YEMEK

Böyle yemek hazırlama yöntemini daha önce görmediniz! Mideniz kaldırmayabilir

Böyle yemek hazırlama yöntemini daha önce görmediniz! Mideniz kaldırmayabilir

Kanadalı film yapımcısı Nathan Ceddia, yemekleri için kullanacağı malzemeleri ağzında çiğneneyek hazırlıyor. İzlemeyi mideniz kaldırabilirse bakın İşte Ceddia'nın hazırladığı, yılbaşı hindisi...

İlk önce soğanları, havuçları ve kerevizi ağzında çiğneyen ve daha sonra karıştırma kabına tüküren Nathan, diğer geri kalan malzemeleri bu şekilde hazırlıyor.

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Video açıklamasında ''Noel hindisini kendi ağzınızın güvenliğini ve rahatlığını kullanarak hazırlayabilirsiniz'' notu bulunuyor.

Milyonlarca kişinin izlediği YouTube videosuna, ''böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Yemek hazırlamaktan tiksindim. İşte bu yüzden başkalarının evinde yemek yemiyorum. Yıkasak da ellerimiz mikrop taşıyor ama, ağzımızda da 600'den fazla bakteri taşıyoruz. Bu vu videoyu dehşetle izledim. Bu izediklerimin bir senaryo olmasını umuyorum'' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Okuyucu Yorumları1 yorum
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    biz almayalım yiyene afiyet olsun.
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