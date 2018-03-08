YEMEK

Bu 3 davranış sigara içmek kadar tehlikeli

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

Sigara içmiyor olabilirsiniz fakat gazlı içecek tüketiyorsanız en az sigara içiyor gibi zehirliyorsunuz kendinizi!

Bu 3 davranış sigara içmek kadar tehlikeli

Sigara, bildiğiniz gibi neredeyse her organa zarar verir ve insanı ölüme sürükler. Hatta yapılan bir araştırma, aşağıda bahsedeceğimiz nedenlerden daha çok, en fazla ölüm sigarayla ilişkili nedenlerden dolayı meydana geltiğini ortaya koyuyor:

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Motorlu araç kazaları
Yasadışı uyuşturucu kullanımı
HIV
Yangınla ilgili kazalar
Alkol kullanımı

Yanlış veya yetersiz yapılan diyetler:

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Çok fazla hazır ve paketli gıdalarla yapılan diyetler ve besin değeri düşük beslenme planı en az sigara, uyuşturucu kadar tehlikeli. Bu yanlış beslenme sonucu organlarınız ciddi derecede hasar görebilir. Yanlış diyet sonucu; tip 2 diyabet, kanser, damar rahatsızlıkları ve anemi gibi sağlığınızı tehdit eden hastalıklara maruz kalabilirsiniz.

Gazlı içecek tüketmek

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Yüksek oranda fruktozlu mısır şurubu içeren gazlı içecekler, şeker hastalığından kalp hastalığına kadar birçok sağlık probleminin sebebidir. Ayrıca her gün bir kutu içtiğiniz gazlı içecek, yılda 7 kilo almanıza neden olur.

Çok fazla kahve tüketmek

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Üzücü bir haber veriyoruz: Günde 4 bardaktan fazla kahve içmek ölüm riskini yüzde 56 oranında artırabiliyor. Aşırı kahve tüketen insanlar bir süre sonra kalp rahatsızlıklarına ya da akciğer problemine yakalanabilirler. Ayrıca kahvede bulunan kafein, atardamar basıncını da artırır.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık yemek

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