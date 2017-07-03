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Bu 4 Durumdan Birine Sahipseniz Kesinlikle Zencefil Tüketmemelisiniz!

Bu 4 Durumdan Birine Sahipseniz Kesinlikle Zencefil Tüketmemelisiniz!

Bu 4 Durumdan Birine Sahipseniz Kesinlikle Zencefil Tüketmemelisiniz!

Faydaları nedeniyle ısrarla önerilen zencefil maalesef herkes için uygun değil. Bazı insanlar belli bir dönem veya hayat boyu zencefilden uzak durmalı.

Hamile kadınlar

Genel özelliği metabolizmayı hızlandırmak olan zencefil hamile kadınların tercih etmemesi gereken bir baharat. Metabolizmayı hızlandıran zencefil içeriğindeki bileşenler yüzünden erken doğumları tetikleyebilir. Özellikle gebeliğin yedinci ayından itibaren zencefil tüketilmemesi öneriliyor.

Kilo almak isteyenler

Zayıflıktan sıkılıp, biraz kilo almaya karar verdiyseniz, zencefil tüketmeyi acilen bırakmalısınız. Metabolizmayı hızlandıran ve yağların yakılmasına yardımcı olan zencefil, kilo alma sürecinde işinizi baya zorlaştırır. Zencefil öyle güçlü bir baharattır ki, hiç hareket etmeseniz bile vücutta yağ yakmaya devam eder.

Hemofili hastaları

Kanın pıhtılaşması sağlayan proteinlerden faktör 8 ve 9’un olmaması sonucu ortaya çıkan bu hastalık ölümcül sonuçlara yol açabilir. Kan akışını hızlandırmak için sıklıkla tercih edilen zencefil, hemofili ve diğer türden kan hastaları için faydadan çok zarar sağlar.

Birden fazla ilaç kullanıyorsanız

Metabolizmanın normalden daha hızlı çalışmasını sağlayan zencefil bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında beklenmeyen yan etkilerin görünmesine neden olabilir. Eğer tansiyon, şeker, kalp ve kan ilaçları kullanıyorsanız, zencefil tüketmeden önce doktorunuza danışın.

Tansiyon ve diyabet hastaları

Tansiyon ve diyabet hastaları da maalesef zencefili menülerinden çıkarmak zorunda. Zencefil, tansiyon ilaçlarının içinde bulunan ve pıhtılaşmayı önleyen antikoagulanlar ile etkileşime girerek beklenmeyen yan etkilerin görünmesine sebep olabilir. Aynı şekilde insülin temelli ilaçlar da zencefille birleşince yan etkilere yol açıyor.

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