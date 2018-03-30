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Bu 8 yiyeceği lezzetlendirmek için muhakkak süte batırın

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.03.2018 00:34 | Son Güncelleme

Yiyecekler, sağlıklı olmak ve vücudun yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirmek için ihtiyacımız olan gereksinimlerin başında gelir. Yemeden yapamayız ve lezzetli yiyecekler ararız. Ama öyle yöntemler vardır ki, lezzetlerine lezzet katmak için basit bazı dokunuşlar gerekir.

Bu 8 yiyeceği lezzetlendirmek için muhakkak süte batırın

Tek başına tüketildiği gibi yiyeceklere lezzet katma özelliği de olan süt, ağız tadımıza uygun bir içecektir. Size önereceğimiz bu yiyecekleri, sütte beklettiğinizde veya süte yatırdığınızda çok daha nefis lezzetler elde edeceksiniz.

Patlıcanları pişirmeden önce soğuk sütle yıkayıp sonrasında kurulayın ve öyle pişirin. Ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz.

Özellikle hazır yufkalarla yapılan böreklerin maalesef kuru olma ihtimalleri var. Bu küçük sorunu ortadan kaldırmak için yufkaları kısa süreliğine süte yatırın. Kurumadığını göreceksiniz.

Kızartacağınız balığı yıkayıp una batırmadan önce süte batırın. Çok daha nefis olduğuna tanık olacaksınız.

Ciğer sever ya da yapar mısınız. Kısa bir bilgi. Ciğeri pişirmeden önce yarım saat süte batırın. Yediğiniz, ikram ettiğiniz ciğer daha lezzetli olacaktır.

Kahvaltıların sevilen peynir çeşitlerindendir kaşar. Ama kaşar aynı zamanda dışarda kalırsa çabuk kuruyan besinlerdendir. Eğer kaşarınız kuruduysa onu da süte yatırın, yumuşadığını göreceksiniz.

Sosis sevilen ve farklı şekillerde hazırlanan bir kahvaltılıktır. Izgara ya da fırında nasıl hazırlayacak olursanız olun, soğuk süte batırın, çok daha leziz bir sosis yiyeceksiniz.

Karnabahar’ı sever ama çoğumuz da kokusundan dolayı pek tercih etmeyiz. Size bir sır. Haşlanma suyuna bir miktar süt dökün. Karnabahar’ın daha beyaz olduğunu, kokusunun kalmadığını göreceksiniz.

Ekmekler bayatladı mı?. Tabi ki, farklı şekillerde değerlendirebiliriz. Bunlardan biri de yağda kızartmaktır. Bayat ekmeği dilimledikten sonra, üzerine biraz süt serpin ve daha sonra yağda kızartın.

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