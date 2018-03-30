Bu 8 yiyeceği lezzetlendirmek için muhakkak süte batırın

Tek başına tüketildiği gibi yiyeceklere lezzet katma özelliği de olan süt, ağız tadımıza uygun bir içecektir. Size önereceğimiz bu yiyecekleri, sütte beklettiğinizde veya süte yatırdığınızda çok daha nefis lezzetler elde edeceksiniz.

Patlıcanları pişirmeden önce soğuk sütle yıkayıp sonrasında kurulayın ve öyle pişirin. Ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz.

Özellikle hazır yufkalarla yapılan böreklerin maalesef kuru olma ihtimalleri var. Bu küçük sorunu ortadan kaldırmak için yufkaları kısa süreliğine süte yatırın. Kurumadığını göreceksiniz.

Kızartacağınız balığı yıkayıp una batırmadan önce süte batırın. Çok daha nefis olduğuna tanık olacaksınız.

Ciğer sever ya da yapar mısınız. Kısa bir bilgi. Ciğeri pişirmeden önce yarım saat süte batırın. Yediğiniz, ikram ettiğiniz ciğer daha lezzetli olacaktır.

Kahvaltıların sevilen peynir çeşitlerindendir kaşar. Ama kaşar aynı zamanda dışarda kalırsa çabuk kuruyan besinlerdendir. Eğer kaşarınız kuruduysa onu da süte yatırın, yumuşadığını göreceksiniz.