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Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız

Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız

Her gün yemek pişirmek başlı başına zahmetli bir iş. Bu nedenle tasarımcılar mutfağınız için farklı ve kullanışlı araçlar geliştirmeye devam ediyorlar. İşte mutfaktaki yaşamınızı çok daha kolay hale getirecek fikirler...

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir 5 saat önce

Bu mutfak araçlarını hemen almak isteyeceksiniz

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Bu önlük daima el altnda olacak. Ellerinizi kurulamanız ya da mutfak araçlarınızı kurulamanız gerektiğinde önlüğünüzün altındaki havlulardan yararlanabilirsiniz.
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Her yere yağ sıçramasından bıkmış olanlar için çok kullanışlı bir araç. Bu silikon yağ kabı, yağı sürdüğünüz yüzeye eşit şekilde sağıtacak ve etrafa sıçaramasını önleyecek.
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Diğer narenceiye sıkacaklarından farklı olarak, bu araç çekirdeklerin suyu sıktığınız kaba düşmesini önleyecektir.
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Bu parlak silikon şişe kapakları, içeceğinizi daha uzun süre taze tutmak için mükemmel bir fikir olabilir.
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Bu cihaz yeşilliklerinizi daha uzun süre taze tutmanıza yardımcı olacaktır. Cihazı suyla doldurun ve buzdolabında saklayın.
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Bu taşınabilir raf, yiyeceklerinizi veya tabaklarınızı kurutmak için oldukça faydalı bir araç. İşiniz bittiğinde kaldırabilirsiniz.
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Küçük ve çok kullanışlı bir mutfak aleti. Patateslerinizin üzerindeki topraklarda bu şekilde kurtulabilirsiniz.
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Çorbalarınızı kepçe olmadan boşaltmanın kolay bir yolu
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Pizza, börek, kurabiye, tart ve daha pek çok şey pişirmenizi kolaylaştıracak. Hamurunuzun genişliğini ekstra bir çaba harcamadan rahatlıkla yapacaksınız.
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Üzüm, kiraz domates, zeytin gibi küçük gıdalarınızı kesmek oldukça zor olduğu için böyle bir araca sahip olmak işleri hayli kolaylaştıracağa benziyor.
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Havuç, kabak, salatalık gibi sebzelerle salata yapmanın kolay yolu.
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Avokado Dilimleyici

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Tereyağ Bıçağı

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Maydonoz kıyıcı

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Et tokmağı

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Balık kazıyıcı

Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 4 Oy
    Süper aletler hanımlara kolaylık
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