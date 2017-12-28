Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız

Bu mutfak araçlarını hemen almak isteyeceksiniz

1 / 16 Bu önlük daima el altnda olacak. Ellerinizi kurulamanız ya da mutfak araçlarınızı kurulamanız gerektiğinde önlüğünüzün altındaki havlulardan yararlanabilirsiniz.

2 / 16 Her yere yağ sıçramasından bıkmış olanlar için çok kullanışlı bir araç. Bu silikon yağ kabı, yağı sürdüğünüz yüzeye eşit şekilde sağıtacak ve etrafa sıçaramasını önleyecek.

3 / 16 Diğer narenceiye sıkacaklarından farklı olarak, bu araç çekirdeklerin suyu sıktığınız kaba düşmesini önleyecektir.

4 / 16 Bu parlak silikon şişe kapakları, içeceğinizi daha uzun süre taze tutmak için mükemmel bir fikir olabilir.

5 / 16 Bu cihaz yeşilliklerinizi daha uzun süre taze tutmanıza yardımcı olacaktır. Cihazı suyla doldurun ve buzdolabında saklayın.

6 / 16 Bu taşınabilir raf, yiyeceklerinizi veya tabaklarınızı kurutmak için oldukça faydalı bir araç. İşiniz bittiğinde kaldırabilirsiniz.

7 / 16 Küçük ve çok kullanışlı bir mutfak aleti. Patateslerinizin üzerindeki topraklarda bu şekilde kurtulabilirsiniz.

8 / 16 Çorbalarınızı kepçe olmadan boşaltmanın kolay bir yolu

9 / 16 Pizza, börek, kurabiye, tart ve daha pek çok şey pişirmenizi kolaylaştıracak. Hamurunuzun genişliğini ekstra bir çaba harcamadan rahatlıkla yapacaksınız.

10 / 16 Üzüm, kiraz domates, zeytin gibi küçük gıdalarınızı kesmek oldukça zor olduğu için böyle bir araca sahip olmak işleri hayli kolaylaştıracağa benziyor.

11 / 16 Havuç, kabak, salatalık gibi sebzelerle salata yapmanın kolay yolu.

12 / 16 Avokado Dilimleyici

13 / 16 Tereyağ Bıçağı

14 / 16 Maydonoz kıyıcı

15 / 16 Et tokmağı