Bu aletler sayesinde mutfaktan daha kolay çıkacaksınız

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Bu önlük daima el altnda olacak. Ellerinizi kurulamanız ya da mutfak araçlarınızı kurulamanız gerektiğinde önlüğünüzün altındaki havlulardan yararlanabilirsiniz.
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Her yere yağ sıçramasından bıkmış olanlar için çok kullanışlı bir araç. Bu silikon yağ kabı, yağı sürdüğünüz yüzeye eşit şekilde sağıtacak ve etrafa sıçaramasını önleyecek.
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Diğer narenceiye sıkacaklarından farklı olarak, bu araç çekirdeklerin suyu sıktığınız kaba düşmesini önleyecektir.
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Bu parlak silikon şişe kapakları, içeceğinizi daha uzun süre taze tutmak için mükemmel bir fikir olabilir.
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Bu cihaz yeşilliklerinizi daha uzun süre taze tutmanıza yardımcı olacaktır. Cihazı suyla doldurun ve buzdolabında saklayın.
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Bu taşınabilir raf, yiyeceklerinizi veya tabaklarınızı kurutmak için oldukça faydalı bir araç. İşiniz bittiğinde kaldırabilirsiniz.
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Küçük ve çok kullanışlı bir mutfak aleti. Patateslerinizin üzerindeki topraklarda bu şekilde kurtulabilirsiniz.
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Çorbalarınızı kepçe olmadan boşaltmanın kolay bir yolu
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Pizza, börek, kurabiye, tart ve daha pek çok şey pişirmenizi kolaylaştıracak. Hamurunuzun genişliğini ekstra bir çaba harcamadan rahatlıkla yapacaksınız.
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Üzüm, kiraz domates, zeytin gibi küçük gıdalarınızı kesmek oldukça zor olduğu için böyle bir araca sahip olmak işleri hayli kolaylaştıracağa benziyor.
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Havuç, kabak, salatalık gibi sebzelerle salata yapmanın kolay yolu.
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Avokado Dilimleyici