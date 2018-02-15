Bu balıkların yararı değil zararı var! Aklınızda olsun, TÜKETMEYİN

Balığın sağlığımıza faydası saymakla bitmez ancak bazı balıklar vardır ki, faydasından daha çok zararlarıyla bilinir. Kötü şartlarda yetiştirilen veya suların kirliliğinden dolayı bazı deniz mahsullerini sağlığımızı düşünerek tüketmemekte fayda var.
Bu nedenle de balık satın alırken türüne dikkat etmeli ve bildiğiniz balıkları seçmelisiniz.
Bazı dip balıkları ve avcı balıklarda bulunan cıva miktar normalin üzerinde olduğundan bu balıklardan uzak durmak gerekir.
İşte tüketimi tavsiye edilmeyen balık türleri…
Tilapia balığı
Tilapia Afrika’ya özgü bir balıktır ve faydasından çok zararlarıyla bilinir. Genel olarak Omega 3 özellikleriyle bilinen balıkların aksine Tilapia Omega 3 miktarını en az içeren balık türüdür.
Tilapia aynı zamanda iltihaba neden olan omega 6 yağ asidi içerir. Yapılan araştırmalar, Tilapia balığının hamburgerlerden daha zararlı olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Pangasius balığı
Bu balığın anavatanı Vietnamdır. Amerika pazarında büyük oranda başarılı bir pazara sahip olmuş olsa da bu başarı her nedense kısa sürmüştür.
Genel olarak tatlı su balıklarının grubunda yer alır. İçeriğinde antibiyotik barındırmasının yanı sıra arsenik ve ağır metaller barındırır. Bu balık çoğunlukla en çok kimyasala maruz kalan yemlerle beslenir.
Bünyelerinde, yüksek seviyede zehirli toksin madde ve bakteriler barındırması, barındırılan zehirlerin arsenik gibi endüstriyel maddeler olması, kirli sularda yetiştirilerek dondurulmaları, insan vücuduna yarar sağlayacak hiçbir besin ağırlığı taşımadıkları gibi nedenlerden dolayı tercih edilmemeye başlanmıştır.
Havyar
Havyar statü sembolinden başka bir şey değildir. İçeriğinde B12 vitamini var olsa da yoğun miktarda tuz oranına sahiptir.
Çiftlik somonu
Çiftlik somonunun içerisinde cıva dolu toksinler bulunur. Balık çiftçileri bu balıkların suyuna bakterilerin ölmesi balıklarında yaşamaları için çeşitli kimyasal maddeler ekliyorlar. Genellikle antibiyotik yüklenen sularda yaşayan balıkları tükettiğinizde vücudunuza tonlarca antibiyotik yüklemesi yapıyor olabilirsiniz.
Kılıçbalığı
Kılıçbalığı, cıva oranı yüksek en kirli deniz balıkları grubunda yer alıyor. Uzmanlar bu balığı genellikle çocukların ve kadınların tüketmekten kaçınması gerektiğini önemle vurguluyorlar.
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