Bu balıkların yararı değil zararı var! Aklınızda olsun, TÜKETMEYİN

Balığın sağlığımıza faydası saymakla bitmez ancak bazı balıklar vardır ki, faydasından daha çok zararlarıyla bilinir. Kötü şartlarda yetiştirilen veya suların kirliliğinden dolayı bazı deniz mahsullerini sağlığımızı düşünerek tüketmemekte fayda var.

Bu nedenle de balık satın alırken türüne dikkat etmeli ve bildiğiniz balıkları seçmelisiniz.

Bazı dip balıkları ve avcı balıklarda bulunan cıva miktar normalin üzerinde olduğundan bu balıklardan uzak durmak gerekir.

İşte tüketimi tavsiye edilmeyen balık türleri…

Tilapia balığı

Tilapia Afrika’ya özgü bir balıktır ve faydasından çok zararlarıyla bilinir. Genel olarak Omega 3 özellikleriyle bilinen balıkların aksine Tilapia Omega 3 miktarını en az içeren balık türüdür.

Tilapia aynı zamanda iltihaba neden olan omega 6 yağ asidi içerir. Yapılan araştırmalar, Tilapia balığının hamburgerlerden daha zararlı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Pangasius balığı

Bu balığın anavatanı Vietnamdır. Amerika pazarında büyük oranda başarılı bir pazara sahip olmuş olsa da bu başarı her nedense kısa sürmüştür.