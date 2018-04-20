Bu bitkilere dikkat! Ölüme götürebilir

Sağlıklı ve doğal beslenmenin önemi uzmanlar tarafından sık sık dile getirilirken, bitkilerin şifa kaynağı olarak kullanılması zaman zaman istenmeyen sonuçlar da yaratabiliyor. Uzman kontrolünde kullanılmayan bitkiler, yanlış uygulamalar ile şifa yerine zehir haline gelebiliyor.

Birçok bitki, yararlarının yanısıra, uygun şekilde kullanılmadığında, zehirlenmelere yol açabiliyor. Bitkilerin uzman kontrolünde kullanılmaması nedeniyle oluşabilecek zehirlenme belirtileri şu şekilde görülebiliyor;

“Ağızda kuruluk, huzursuzluk, deride kızarıklık, hayal görme, uykuya dalma.. Daha ileri aşamalarında ise nefes darlığı ve ölüme varan sonuçlar görülebilir”.

Bitkilerin zehire dönüşüp, vücuda zarar verdiğinin farkedilmesi üzerine kullanımı derhal bırakılıp bir uzmana danışılmalıdır.

İşte aktarlar, baharatçılar ve benzer dükkanlarda satılması tehlikeli olan bitkiler;

Adam ya da Adem otu olarak bilinir: Radix Mandragorae ve preparatları

Radix Ipecacuanhae (Altın kökü) ve prep

Podophyllinum (Podofilin) ve podofilotoksin ve prep