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Bu bitkilere dikkat! Ölüme götürebilir

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

Teknoloji çağında olmamıza rağmen, birçok rahatsızlığın tedavisinde bitkileri tercih edenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Bu bitkilere dikkat! Ölüme götürebilir

Sağlıklı ve doğal beslenmenin önemi uzmanlar tarafından sık sık dile getirilirken, bitkilerin şifa kaynağı olarak kullanılması zaman zaman istenmeyen sonuçlar da yaratabiliyor. Uzman kontrolünde kullanılmayan bitkiler, yanlış uygulamalar ile şifa yerine zehir haline gelebiliyor.

Birçok bitki, yararlarının yanısıra, uygun şekilde kullanılmadığında, zehirlenmelere yol açabiliyor. Bitkilerin uzman kontrolünde kullanılmaması nedeniyle oluşabilecek zehirlenme belirtileri şu şekilde görülebiliyor;

“Ağızda kuruluk, huzursuzluk, deride kızarıklık, hayal görme, uykuya dalma.. Daha ileri aşamalarında ise nefes darlığı ve ölüme varan sonuçlar görülebilir”.

Bitkilerin zehire dönüşüp, vücuda zarar verdiğinin farkedilmesi üzerine kullanımı derhal bırakılıp bir uzmana danışılmalıdır.

İşte aktarlar, baharatçılar ve benzer dükkanlarda satılması tehlikeli olan bitkiler;

Adam ya da Adem otu olarak bilinir: Radix Mandragorae ve preparatları

Radix Ipecacuanhae (Altın kökü) ve prep

Podophyllinum (Podofilin) ve podofilotoksin ve prep

Oleum Cheropodii (Kenepod esansı)ve prep

Ada soğanı olarak bilinir: Bulbus scillae ve preparatları

Yaygın adı podofilin: Podophyllinum ve podofilotoksin ve preparatları

Opium ve preparatları

Kantarit ve kuduz böceği tozu denir: Cantharide ve preparatları

Baldıran olarak bilinir: H. Conii ve preparatları

Bit otundan da uzak durmalı: S. Straphisagriae ve preparatları

Yaygın adı çavdar mahmuzu: Secale Cornutum ve preparatları

Çiğdem de listede: S. Colchici ve preparatları

Çöpleme olarak anılır: Rh. Hellebori ve preparatları

Yaygın adı Ebu Cehil karpuzu: Fr. Colocynthi ve preparatları

Cırtatan ya da eşek hıyarı: Fr. Ecbali Elaterii usaresi, tozu ve diğer preparatları

Erkek Eğrelti otu aslında: Rhizoma Pilicis ve preparatları

Balık otu olarak duymuş olabilirsiniz: Fructus coculi ve preparatları

Güzelavrat otu da yasaklılar arasında: Folia belladonnae ve preparatları

Banotu olarak biliyor olabilirsiniz: F. hyoscyami ve preparatları

Hint yağına da dikkat: O. Ricini

Hint yağı bitkisi tohumu olarak bilinir: S. Ricini (Bezr-i hırva)

Horasani de denir: Flos cinae, s.contra ve preparatları

Haşhaş şurubu da listede olan isimlerden: Fr. Papaveris şurubu ve diğer preparatları

Jaborandi yaprağı denir: F. Jaborandi ve preparatları

Kalabar baklası olarak duymuş olabilirsiniz: Semen Calabar Ve preparatları

Yaygın adı kara ardıç: Summitates Sabinae ve preparatları

Bu isimlere dikkat: S. Strychni (ve diğer Strychnos türlerinin tohumları-kargabüken, inyas baklası) ve preparatları

Kenevir ya da Kendir de denir: H. cannabis F. cannabis ve preparatları

Katran ruhu olarak bilinir: Creosotum, Kreozot

Kroton tohumu ve yağı: S. Crotonis, o.Crotonis (Habb el milük yağı)

Kurtboğandan da uzak durmalı: Tubera Aconiti ve preparatları!

Yaygın adı pire otu: Flos Pyrethri ve preparatları

Sedef otu olarak bilinir: H.Rutae, Fl. Rutae ve preparatları

Patalomba ve katalamba olarak da anılır: Cummi guttae

Tatula yaprak ve çiçeği derler ona: Folia stramonii, flores stramonii ve preparatları

Bildiğiniz yüksük otu: F. digitalis ve preparatları

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Anahtar Kelimeler:
doğal tedavi adem otu

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