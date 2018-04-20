Bu bitkilere dikkat! Ölüme götürebilir

Sağlıklı ve doğal beslenmenin önemi uzmanlar tarafından sık sık dile getirilirken, bitkilerin şifa kaynağı olarak kullanılması zaman zaman istenmeyen sonuçlar da yaratabiliyor. Uzman kontrolünde kullanılmayan bitkiler, yanlış uygulamalar ile şifa yerine zehir haline gelebiliyor.
Birçok bitki, yararlarının yanısıra, uygun şekilde kullanılmadığında, zehirlenmelere yol açabiliyor. Bitkilerin uzman kontrolünde kullanılmaması nedeniyle oluşabilecek zehirlenme belirtileri şu şekilde görülebiliyor;
“Ağızda kuruluk, huzursuzluk, deride kızarıklık, hayal görme, uykuya dalma.. Daha ileri aşamalarında ise nefes darlığı ve ölüme varan sonuçlar görülebilir”.
Bitkilerin zehire dönüşüp, vücuda zarar verdiğinin farkedilmesi üzerine kullanımı derhal bırakılıp bir uzmana danışılmalıdır.
İşte aktarlar, baharatçılar ve benzer dükkanlarda satılması tehlikeli olan bitkiler;
Adam ya da Adem otu olarak bilinir: Radix Mandragorae ve preparatları
Radix Ipecacuanhae (Altın kökü) ve prep
Podophyllinum (Podofilin) ve podofilotoksin ve prep
Oleum Cheropodii (Kenepod esansı)ve prep
Ada soğanı olarak bilinir: Bulbus scillae ve preparatları
Yaygın adı podofilin: Podophyllinum ve podofilotoksin ve preparatları
Opium ve preparatları
Kantarit ve kuduz böceği tozu denir: Cantharide ve preparatları
Baldıran olarak bilinir: H. Conii ve preparatları
Bit otundan da uzak durmalı: S. Straphisagriae ve preparatları
Yaygın adı çavdar mahmuzu: Secale Cornutum ve preparatları
Çiğdem de listede: S. Colchici ve preparatları
Çöpleme olarak anılır: Rh. Hellebori ve preparatları
Yaygın adı Ebu Cehil karpuzu: Fr. Colocynthi ve preparatları
Cırtatan ya da eşek hıyarı: Fr. Ecbali Elaterii usaresi, tozu ve diğer preparatları
Erkek Eğrelti otu aslında: Rhizoma Pilicis ve preparatları
Balık otu olarak duymuş olabilirsiniz: Fructus coculi ve preparatları
Güzelavrat otu da yasaklılar arasında: Folia belladonnae ve preparatları
Banotu olarak biliyor olabilirsiniz: F. hyoscyami ve preparatları
Hint yağına da dikkat: O. Ricini
Hint yağı bitkisi tohumu olarak bilinir: S. Ricini (Bezr-i hırva)
Horasani de denir: Flos cinae, s.contra ve preparatları
Haşhaş şurubu da listede olan isimlerden: Fr. Papaveris şurubu ve diğer preparatları
Jaborandi yaprağı denir: F. Jaborandi ve preparatları
Kalabar baklası olarak duymuş olabilirsiniz: Semen Calabar Ve preparatları
Yaygın adı kara ardıç: Summitates Sabinae ve preparatları
Bu isimlere dikkat: S. Strychni (ve diğer Strychnos türlerinin tohumları-kargabüken, inyas baklası) ve preparatları
Kenevir ya da Kendir de denir: H. cannabis F. cannabis ve preparatları
Katran ruhu olarak bilinir: Creosotum, Kreozot
Kroton tohumu ve yağı: S. Crotonis, o.Crotonis (Habb el milük yağı)
Kurtboğandan da uzak durmalı: Tubera Aconiti ve preparatları!
Yaygın adı pire otu: Flos Pyrethri ve preparatları
Sedef otu olarak bilinir: H.Rutae, Fl. Rutae ve preparatları
Patalomba ve katalamba olarak da anılır: Cummi guttae
Tatula yaprak ve çiçeği derler ona: Folia stramonii, flores stramonii ve preparatları
Bildiğiniz yüksük otu: F. digitalis ve preparatları
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