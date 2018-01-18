Bu çorbayı yılda 7 kez yapın mucizelere tanık olun

Birçok hastalığa karşı şifa olarak gösterilen Tirşik Otu, Akdeniz Bölgesi’ne özgü bir bitkidir. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, özellikle de Andırın bölgesinde çorbası yapılan tirşik, sağlığa yararlarından dolayı halk arasında “Andırın Doktoru” olarak bilinir.

Andırın bölgesinde yılan pancarı, zehirli pancar ve yılan yastığı olarak adlandırılan bu bitki geçtiğimiz yıllarda üniversite tarafından yapılan araştırma ile uluslararası bilimsel bir dergi olan Asian Journal Of Chemistry'de yayınlandı. Andırın bölgesinde uzun yıllardır halk tarafından yoğun şekilde tüketilen tirşik çorbası, yüksek miktarda antioksidan içerir. Tirşik bitkisi isimleri bölgelere göre değişiklik gösterse de genellikle, yaban pancarı, ayıkulağı, yılan otu, kabargan, yılanyastığı, Nivik olarak bilinir.

Halk arasında mucize etkileri olduğu bilinerek şifa niyetine içilen bu çorbanın yılda 7 kez tüketilmesinin unutulmaması gerektiğinin de altı çiziliyor.

Mucize Çorba

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Dayısoylu tarafından yapılan ve 2 yıl süren araştırmaya göre, zehirli bitki şifaya dönüşüyor.

Bitkinin normal şekilde tüketilmediğini belirten Dayısoylu şunları söyledi:

"Tirşik çorbası yapılırken bir gün öncesinden fermantasyona uğratılması gerekiyor. Yani bir gün bekletiliyor. Oldukça küçük parçalara ayrılıyor sonra pişiriliyor. Bu şekilde bitkinin zehirli etkeni gideriliyor. Bu çorba bölgede "Andırın doktoru" olarak ta nam salmıştır. Bazı iltihabi ve böbrek hastalıklarına iyi geldiği yönünde bilgiler mevcuttur."

Dayısoylu, “antioksidan özelliğe sahip bitkilerin tümör oluşumunu engellediği yönünde bilgilerin bulunduğunu bunun yanında vücuttaki metabolizmayı hızlandırdığı için Tirşik çorbasını herkese önerdiklerini” kaydetti.



Tirşik çorbasının faydaları

Tirşik çorbası bir çok hastalığa şifadır

İştah açma özelliğine sahiptir.

Yağsız yapıldığı ve protein değeri düşük olduğu için obezite hastaları tüketebilir.

Romatizmal, şeker ve gut hastalığı olanlar bu çorbayı tercih etmelidir

Tirşik bitkisi aç karnına tüketildiğinde bağırsak parazitlerini düşürür ve gastrite çok iyi gelir

Mide ile birlikte tükürük bezlerinin artmasını sağlar ve mide hazmı sıkıntısı çeken insanlar için birebirdir.

İdrar söktürücü olmak ile beraber idrar enfeksiyonlarına karşı da etkilidir.

Kansızlığa karşı da çok faydalı bir bitki olan Tirşik, ateş düşürücü özelliğe sahiptir. Yaraların hızla iyileşmesini ve kısa zamanda kapanmasını sağlar.

Vücut direncini arttırır ve kas kramplarına karşı etkinlik gösterir.

Tirşik Çorbası Tarifi

Malzemeler:

1 demet tırşik

1 su bardağı yarma buğday

2 su bardağı terbiyeli yoğurt

½ su bardağı un

Yapılışı

Yarma buğdayı 1 gece önceden ıslatın.

Yılan otlarını yıkadıktan sonra ince ince kıyın. Islanmış yarmayı ve doğranmış yılan otunu bol su ekleyerek geniş bir tencerede kaynatın.

Buğday piştikten sonra üzerine (tirşik otunun acısını alması için) un serpin.

Yaklaşık yarım saat sonra kaşık yardımıyla unu çorbanın üzerinden alın.

Çorbaya su ekleyin ve kaynatmaya başlayın. Yumurta, un ve yoğurdu çırparak terbiyeli yoğurdu hazırlayın.

Kaynayan Çorbaya yoğurdu çırparak azar azar ilave edin. 4-5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Üzerine zeytinyağı gezdirerek servis yapın.