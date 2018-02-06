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Bu diyet kış boyunca hasta olmamanızı sağlıyor

KEŞFET HABERLERİ | 06.02.2018 00:14 | Son Güncelleme

Grip, özellikle mevsim değişikliklerinde görülen virüssel bir hastalıktır ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda daha uzun süre devam eder.

Bu diyet kış boyunca hasta olmamanızı sağlıyor

Hastalıklara karşı en etkili korunma yöntemi, güçlü bir bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi bu hastalık için önemli bir ölçü kaynağıdır.

Grip hastalığı sağlıklı bir insanda genelde bir haftada geçmesine rağmen; metabolizma direncini düşüren kronik bir durum olduğu için bazı durumlarda daha da uzun sürebilir. Hatta ölümle sonuçlanma riskleri vardır. ( Kanser, Aids, Zatürre, Menenjit hastaları ve 60yaş üzeri kişiler grip virüslerinden son derece korunmaları ve dikkat etmeleri gerekmektedir.

İşte, bağışıklığınızı güçlendirecek grip diyeti…

Grip diyeti esnasında mümkün olduğunca tahta kaşık kullanmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca sigara içiyorsak ara vermeli, kalabalık yerlerden uzak durmalı ve egzersiz yapmaya özen göstermeliyiz. Diyet sırasında ayrıca, paça, köy tereyağı, köy yumurtası, sızma zeytinyağı gibi organik ya da hayvansal besinlerde sofralarımızda sıkça yer almalıdır.

Kış aylarının müzmin hastalığı gripten kurtulmak ve eski gücümüze kavuşmak için bolca tüketmemiz gereken bazı besinler şöyle;

Yoğurt

Yumurta

Domates çorbası

Balık

Kırmızı biber

Fındık

Mandalina

Portakal

Su

3 Günlük Grip Diyeti Listesi

1. Gün

Kahvaltı: 1 dilim ekmek, 2 parmak kadar peynir, 1 domates ve yeşil biber, 1 su bardağı havuç suyu

Ara Öğün: 3 adet mandalina

Öğle Yemeği: 1 dilim kepekli ekmek, 140 gr dana rosto, 3 yemek kaşığı patates püresi, mevsime bağlı yapılabilecek salata, garnitür (Bezelye, Havuç)

Ara Öğün: 3 adet kestane

Akşam Yemeği: 1 dilim ekmek, yağsız domates çorbası, az miktarda zeytinyağı içeren pırasa, 5 adet ızgara köfte, mevsime göre salata

Ara Öğün: 1 adet elma

2. Gün

Kahvaltı: 5 dilim kepek ekmeği, 1 domates ve mevsime bağlı yapılabilecek salata, 1 su bardağı ballı süt

Ara Öğün: 1 fincan limonlu şekersiz çay, 4 adet diyet bisküvi

Öğle Yemeği: 1 kase mantar çorbası, kıymalı, prinçli semizotu, mevsime bağlı yapılabilecek salata, 1 kase cacık

Ara Öğün: 3 adet diyet galeta, şekersiz kuru kayısı kompostosu

Akşam Yemeği: 1 dilim kepek ekmeği, mercimek çorbası, 2 yumurta ile yapılacak menemen, mevsime bağlı yapılabilecek salata

Ara Öğün: 4 adet kepekli bisküvi, şekersiz kuşburnu çayı, 2 parmak kadar light peynir

3. Gün

Kahvaltı: 1 dilim kepek ekmeği, 2 adet ızgara sosis, 1 fincan limonlu şekersiz ıhlamur, 1 domates ve mevsime bağlı yapılabilecek salata

Ara Öğün: 2 adet havuç,

Öğle Yemeği: 3 dilim ıspanaklı börek, 3 adet yağsız biber dolması, mevsime bağlı yapılabilecek salata

1 kase light yoğurt

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diyet yemek grip

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