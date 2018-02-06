Bu diyet kış boyunca hasta olmamanızı sağlıyor

Hastalıklara karşı en etkili korunma yöntemi, güçlü bir bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi bu hastalık için önemli bir ölçü kaynağıdır.

Grip hastalığı sağlıklı bir insanda genelde bir haftada geçmesine rağmen; metabolizma direncini düşüren kronik bir durum olduğu için bazı durumlarda daha da uzun sürebilir. Hatta ölümle sonuçlanma riskleri vardır. ( Kanser, Aids, Zatürre, Menenjit hastaları ve 60yaş üzeri kişiler grip virüslerinden son derece korunmaları ve dikkat etmeleri gerekmektedir.

İşte, bağışıklığınızı güçlendirecek grip diyeti…

Grip diyeti esnasında mümkün olduğunca tahta kaşık kullanmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca sigara içiyorsak ara vermeli, kalabalık yerlerden uzak durmalı ve egzersiz yapmaya özen göstermeliyiz. Diyet sırasında ayrıca, paça, köy tereyağı, köy yumurtası, sızma zeytinyağı gibi organik ya da hayvansal besinlerde sofralarımızda sıkça yer almalıdır.

Kış aylarının müzmin hastalığı gripten kurtulmak ve eski gücümüze kavuşmak için bolca tüketmemiz gereken bazı besinler şöyle;