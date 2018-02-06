Bu diyet kış boyunca hasta olmamanızı sağlıyor

Hastalıklara karşı en etkili korunma yöntemi, güçlü bir bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi bu hastalık için önemli bir ölçü kaynağıdır.
Grip hastalığı sağlıklı bir insanda genelde bir haftada geçmesine rağmen; metabolizma direncini düşüren kronik bir durum olduğu için bazı durumlarda daha da uzun sürebilir. Hatta ölümle sonuçlanma riskleri vardır. ( Kanser, Aids, Zatürre, Menenjit hastaları ve 60yaş üzeri kişiler grip virüslerinden son derece korunmaları ve dikkat etmeleri gerekmektedir.
İşte, bağışıklığınızı güçlendirecek grip diyeti…
Grip diyeti esnasında mümkün olduğunca tahta kaşık kullanmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca sigara içiyorsak ara vermeli, kalabalık yerlerden uzak durmalı ve egzersiz yapmaya özen göstermeliyiz. Diyet sırasında ayrıca, paça, köy tereyağı, köy yumurtası, sızma zeytinyağı gibi organik ya da hayvansal besinlerde sofralarımızda sıkça yer almalıdır.
Kış aylarının müzmin hastalığı gripten kurtulmak ve eski gücümüze kavuşmak için bolca tüketmemiz gereken bazı besinler şöyle;
Yoğurt
Yumurta
Domates çorbası
Balık
Kırmızı biber
Fındık
Mandalina
Portakal
Su
3 Günlük Grip Diyeti Listesi
1. Gün
Kahvaltı: 1 dilim ekmek, 2 parmak kadar peynir, 1 domates ve yeşil biber, 1 su bardağı havuç suyu
Ara Öğün: 3 adet mandalina
Öğle Yemeği: 1 dilim kepekli ekmek, 140 gr dana rosto, 3 yemek kaşığı patates püresi, mevsime bağlı yapılabilecek salata, garnitür (Bezelye, Havuç)
Ara Öğün: 3 adet kestane
Akşam Yemeği: 1 dilim ekmek, yağsız domates çorbası, az miktarda zeytinyağı içeren pırasa, 5 adet ızgara köfte, mevsime göre salata
Ara Öğün: 1 adet elma
2. Gün
Kahvaltı: 5 dilim kepek ekmeği, 1 domates ve mevsime bağlı yapılabilecek salata, 1 su bardağı ballı süt
Ara Öğün: 1 fincan limonlu şekersiz çay, 4 adet diyet bisküvi
Öğle Yemeği: 1 kase mantar çorbası, kıymalı, prinçli semizotu, mevsime bağlı yapılabilecek salata, 1 kase cacık
Ara Öğün: 3 adet diyet galeta, şekersiz kuru kayısı kompostosu
Akşam Yemeği: 1 dilim kepek ekmeği, mercimek çorbası, 2 yumurta ile yapılacak menemen, mevsime bağlı yapılabilecek salata
Ara Öğün: 4 adet kepekli bisküvi, şekersiz kuşburnu çayı, 2 parmak kadar light peynir
3. Gün
Kahvaltı: 1 dilim kepek ekmeği, 2 adet ızgara sosis, 1 fincan limonlu şekersiz ıhlamur, 1 domates ve mevsime bağlı yapılabilecek salata
Ara Öğün: 2 adet havuç,
Öğle Yemeği: 3 dilim ıspanaklı börek, 3 adet yağsız biber dolması, mevsime bağlı yapılabilecek salata
1 kase light yoğurt
Okuyucu Yorumları 0 yorum