Bu haberden sonra haftada en az 2 kez kokoreç yiyeceksiniz

Kokoreç yemenin bu kadar faydalı olduğunu biz de bilmezdik. Düşünebiliyor musunuz bağırsak florasını bile düzenliyormuş!

Vücudumuzdaki ikinci beyin, bağırsaktır

Kuzu ve insan bağırsak floraları çok benzer ve bu yüzden floranın aktarılmasından hastalıklar olumlu etkilenir. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yavuz Dizdar, bağırsak bağışıklının sağlam kalabilmesi için sakatat yemenin bu yüzden önemli olduğunun altını çiziyor.

Sakatatlar vücut için etten çok daha besleyicidir

Sakatat, vücudu besler ve bağırsakların mayasını o yıla göre düzenler. Sakatatlar içerisinde en makbulu kuzu olanıdır çünkü kuzu etinin yeneceği mevsim bellidir. Kuzulama mevsimi doğanın uyanışıyla denk düşer. Kuzu kokoreç, bağırsakların mikroorganizma örtüsünü sağlıklı kılar. Kısacasası bağırsakların mayasını düzenler.

Kokoreç, bağırsak florasının bozulmasını önlüyor

Birçok ölüm bağırsak florasanın bozulmasından dolayı meydana geliyor. Bağırsak sandığımızdan çok daha önemli bir organımız, öyle ki o ikinci beyin olarak adlandırılıyor.

Otizmin çaresi olabilir

Başta otizm olmak üzere alerjiler ve romatizma hastalıkları kokoreçin çare olduğu hatalıklardan.

Kokoreç ne kadar sıklıkla tüketilmeli?

Haftada 2-3 kez kokoreç yemek bağırsaklar için yeterli florayı sağlar. İç yağlı kısmını ve ekmeğin içini aldırırsanız her gün bile tükebilirsiniz. Çocuklar da kokoreçi rahatlıkla tüketebilir.

Kolestrolü olanlar dikkatli tüketsin

Sakatatların kolesterol oranı yüksektir. Eğer kolestrolünüz yüksekse HDL kolesterolu olarak bir hedefiniz olması lazım. Bilinen bir kalp hastası iseniz 100'ün altında yani LDL kolesterolü 100 miligramın altında ve mümkünse de 85 miligram olması lazım. Bunu için haftada bir kez kokoreç yemeniz daha iyi olacaktır. Sağlık durumunuza göre yani LDL kolesterolüne göre doktorun uyarılarıyla yemeniz de sizin için iyi bir fikir olabilir. Yağlı kısımları ve ekmeği tüketmezseniz daha fazla kokoreç yiyebilirsiniz.

Kokoreç nasıl pişirilir?

Bağırsak temizlenir ve şişe geçirilmiş uykuluğa sarılır. Uykuluk da bağırsak için çok faydalıdır bu nedenle bağışıklık sistemini dengede tutar.

Kokoreç mutlaka ağır ateşte pişirilmelidir. Kokorecin dışı kızarır içi de yeterince pişer. Kokoreç kelimesinin kökeni de ‘koko' (pişirmek) ve ‘roti' (döndürmek) köklerinden gelir.

Kokoreç evde hazırlanacaksa sakatatçıdan aldığınız çiğ kuzu kokoreci tepsiye dizerek fırınlayabilirsiniz.