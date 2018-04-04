Bu haberi okuduktan sonra dışarıda yemek yiyemeyeceksiniz!

Amerika Kalp Vakfı tarafından yapılan bir bilimsel çalışma sonucuna göre, evde yemek yiyenler dışarda yiyenlere göre daha sağlıklı. 100 bin kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; haftalık 11-14 ana öğününü (öğle ve akşam yemekleri) ev yemeği olarak tüketenlerin, haftanın yarısında öğünlerini dışarıda tüketen kişilere göre Tip 2 diyabete yakalanma riskleri % 13 daha düşük. Aynı zamanda ev yemeği tüketen kişilerin 8 senelik araştırma süresince toplam aldıkları kilo çok daha az. Yani dışarıda beslenenler daha obez oluyor.

Bilim insanları dışarda yemek yemenin neden olduğu hastalıkların temelinde ise zararlı kimyasallarla karşı karşıya kalma olduğunu belirtiyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, Türk insanı, özellikle büyük şehirlerde haftada en az altı öğününü evinde değil, dışarıda yiyor. Dışarda yemek yiyenlerin sayısı arttıkça da obezit, kalp, şeker veya beslenmeye bağlı olarak gelişen rahatsızlıklarda da artış gözleniyor.

Öte yandan, "Environment International" dergisinde yayımlanan bir çalışma, restoranlarda, hazır yemek satan mekanlarda ya da kafeteryalarda tüketilen gıdaların, vücutta "ftalatlar" adı verilen, potansiyel olarak sağlığa zararlı kimyasalların düzeyini artırabildiğini ortaya koydu.

Science Daily kaynaklı habere göre; gıda paketlemede ve materyallerin işlenmesinde kullanılan bir grup kimyasal olan ftalatların, hormonlara zarar vererek, bazı sağlık sorunlarına neden oluyor.

Karşılaştırma yapıldı

Dışarıda yemek yiyenler ile ev yapımı yemek yiyenlerin ne kadar ftalata maruz kaldığını karşılaştıran araştırmacılar 9 yıllık verileri kullandı. Veri sonuçlarına göre, daha fazla hazır gıda, restoran ya da kafeterya yemeği yediğini söyleyenlerde ftalat düzeyinin yüzde 35 daha fazla olduğunu belirledi.

Yüzde 61 dışarıda yemek yiyor

Araştırmada, 10 bin 253 katılımcıya, son 24 saat içinde ne yedikleri ve yiyeceklerinin nereden geldiği soruldu.

Bu arada, katılımcıların yedikleri yemekler ve her birinden alınan idrar numunelerindeki ftalat düzeyi arasındaki ilişki incelendi ve katılımcılardan yüzde 61'inin dışarıdan yemek yediği ortaya çıktı.

Dışarıda yemek yiyenlerin her yaş grubunda olduğu ancak gençlerde daha fazla olduğu da dikkat çekti.

Hazır gıda ya da dışarıdan yiyecek tüketen ergenlik çağındaki gençlerdeki, ftalat düzeylerinin evde yemek yiyen gençlerden yüzde 55 daha fazla olduğu kaydedildi.