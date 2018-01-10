Bu kürü gece tüketin sabaha kadar bel yağlarınızı eritin!

Hem sağlıklı bir vücuda sahip olmak hem de incecik bir bele kavuşmak ister misiniz? Bunun için yapmanız gereken bu gece kürünü tüketmek.

İdeal bir vücuda sahip olmak için spor yapmak elbette gerekli. Sporun yanı sıra da yağ yakımını hızlandıran takviyelere de yer verebilirsiniz. Bunu yaparken de kimyasal ürünleri değil, en doğal olanlarını tercih edin. Hatta mümkünse evde kendiniz hazırlayın doğal yağ yakımını hızlandıran takviyenizi.

Gece kürünü hazırlamadan önce nelere dikkat etmek gerekiyor, hep birlikte bakalım:

Tatlı tüketimini haftada 1'e düşürün. Tüketeceğiniz zaman da sütlü tatlıları tercih edin.

Günde 5 öğün tüketin; 3 ana 2 ara öğün olacak şekilde menünüzü düzenleyin.

Kalsiyum içeren besinlere ağırlık verin.

Sabah uyanır uyanmaz bir su bardağı ılık limonlu su için.

Metabolizma hızlandırıcı gece kürü nasıl hazırlanır?

1 adet salatalık

3-4 dal semizotu

1/2 adet kabak

1 fındık büyüklüğü kadar taze zencefil

1 tatlı kaşığı bal

1 çay bardağı su veya maden suyu

Tüm malzemeleri blender'dan geçirin ve taze olarak her gece tüketin. Bu kürü 1 hafta boyunca uygulayın.