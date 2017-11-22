YEMEK

Bu ottan yapılan çay erkeklerde cinsel gücü artırıyor, ikiz çocuk şansını yükseltiyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KEŞFET HABERLERİ  | 22.11.2017 11:43 | Son Güncelleme

Latince ismi Ferula olan ve sarı renkte çiçekler açan bu bitkinin boyu 2-3 metreye çıkmaktadır.

Bu ottan yapılan çay erkeklerde cinsel gücü artırıyor, ikiz çocuk şansını yükseltiyor

Binbir derdin devasını içinde barındıran bir bitki: Çakşır Otu.

Kerkul ve Helizdağlı adıyla farklı türleri bulunan Çakşır otuyla ilgili Anadolu’da “kullananların ikiz çocuk sahibi olma şansı yükseliyor” gibi rivayetlere de sıkça rastlanır.

Otsu bir bitki olan çakşırın faydaları saymakla bitmiyor. İçerisinde tanen, reçine, nişasta, alkaloit, saponin ve uçucu yağ bulunan çakşır otu etkili bir afrodizyak.

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Çakşır otu çayı nasıl yapılır?

Toz halinde bal ile macun yapılarak tüketildiği gibi çay olarak da içilebilir. Çay olarak kullanacaksanız demlemek için bir su bardağı su için 1 tatlı kaşığı Çakşır otu köküyle birlikte kaynatabilirsiniz.

Çakşır Otunun Bilinen Faydaları

Cinsel isteksizlik tedavisinde etkilidir. Cinsel gücü ve isteği arttırıcı, etkili bir afrodizyaktır. Erkeklerde sperm sayısını ve hareketliliği artırır

Kasları kuvvetlendirir ve kas ve eklemlerde oluşan ağrılarını gidermeye yardımcı olur

Sinirleri rahatlatır. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına destek olur

Toksinleri vücuttan uzaklaştırır, direnç ve zindelik verir

Astım ve bronşit için faydalıdır

Vücuda zindelik verir

Yaraların iyileşme süresine katkı sağlar, hücrelerin yenilenmesini hızlandırır

Elbette bu bilimsel bir gerçek değil. Sağlık ile ilgili tüm konularda bir doktora danışmanızı tavsiye ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
yemek bitki

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