Şimdi buralarda olup o enfes yemekleri tatmak vardı!

Bu restoranda masadan aç kalkmayacaksınız! Çıplak bedende suşi servisi

İnsanlar yemek yeme işini hafife almamış, bunun için mağaraları, okyanus diplerini kullanmış. Dört duvar arasında yemek yemekten sıkılanlar için dünyanın en tuhaf, en ürkütücü ve ren romantik restoranlarını derledik :)

1 / 11 Labassin Şelalesi, Filipinler Filipinler'de küçük bir şelalenin eteklerinde yer alan Labassin Şelalesi restoranı. Filipin mutfağının eşsiz yemeklerini muhteşem bir manzara eşliğinde sunuyor. Şelalenin eteklerine kurulan bu muazzam restoran adeta bir tablo gibi büyüleyici...

2 / 11 Grotto, Tayland Romantik bir restoran olan Grotto, Tayland'ın Phra Nang sahilinde bir kireçtaşı mağarada yer alıyor.

3 / 11 Bu restoranda haftanın belirli günleri sıcak yemek servisi bulunuyor. Diğer günler ise sadece hafif atıştırmalıklar...

4 / 11 Treepod Yemek, Tayland Bir kuş yuvasını andıran bu restoranda yemekler 16 ft yükseklikte servis ediliyor. Burada insanın canı sıkılması mümkün değil gibi :)

5 / 11 Treepod Yemek, Tayland

6 / 11 Nyotaimori restoranları, Japonya Nyotaimori isminin anlamı kadın bedeninde yiyecek servisi yapmak demek. Bu restoran tipleri Japonya'da oldukça yaygın. Üstelik bu uygulama geyşa kültürünün de bir parçası.

7 / 11 Buz Restoranı, Finlandiya Tamamen buz ve kardan yapılmış, buz heykelleriyle dekore edilmiş bir restoran. Finlandiya Noel Baba köyünde bulunan bu restorana turistler akın akın geliyor

8 / 11 Buz Restoranı, Finlandiya

9 / 11 Ithaa, Maldivler Köpek balıkları, kaplumbağalar ve vatozlarla birlikte bir akşam yemeğine ne dersiniz?

10 / 11 Ithaa, Maldivler Hint Okyanusu'nun dibinde yer alan bu restoran, su altı dünyasını merak edenler için doğru adres.