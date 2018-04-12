YEMEK

Bu restoranda masadan aç kalkmayacaksınız! Çıplak bedende suşi servisi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

İnsanlar yemek yeme işini hafife almamış, bunun için mağaraları, okyanus diplerini kullanmış. Dört duvar arasında yemek yemekten sıkılanlar için dünyanın en tuhaf, en ürkütücü ve ren romantik restoranlarını derledik :)

Şimdi buralarda olup o enfes yemekleri tatmak vardı!

Bu restoranda masadan aç kalkmayacaksınız! Çıplak bedende suşi servisi

İnsanlar yemek yeme işini hafife almamış, bunun için mağaraları, okyanus diplerini kullanmış. Dört duvar arasında yemek yemekten sıkılanlar için dünyanın en tuhaf, en ürkütücü ve ren romantik restoranlarını derledik :)

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Labassin Şelalesi, Filipinler

Labassin Şelalesi, Filipinler
Filipinler'de küçük bir şelalenin eteklerinde yer alan Labassin Şelalesi restoranı. Filipin mutfağının eşsiz yemeklerini muhteşem bir manzara eşliğinde sunuyor. Şelalenin eteklerine kurulan bu muazzam restoran adeta bir tablo gibi büyüleyici...
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Grotto, Tayland

Grotto, Tayland
Romantik bir restoran olan Grotto, Tayland'ın Phra Nang sahilinde bir kireçtaşı mağarada yer alıyor.
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Bu restoranda haftanın belirli günleri sıcak yemek servisi bulunuyor. Diğer günler ise sadece hafif atıştırmalıklar...

Bu restoranda haftanın belirli günleri sıcak yemek servisi bulunuyor. Diğer günler ise sadece hafif atıştırmalıklar...
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Treepod Yemek, Tayland

Treepod Yemek, Tayland
Bir kuş yuvasını andıran bu restoranda yemekler 16 ft yükseklikte servis ediliyor. Burada insanın canı sıkılması mümkün değil gibi :)
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Treepod Yemek, Tayland

Treepod Yemek, Tayland
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Nyotaimori restoranları, Japonya

Nyotaimori restoranları, Japonya
Nyotaimori isminin anlamı kadın bedeninde yiyecek servisi yapmak demek. Bu restoran tipleri Japonya'da oldukça yaygın. Üstelik bu uygulama geyşa kültürünün de bir parçası.
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Buz Restoranı, Finlandiya

Buz Restoranı, Finlandiya
Tamamen buz ve kardan yapılmış, buz heykelleriyle dekore edilmiş bir restoran. Finlandiya Noel Baba köyünde bulunan bu restorana turistler akın akın geliyor
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Buz Restoranı, Finlandiya

Buz Restoranı, Finlandiya
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Ithaa, Maldivler

Ithaa, Maldivler
Köpek balıkları, kaplumbağalar ve vatozlarla birlikte bir akşam yemeğine ne dersiniz?
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Ithaa, Maldivler

Ithaa, Maldivler
Hint Okyanusu'nun dibinde yer alan bu restoran, su altı dünyasını merak edenler için doğru adres.
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Grotta Palazzese, İtalya

Grotta Palazzese, İtalya
Tayland'daki gibi burası da bir mağara restoranı. Oldukça romantik bir ambiansa sahip olan Grotta Palazzese, aşıklar için on numara bir yer :)
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Anahtar Kelimeler:
yemek sushi

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