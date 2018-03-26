Bu sakız çiğnedikçe iyileştiriyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde, TUBİTAK katkılarıyla bağışıklığı güçlendirici propolisli sakız yapıldı. Sakızda antioksidan özelliği bulunduğu, herhangi bir yapay aroma maddesi içermediği belirtildi. TÜBİTAK'ın katkılarıyla 3001 projesi olan ve yaklaşık 60 bin TL bütçeli olarak gerçekleştirilen propolisli sakız, Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlandı. Yapılan çalışmada, bağışıklığı güçlendirici ve antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkiye sahip propolisli sakız yapıldı. Projesi şu anda devam eden çalışma çerçevesinde, propolisli sakız, ticarileşerek ülke ekonomisine katma değer katacak bir ürüne dönüştürülmeye çalışılacak. Az miktarda balla karıştırılıp üretilen özel ürün Propolisin arılar tarafından yapıldığına değinen ve çok az miktarda olduğunu belirten projenin öncüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Palabıyık, "Propolis, arıların ağaç ve bitki özütlerini bal mumu, polen, kendi salgıları ve az miktarda balla karıştırıp ürettiği özel bir üründür” dedi. Palabıyık şunları söyledi:

“Propolise kısaca arıların kullandığı doğal antibiyotik diyebiliriz. Bununla arılar kovanların içini dezenfekte ederler. Propolisin 300'e yakın farklı bileşene sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunlar arasında en önemli grubu flavonoid dediğimiz antioksidan maddeler oluşturmaktadır. Bu bileşenler sayesinde propolis bağışıklığı güçlendirici ve antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkiye sahiptir". Propolis ne zamandan beri kullanılıyor Propolisin çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından kullanıldığının, son zamanlardan daha da artığını vurgulayan Palabıyık, "Bu özelliklerinden dolayı eski zamanlardan günümüze kadar propolis insanlar tarafından kullanılmaktadır. Son zamanlarda propolis içeren çeşitli ürünler geliştirilmiştir. Fakat bunların ortak özelliği propolisin ekstrakt şeklinde yani sıvı formda kullanılmasıdır. Ayrıca ticari olarak satılan su bazlı, alkol bazlı ya da gliserin bazlı propolislerin içerikleri incelendiğinde birim miktardaki saf propolis oranı oldukça azdır, bu da propolisin sahip olduğu bileşenlerin, geliştirilen ürünlere geçişini azaltmaktadır" ifadesini kullandı.

Yapay aroma maddesi içermiyor Palabıyık’ın verdiği bilgiye göre, propolis, yabancı maddelerden uzaklaştırıp saflaştırarak reçinesiyle beraber yüzde 5'e varan oranlarda sakız ürününde değerlendirildi. Böylece sakız ürünü içindeki saf propolis miktarı yurt dışındaki muadillerine göre arttırılmış oldu. Sakızın bir diğer özelliği ise, propolisin doğal aroması sayesinde herhangi bir yapay aroma maddesi de içermemesidir. Çocuklar için avantajlı Şekerli ve şekersiz olarak üretilen propolisli sakızın önemli bir özelliği de, ebeveynlerin çocuklara vermekte zorluk çektiği propolisi eğlenceli hale getirmek. Palabıyık, propolisli sakızın çocuklar için olumlu yanlarını da şöyle anlattı: "Propolisli şekerli ve şekersiz sakız üretimi projesinde amacımız, çocuk ve yetişkinler tarafından çok sevilen eğlencelik olarak alınan sakızla propolisin içindeki biyoaktif bileşenlerin vücuda alınmasını sağlamak. Mikroorganizmaların vücuda ana giriş yeri olan ağızda koruyucu bir kalkan olmasını sağlamaktır. Bir diğer amacımız, çocuklara ebeveynleri tarafından boğaz enfeksiyonu, farenjit, aft ve grip gibi hastalıkların tedavisinde kokusu ve ilaç algısı yüzünden zorlukla verdiği propolisi, onların severek tükettiği sakız ürününe eklemekle çekici hale getirmektir. Bu ürünün yetişkinler için avantajı ise genelde ağız ve diş sağlığı için sakız tüketilmektedir. Bu yönde pozitif etkisinin akademik çalışmalarca tespit edildiği propolis ile şekersiz sakız geliştirilecek olması yetişkinler açısından da bu ürünün tercih edilebilirliğini artıracaktır".

Dr. İbrahim Palabıyık, Projesi şu anda devam etiğini, bundan sonraki aşamada ürünün ticarileşerek sanayicilerin de desteğiyle ülke ekonomisine katma değer sağlayacak bir ürüne dönüşmesini ümit ettiklerini belirtti. Propolis nedir? Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Doğru işlendiği takdirde insan sağlığına sayısız faydaları vardır. Propolisin araştırmalar sonucu belirlenmiş bazı faydaları şöyle: Çok güçlü antioksidandır. Yaraların iyileşmesini 4 kata kadar hızlandırır. 100 kata kadar antibiyotik etki içerdiği tesbit edilmiştir. Soğuk algınlığına iyi gelir. Solunum enfeksiyonlarında, faranjit, kronik bronşit, nezle, burun iltihabı hastalıklarında etkilidir. Her gün bir kaç kez Propolis ekstarktı ile gargara yapıldığında, plak oluşumunu önler. Diş eti iltihabı ve ağız içi ve gırtlak enfeksiyonlarını giderir, diş abselerine, çürüklere, ağız kokusuna karşı kullanılır. Diş beyazlatılmasına yardımcı olur.