YEMEK

Bu sefer limonlu su içmiyoruz! Aç karnına sıcak tuzlu su içmenin inanılmaz faydaları çıktı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

Yedi gün boyunca düzenli sıcak tuzlu su içmek vücudumuzun neredeyse her hücresini yeniliyor, iyileştiriyor.

Bu sefer limonlu su içmiyoruz! Aç karnına sıcak tuzlu su içmenin inanılmaz faydaları çıktı

Hep limonlu su içmenin faydalarını dinledik ama tuzlu suyu bu zamana kadar hiç duymamıştık. Onun için gerçek bir sağlık iksiri diyebiliriz. Uzmanlar 7 gün boyunca tıpkı limonlu suda olduğu gibi aç karnına içmeyi tavsiye ediyor.

iStock-669106058

Hazırlanışı:

evde-tuzlu-su

500 ml sıcak suyun içerisine bir çay kaşığı tuzu ekleyin ve tuz çözülene kadar karıştırın. Sıcak suyumuz asla kaynamış olmamalı. Bu karışım ne yazı ki böbrek hastaları için uygun değildir. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz yok ise tuzlu suyu tüketebilirsiniz.

iStock-524154682

Yararlarından bahsedecek olursak:

iStock-675498840

  1. Tuz, bağırsaklar için adeta doğal antibiyotiktir. Düzenli tükettiğiniz tuzlu su sindirim sisteminizi düzenler.

  2. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

  3. Vücuttaki sıvı dengesini korur.

iStock-668466056

  1. İçtiğiniz bir bardak tuzlu su cildinizi parlatır.

  2. İçerdiği mineraller sayesinde, düzenli tüketim sonrası uykusuzluğu ortadan kaldırır.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuz tuzlu su

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Nevşin Mengü'den dikkat çeken Hülya Avşar paylaşımı

Nevşin Mengü'den dikkat çeken Hülya Avşar paylaşımı

Ufak Tefek Cinayetler'in Rachel'ini bir de böyle görün!

Ufak Tefek Cinayetler'in Rachel'ini bir de böyle görün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en pahalı düğün pastası! Tam 1 milyon dolar

Dünyanın en pahalı düğün pastası! Tam 1 milyon dolar

Kardashian verdiği 30 kilonun sırrını açıkladı

Kardashian verdiği 30 kilonun sırrını açıkladı

Bu yıl sonunda yasaklanacak! Peki neden?

Bu yıl sonunda yasaklanacak! Peki neden?

Bembeyaz dişler için çilekle dişlerinizi fırçalayın! Nasıl mı?

Bembeyaz dişler için çilekle dişlerinizi fırçalayın! Nasıl mı?

İştahı bıçak gibi kesiyor: Muzlu çay

İştahı bıçak gibi kesiyor: Muzlu çay

Pirinç pilavına bir küp şeker ekleyin, neler olduğunu görün!

Pirinç pilavına bir küp şeker ekleyin, neler olduğunu görün!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.