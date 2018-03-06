Bu sefer limonlu su içmiyoruz! Aç karnına sıcak tuzlu su içmenin inanılmaz faydaları çıktı

Hep limonlu su içmenin faydalarını dinledik ama tuzlu suyu bu zamana kadar hiç duymamıştık. Onun için gerçek bir sağlık iksiri diyebiliriz. Uzmanlar 7 gün boyunca tıpkı limonlu suda olduğu gibi aç karnına içmeyi tavsiye ediyor.

Hazırlanışı:

500 ml sıcak suyun içerisine bir çay kaşığı tuzu ekleyin ve tuz çözülene kadar karıştırın. Sıcak suyumuz asla kaynamış olmamalı. Bu karışım ne yazı ki böbrek hastaları için uygun değildir. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz yok ise tuzlu suyu tüketebilirsiniz.

Yararlarından bahsedecek olursak:

Tuz, bağırsaklar için adeta doğal antibiyotiktir. Düzenli tükettiğiniz tuzlu su sindirim sisteminizi düzenler. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Vücuttaki sıvı dengesini korur.