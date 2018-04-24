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Bu üçlü mucize kansere bile deva olacak!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.04.2018 00:05 | Son Güncelleme

Üç sağlıklı, doğal besinden yapacağınız karışım ile birçok hastalığınıza şifa olacak bir çözüme kavuşacaksınız. Bu karışım, sağlığınıza çok sayıda katkıda bulunacak kanser gibi hastalıklara çare olacaktır.

Bu üçlü mucize kansere bile deva olacak!

Sağlıklı, doğal bir beslenme tarzını seçenler, diyet listeleri hazırlayıp yaşama geçirmek isteyenler besinleri zaman zaman tek başına tükettikleri gibi, bazen de yaptıkları karışımlar ile sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışırlar.

Dengeli beslenme ve sağlıklı alışkanlıklar, hastalıklara karşı bir direnç oluştururken, bağışıklık sistemini de güçlendirir. Size anlatacağımız bu üç sağlıklı besin karışımı da mutfağınızda kolay bulunan, yapımı ve uygulaması basit bir yöntem. Sarımsak, elma sirkesi ve bal ile hazırlayacağınız bu karışım, tansiyonu düşürücü, soğuk algınlığı ve enfeksiyonları iyileştirici, kanser, astım, artrit, kısırlık ve iktidarsızlık gibi kronik problemleri giderici bir etki gösterir. Özellikle kanserli hücrelerle savaşmak için bu karışım güçlü bir tedavi şeklidir.

Hastalıkları tedavi etmek için sarımsak, bal ve elma sirkesi

Malzemeler;

1 fincan organik bal

10 diş sarımsak

1 bardak elma sirkesi

Hazırlanışı;

Tüm malzemeleri cam bir kavanoza 90 saniye kadar karıştırın. Karışımı kapağı kapalı bir cam kavanoz içinde buzdolabında saklayın. Hazırladığınız bu karışımı 5 gün içinde tüketmeniz sağlıklıdır. Daha uzun süre beklediğinde yararlılık oranı azalacaktır.

Karışımdan her sabah aç karnına 2 çorba kaşığı alın. Eğer tadı hoşunuza gitmezse su ve meyve suyu da karıştırabilirsiniz. İki hafta kadar deneyin olumlu sonuçlar göreceksiniz.

Kaynak: tdhealthyfood.com

Karışım içindeki besinlerin yararları;

Sarımsak

Sarımsak, kansere karşı koruyucu ve yaşlanma sürecini yavaşlatan güçlü bir antioksidandır. Özellikle çiğ olarak tüketildiğinde, sağlık üzerindeki olumlu etkileri ile bilinmektedir. Sarımsak, tansiyonu dengeleyici, kolesterolü düşürücü ve dolaşımı teşvik edici özelliklere sahiptir.

Ayrıca; hücre hasarını önleyici ve durumu tersine çevirici, ayrıca serbest radikallerle savaşmakta etkili selenyum isimli elementi içermektedir. Araştırmacılar, bu içerikler ve kanserle savaş arasında güçlü bir bağlantı olduğunu bulmuşlardır.

Sarımsak ayrıca antiseptik özelliktedir. Bu sayede de, mantar, virüsler ve bakterilerle savaşır ve sizi enfeksiyonlar ve soğuk algınlığı ile grip gibi problemden korur.

Sirke

Sirke, diyabet, obezite, zayıflama ve sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Son araştırmalar birkaç kanser türünün tedavisinde etkili olabileceğini göstermiştir.

Elma sirkesi, mutfakta sıklıkla kullanılmasının yanısıra alerji, akne, sinüs enfeksiyonları, grip, yüksek kolesterol, kronik yorgunluk, kontakt dermatit, boğaz ağrısı, gut, artrit ve asidik reflü gibi yüksek sayıda hastalığa karşı etkilidir.

Bal

Balın enzimler, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir antimikrobiyal olması nedeniyle birçok hastalığın tedavisi için tıbbi olarak kanıtlanmıştır.

Dünya üzerindeki en iyi doğal antibiyotik olarak tanımlanan bal, bağışıklık sistemimizi güçlendirici güce sahiptir, özellikle enfeksiyon, grip ve soğuk algınlığı ile savaşta en önemli yardımcımız olan beyaz kan hücrelerini de güçlendiricidir. Bu yiyecek, aynı zamanda, yaraları iyileştirmek, öksürüğü yatıştırmak, ve iyileşme sürecini kısaltmak için de oldukça yardımcıdır.

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