Bu yıl sonunda yasaklanacak! Peki neden?

Naylon poşet kullanımını sonlandırmayı amaçlayan çalışmalar çerçevesinde, zararları bilinen ve doğada yüzyıllar boyu yok olmadan kalabilen naylon ürünlerle mücadele hız kazanacak.

Bu yıl sonunda yasaklanacak! Peki ya neden?

1 / 6 1 Ocak 2019'dan itibaren satış noktalarında tüketiciye naylon poşetler ücretsiz verilmeyecek Naylon poşet kullanımını sonlandırmayı amaçlayan çalışmalar çerçevesinde, zararları bilinen ve doğada yüzyıllar boyu yok olmadan kalabilen naylon ürünlerle mücadele hız kazanacak.

2 / 6 Naylon kanser ilişkisi Son yıllarda özellikle kanser vakalarındaki artışta naylon poşet ve naylon ürünlerinin de rolü olduğu uzmanlar tarafında sık sık dile getiriliyor. İnsan vücuduna geri dönüşümsüz hasarlar bırakan naylon poşetlerin, doğadaki çözülmesi yıllar sürüyor ve ısıya veya güneşe maruz kaldığında bileşimindeki maddeler çözünerek kansere neden oluyor. Çünkü, bir naylon poşetin doğadan tamamen yok olabilmesi için denizde 400 yıl, karada ise 800 yıl kadar bir zaman geçmesi gerekiyor.

3 / 6 Dünya hızla yasaklıyor Naylon torba ve plastik ürünlere karşı kararlı çalışmalar yapan ülkeler hızla artıyor. İngiltere, çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle restoran ve barlarda plastik pipet kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Çünkü, plastik pipetlerin doğada yok olmaları 450 yılı buluyor. Almanya'da süpermarketlerde tüketicilere naylon poşet ücret karşılığında veriliyor. Bu da tüketicilerin alışverişe gittiğinde yanına bez torba veya alışveriş çantası almalarını teşvik ediyor.

4 / 6 İtalya'da da naylon poşetin zararlarının farkına varan ülkelerden Poşet tercih etmek isteyenler ise ya kağıt torba alıyor ya da biyolojik poşet. İhlal durumunda, tüketici para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Çin'de de 2008 yılından bu yana naylon poşetler ücretli. Naylon poşet kullanmak isteyenler bir adet poşet için minimum 2 cent ödüyor.

5 / 6 Doğayı korumak için plastiksiz hareket Plastiğin doğaya verdiği zararın önüne geçmeyi amaçlayan hareket, paketlemede cam, metal ve karton gibi malzemelerin yanı sıra dönüştürülebilir malzemeden yapılmış paketler kullanıyor.