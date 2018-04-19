YEMEK

Bu yiyecekler beni yeme diyor adeta iştah kaçırıyor

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.04.2018 03:04 | Son Güncelleme

Vücut sağlığımızın devamını sağlamak için temel besin yemeklerdir. Ancak dünyanın farklı yerlerine öyle yiyecekler vardır ki, görünüşleri ve içerikleri ile adeta iterler.

Siz de bu yiyeceklerle karşılaşırsanız, yemeden bir kez daha düşünmeniz için haklarında biraz bilgi edinin.

İştahınızı sonsuza kadar kaçıracak 12 yiyecek

Vücut sağlığımızın devamını sağlamak için temel besin yemeklerdir. Ancak dünyanın farklı yerlerine öyle yiyecekler vardır ki, görünüşleri ve içerikleri ile adeta iterler.

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Kopi Luwak: Misk Kedisi'nin sindirim sisteminden geçen bu kahve, Asya'da bolca seviliyor.

Kopi Luwak: Misk Kedisi'nin sindirim sisteminden geçen bu kahve, Asya'da bolca seviliyor.
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Smalahove: Orijinal olarak Noel öncesi yenen bir koyun başından yapılmış Batı Norveçli geleneksel bir yemektir.

Smalahove: Orijinal olarak Noel öncesi yenen bir koyun başından yapılmış Batı Norveçli geleneksel bir yemektir.
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ABD'de burger restoranlarında sunulan tarantulalı hamburger.

ABD'de burger restoranlarında sunulan tarantulalı hamburger.
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Jöleli geyik burnu: Oldukça popüler bir Alaska yemeği.

Jöleli geyik burnu: Oldukça popüler bir Alaska yemeği.
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Escamoles: Meksika'da yenir. Sözde onlar bir süzme peynir dokusu var. Bu Meksika yemeği larvalardan oluşuyor. Çökelek Peyniri gibi bir dokuya sahip olduğu düşünülüyor.

Escamoles: Meksika'da yenir. Sözde onlar bir süzme peynir dokusu var. Bu Meksika yemeği larvalardan oluşuyor. Çökelek Peyniri gibi bir dokuya sahip olduğu düşünülüyor.
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Balut: Filipinler'e özgü bir yemek. Henüz şekillenmeye başlamış ancak ördek olmamış embriyo yeniliyor.

Balut: Filipinler'e özgü bir yemek. Henüz şekillenmeye başlamış ancak ördek olmamış embriyo yeniliyor.
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Yüz yıllık yumurtalar: Tuz, kül, sönmemiş kireç ve pirinç kabuklarında korunmuş bıldırcın veya ördek yumurtası olan yüzyıllık yumurtalar, Çin'de çok seviliyor.

Yüz yıllık yumurtalar: Tuz, kül, sönmemiş kireç ve pirinç kabuklarında korunmuş bıldırcın veya ördek yumurtası olan yüzyıllık yumurtalar, Çin'de çok seviliyor.
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Soondae: Popüler bir Kore sokak yemeği ve genellikle karaciğer ile servis edilir. Kanlı sosis olarak bilinir.

Soondae: Popüler bir Kore sokak yemeği ve genellikle karaciğer ile servis edilir. Kanlı sosis olarak bilinir.
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Cuy Asado: Ekvador'da bir lezzet. Izgara edilmiş domuz.

Cuy Asado: Ekvador'da bir lezzet. Izgara edilmiş domuz.
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Butod: Malezya'nın bir eyaleti olan Sabah'da yeniliyor ve sago kurdu olarak da biliniyor. Malezya’nın popüler yemeklerinden.

Butod: Malezya'nın bir eyaleti olan Sabah'da yeniliyor ve sago kurdu olarak da biliniyor. Malezya’nın popüler yemeklerinden.
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Yaban arısı kurabiyesi: Japonya'da özellikle sokaklarda popüler yemek ve yaban krakeridir.

Yaban arısı kurabiyesi: Japonya'da özellikle sokaklarda popüler yemek ve yaban krakeridir.
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Dünya çapında popüler olan bir yemek: Domuz, keçi ve farklı birkaç hayvanın kanı birleştirilerek pişirilen sucuklar.

Dünya çapında popüler olan bir yemek: Domuz, keçi ve farklı birkaç hayvanın kanı birleştirilerek pişirilen sucuklar.
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