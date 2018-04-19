Bu yiyecekler beni yeme diyor adeta iştah kaçırıyor

Siz de bu yiyeceklerle karşılaşırsanız, yemeden bir kez daha düşünmeniz için haklarında biraz bilgi edinin.

İştahınızı sonsuza kadar kaçıracak 12 yiyecek

Vücut sağlığımızın devamını sağlamak için temel besin yemeklerdir. Ancak dünyanın farklı yerlerine öyle yiyecekler vardır ki, görünüşleri ve içerikleri ile adeta iterler.

1 / 12 Kopi Luwak: Misk Kedisi'nin sindirim sisteminden geçen bu kahve, Asya'da bolca seviliyor.

2 / 12 Smalahove: Orijinal olarak Noel öncesi yenen bir koyun başından yapılmış Batı Norveçli geleneksel bir yemektir.

3 / 12 ABD'de burger restoranlarında sunulan tarantulalı hamburger.

4 / 12 Jöleli geyik burnu: Oldukça popüler bir Alaska yemeği.

5 / 12 Escamoles: Meksika'da yenir. Sözde onlar bir süzme peynir dokusu var. Bu Meksika yemeği larvalardan oluşuyor. Çökelek Peyniri gibi bir dokuya sahip olduğu düşünülüyor.

6 / 12 Balut: Filipinler'e özgü bir yemek. Henüz şekillenmeye başlamış ancak ördek olmamış embriyo yeniliyor.

7 / 12 Yüz yıllık yumurtalar: Tuz, kül, sönmemiş kireç ve pirinç kabuklarında korunmuş bıldırcın veya ördek yumurtası olan yüzyıllık yumurtalar, Çin'de çok seviliyor.

8 / 12 Soondae: Popüler bir Kore sokak yemeği ve genellikle karaciğer ile servis edilir. Kanlı sosis olarak bilinir.

9 / 12 Cuy Asado: Ekvador'da bir lezzet. Izgara edilmiş domuz.

10 / 12 Butod: Malezya'nın bir eyaleti olan Sabah'da yeniliyor ve sago kurdu olarak da biliniyor. Malezya’nın popüler yemeklerinden.

11 / 12 Yaban arısı kurabiyesi: Japonya'da özellikle sokaklarda popüler yemek ve yaban krakeridir.