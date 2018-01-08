Bu zamana kadar kimse bilmiyordu: Canan Hoca kelle paçanın faydasına bir yenisini daha ekledi!

Canan Karatay der ki; Kolojen içeren kelle paçayı yiyen insanların botoksa ihtiyacı olmaz...

Adana'da gerçekleşen 11'inci Çukurova Kitap Fuarı'nda konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, Yaşam Boyu Sağlık konulu söyleşide konuştu. Söyleşide sağlıklı beslenmenin anahtarından bahseden Canan Hoca, yağlı kuzu etinin kısıtlama olmadan tüketilebileceğinden bahsetti.

Sakadatların da oldukça sağlıklı olduğuna vurgu yapan Karatayi özellikle kelle paçaya dikkat çekti. Karaty'a göre kelle paça tüketen bireylerin botoks yaptırmasına gerek kalmayacağını anlattı.

Karatay: "Kelle paçayı bol bol yiyeceğiz. En doğal, en dengeli besin. Senelerce 'kolesterol yükseltiyor' diye yasaklandı. Ondan sonra da hastalıklar arttı. Bunlar vücudun ihtiyacı olan doğal protein, en doğal. Kollojen. Gidiyorlar botoks yaptırıyorlar. Kelle paça ye, ihtiyacın kalmaz."

Sakatat ürünlerinin tek faydası elbette botoks etkisi değil. Bunun yanı sıra;

Kırmızı ete göre daha az yağ içerirler. Bu sebeple kalori oranları düşüktür.

A vitamini, B grubu vitaminleri açısından son derece yüksektir.

İnek böbreğinde B12 ve B2 vitaminleri bulunur. Vitaminlerin yanı sıra yüksek miktarda selenyum içerir. Bu sayede bağışıklığı güçlendirir ve kanser riskini ortadan kaldırır.

Omega-3 açısından zenhin olan beyin, sinir sistemini geliştirebilir. Önemli bir not: Kolesterol ve kalp rahatsızlığı olanlar beyin tüketmemeli. Doktorlar tarafından tavsiye edilmiyor.

Kemik suyu, özellikle çocukların gelişim döneminde faydalıdır.

Kansızlık problemi yaşıyorsanız ciğer tüketebilirsiniz.

Not: Sakatat ne kadar faydalı olursa olsun, tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Herhangi bir rahatsızlığınız var ise öncesinde doktor onayından geçmesi gerekiyor. Özellikle kalp ve yüksek kolesterol rahatsızlığına sahipseniz kesinlikle doktorunuza danışmalısınız.