Bunları yemek cesaret ister

Bu yemekler öldürüyor! Dünyadaki 10 ölümcül gıda

1 / 10 Feseekh Mısır'a özgü olan bu kötü kokulu yemek sadece Sham-El-Nessim festivali sırasında pişiriliyor. Mısır'ın geleneksel yiyeceği olan bu balık 1 yıl boyunca tuzlanmış halde güneşin altında kurumaya bırakıldıktan sonra tüketilebiliyor. Aksi taktirde barındırdığı toksinler nedeniyle ölüm kaçınılmaz. Fermante edilmiş, tuzlanmış ve kurutulmuş kefal balığından yapılmakta olan yemek için uzmanlar ciddi uyarılarda bulunsa da geleneksel yemeğe duyulan ilgi oldukça büyük.

2 / 10 Dev Boğa Kurbağası En büyük kurbağa türü olan boğa kurbağaları genellikle Afrika ülkesi Namibya'da kutlamalarda tüketilen bir yiyecek. Yılda sadece özel günlerde nadiren tüketilen bu yemek, yetişkin kurbağalardan yapılıyor. Çünkü henüz çiftleşme dönemine girmemiş genç kurbağalarda böbrek yetmezliğine neden olan bir toksin bulunuyor.

3 / 10 Fugu İnce dilimlenerek servis edilen bu balık, iç organlarında bulunan tetrodotoxin ve nörotoksin nedeniyle doğru ve titiz hazırlanmadığı taktirde yiyen kişiyi felç edebiliyor. Şefler, nasıl düzgün pişirileceğini öğrenmek ve zehirli kısımları kesebilmek için özel eğitim almalıdır. Bununla birlikte, bu bile tam güvenliği garanti etmez ve her yıl birçok kişi Japonya'da fugu zehirlenmesinden ötürü hayatını kaybeder.

4 / 10 Casu marzu Koyun sütünden yapılan bir peynir türü. Marzu, açık bir şekilde dışarıda bırakılır ve sineklerin içine larvalarını bırakmasına izin verilir. Peynirin içindeki larvalar peynirin mayalanmasını sağlıyor fakat canlı olan larvalar yendiği taktirde ölümcül mide sorunlarına ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

5 / 10 Pangium edule Pangium edule, ne bir meyve ne de bir çerez! Aslında, Güney Asya mutfağında yaygın olarak kullanılan keluak ağacının tohumudur, ancak tohumlar hidrojen siyanür içerir. Onları sadece kabukları olmadan kaynatılıp 40 gün boyunca kül ve muz yapraklarında gömüldükten sonra yiyebilirsiniz. Ancak bu karmaşık işlemden sonra yemek için güvenli hale gelirler, özel bir tat ve lezzet kazanırlar.

6 / 10 Karga etli börek Litavanya'nın bazı yerlerinde, karga eti yemek olağandışı bir şey değil. Sovyetler Birliği'nde Litvanya'lı yetkililer karga eti yemeyi yasaklamaya çalışsalar da başarılı olamadılar. Yetkililere göre, doğa çöpçüsünün etini yemek sağlığa zarar veriyor. Ve enfeksiyonlara neden oluyor. National Geographic'e göre, geleneksel karga etleri hala popüler.

7 / 10 Kanlı çorba Ördek veya kaz kanları, bazı çorba yemekleri için Vietnam mutfağında yaygın olarak kullanılıyor. Bu çorbayı yiyenlerin güç kazanacaklarına inanılıyor. Bu yemeğin yeme tehlikesi oldukça açıktır: kuş gribi virüsü ve diğer hastalıklar. Ancak, bu bile kanlı çorba severleri durduramaz.

8 / 10 Ackee meyvesi Sadece Jamaika'da yetişen bir meyve türü olan Ackee, tam olgunluğa erişmeden ve siyah tohumları açmadan önce tüketilmesi gerekiyor. Yemeklerde de kullanılan bu meyvenin tohumlarında hypoglycin denilen zehir bulunuyor.

9 / 10 Bat çorbası Yarasalar, genellikle "mağaranın tavukları" olarak anılan Asya mutfağının geleneksel bir parçasıdır. Şefler genellikle bir kap çorbanın içine bütün bir yarasa koyarak servis yapıyorlar. Yiyenler tarafnından bat etinin çok lezzetli ve şifa kaynağı olduğu düşünülüyor.