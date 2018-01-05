YEMEK

Bunları yiyin diyetinizin ikinci gününde pes etmeyin

Bunları yiyin diyetinizin ikinci gününde pes etmeyin

Kilo verirken en sevdiğimiz gıdalardan vazgeçerek ve porsiyon boyutlarını azaltarak zaman zaman açlıktan ölecek boyutlara geliyoruz. Bu yüzden motive olamıyor, diyetin ikinci gününde pes ediyoruz. Sizin için sağlıksız aperatiflerin yerini alabilecek birkaç gıdayı derledik.

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir 23 saat önce

Daha hızlı kilo vermenizi sağlayacak olan gıdalar

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Dondurma yerine sorbeler

Dondurma ve tatlı yerine sorbe tüketilebilir. Sorbe Anadolu'da uzun yıllardır süregelen, meyve suyu, pekmez ve balın dağların doruk noktalarından getirilen tertemiz karların üzerine dökülmesiyle yapılan kar dondurmasına benzer oluşturulmuş bir tatlıdır. Son yıllarda ise en trend soğuk tatlılardan biri olmuştur. İlk anda akla dondurmayı çağrıştıran sorbeyi dondurmadan ayıran oldukça farklı özellikleri vardır. Öncelikli olarak sorbenin yapımı dondurmaya göre çok daha kolaydır. İçerisinde süt ve yumurta bulundurmaz. Ayrıca, yapısı dondurma gibi kıvamlı değil daha buzlu ve kristalizedir. Vişne, limon, frambuaz, muz, böğürtlen, çilek, kara dut, incir, elma, ananas, erik, kiraz, kızılcık, kivi, kara üzüm gibi daha birçok meyveyle yaz kış evde kendi sorbelerinizi yapabilirsiniz. Dondurulmuş meyveleri mutfak robotunda püre haline gelinceye kadar çekip üzerine çok az su, biraz limon suyu veya limon kabuğu, isteğe bağlı olarak da şeker ekleyebilirsiniz. Sorbe yapımında kullandığınız limon suyu meyve tadının ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Sorbe, dondurmaya göre çok daha az yağ ve kalori içerir.
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Çikolata yerine zencefilli çikolata

Ne yazık ki sütlü çikolata da diyet yaparken pek tavsiye edilmiyor. Bu nedenle tatlı bir şey yemek istiyorsanız, zencefilli kurabiye tüketebilirsiniz.
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Ton balığı

Ton balığı inanılmaz derecede sağlıklı bir balıktır ve protein içeriği havyara yakındır. Proteinin daha iyi sindirilebilmesi için, kendi suyu içinde üretim yapıldığı kutunun içinde tüketin. Bu, daha az yağ ve daha çok vitamin (A, B12, D, E), amino asitler ve sağlıklı maddeler (iyot, potasyum, demir, fosfor) içerir.
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Kuruyemiş karışımı yerine patlamış mısır

Şaşırtıcı gelebilir ama doğru! Karışık kuruyemişler içindeki yağlı fıstıkları yemek yerine, az yağlı ve az tuzlu patlamış mısır yemeyi tercih edebilirsiniz.
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Kurabiye yerine meyve

Ne zaman bir şey atıştırmak isteseniz, eliniz genellikle tatlı bir şeye gider. Çerezler, vücudunuzun ihtiyacı olmayan ekstra şekerdir. Bunun yerine meyve seçerseniz, gerekli vitamin ve besin maddelerini alırsınız.
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Müsli yerine yulaf ezmesi

Meyve ve fıstıklarla yapılmış ev yapımı yulaf ezmesi marketlerde satılan müsliden çok daha sağlıklı bir seçenektir. Market raflarında satılan müsliler lezzet artırıcılar ve şeker içerir.
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Patates cipsi yerine sebze cipsi

Ev yapımı sebze cipsleri, marketlerdeb alınan patates cipslerine kıyasla çok daha sağlıklıdır, çünkü sebzeler vücudumuzun gerektirdiği vitaminleri içerir.
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Bonus: Zencefil

Aşırı kilolardan kurtulmak için, en popüler baharatlardan biri olan zencefil kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Zencefil, gıdaların termik etkisini arttırarak sizi daha doymuş hissettirir ve kısa sürede başka bir şey atıştırmak istemezsiniz.
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