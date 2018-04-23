YEMEK

Bunun ne olduğunu tahmin bile edemeyeceksiniz

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

Dünya mutfaklarında çok çeşitli yemekler ve soslar hazırlanır. Bunlardan bazıları lezzetli olarak ün salarken bazıları ise hem görünüşleri hem içerikleriyle “tuhaf” ya da “iğrenç” olarak nitelendirilirler. Aman dikkat iştahınız biraz kaçabilir...

Uzak Doğu mutfağında yenilen balıklar ve çeşitli sürüngenler şok edici görüntüye sahiptirler. Özellikle, Japon mutfağında bizim alışık olmadığımız bir damak tadı ve görüntü vardır.

Bunun ne olduğunu tahmin bile edemeyeceksiniz

Dünya mutfaklarında çok çeşitli yemekler ve soslar hazırlanır. Bunlardan bazıları lezzetli olarak ün salarken bazıları ise hem görünüşleri hem içerikleriyle “tuhaf” ya da “iğrenç” olarak nitelendirilirler. Aman dikkat iştahınız biraz kaçabilir...

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Shirako

Shirako
Japon mutfağının en tuhaf yemeklerindendir. balık spermiymiş. Shirako, Japoncada ''beyaz çocuk'' anlamına gelir ve balık spermidir. Kremsi ve soft tadı nedeniyle çok lezzetli olduğu söylenir. İnsan beyninin gri ve çatlaklardaki sümüklü yapısını anımsatan shirako aslında bir balığın sıvı dolu sperm keseciğidir. Kese, morina fasulyesinden sık sık çıkarılırsa da, bazen somon, puffer balıklarıdan da alınabilir. Shirako, sık sık çiğ soğan, pırasa ve turunçgil sosu ile servis edilir. Balık sperm kesesi, B vitamini, kalsiyum, potasyum ve protein ile doludur.
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Basashi

Basashi
Bildiğimiz at etidir. Ancak pişmemiş çiğ ettir. Yiyenler tadının sushi gibi olduğunu belirtiyor.
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Natto

Natto
Natto, fermente edilmiş soya fasulyesinin yine soya sosuyla yenildiği geleneksel bir Japon yemeğidir. Görünüşü çok rahatsız etmese de de kokusu ağırdır. Ancak bu yemeği sevenlerin sayısı az denemeyecek kadar fazladır.
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Inago no Tsukudani

Inago no Tsukudani
Teriyaki sos ve soya sos ile kızartılarak yapılan çekirge çerezidir. Bu Japon yemeğinin de çok lezzetli olduğu ve bağımlılık yaptığı söylenir.
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Arılı kraker

Arılı kraker
Görüntü olarak pek sevmeyebilirsiniz ancak protein ağırlıklı bir yiyecektir. Yakalanıp, kaynatılıp, krakerlerin içinde fırına verilen eşek arılarının % 81 protein içerdiği belirtiliyor.
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Hachinoko

Hachinoko
Hachinoko, eşek arısı larvalarından ve yavru eşek arılarından yapılan bir yiyecektir. Ayrıca ilk defa yiyenlerin genelde tadını beğendiği bir lezzet olduğu söylenir. Ballı soya ile pişirilen hachinoko sade japon pilavı ile yenildiği gibi içki yanında kuruyemiş olarak ta tüketilmektedir. Japon padişahı Hirohito’nun uzun ömrünü her fırsatta yediği hachinoko ya borçlu olduğunu söylermiş.
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Sümüklü böcekler

Sümüklü böcekler
Japonya’nın en tuhaf yemeklerinden biri bu sümüklü böcekler. Deniz ürünleri seviyor ve farklı bir tad denemek istiyorsanız işte bol etli ve sulu sümüklü böcekler.
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Torafugu

Torafugu
Torafugu, ölümcül bir zehir taşıyan balıktır. Yalnızca dişisi zehirli ama çift cinsiyetli olanlarına rastlamak da mümkün.
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Anahtar Kelimeler:
Japon Mutfağı enteresan yemekler

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