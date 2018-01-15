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Büyük hata: Peyniri neden streçleyip saklamamalıyız?

Büyük hata: Peyniri neden streçleyip saklamamalıyız?

Büyük hata: Peyniri neden streçleyip saklamamalıyız?

Arta kalan peynirleri genelde streçleyerek dolaba kaldırırız ama bu saklama şekli sağlığımızı ciddi tehlikeye atan davranışlardan biri.

Şimdi size peynirin canlı olduğunu söylesek! Şaşırdınız değil mi?

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Streç filme sarılan peynir, kendi sağlıklı kokusunu kaybeder ve değişen bu koku peynirin tadını da etkiler. Aynı zamanda streçe sarlan peynir nefes alamadığı için çok daha hızlı bir şekilde tadını kaybeder.

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Mayalı bir gıda olduğu için canlı olan peyniri sağlıklı ve doğru saklamak için kullanmanız gereken malzeme fırın kağıdı. Yağlı kağıt, hem peyniri koruyacak hem de sıcaklık ve nem oranını da sabit tutacaktır.

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Streç film için söylediğimiz her şey plastik poşetler için de geçerli. Süt ve süt ürünlerini hiçbir şekilde plastik vb. malzemelerle muhafaza etmeyin.

Beyaz peyniri en güzel saklama şekli ise: Kendi suyu

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Beyaz peynir kendisini en güzel kendi suyuyla korur. Kendi suyunda bekleyen peynir besşn değerini kaybetmez ve lezzetini korur. Sonuç olarak peynirin olgunlaşma süresi sorunsuz bir şekilde devam eder. Şöyle bir bilgi de ekleyelim; beyaz peyniri keserken bıçağı ıslatın. Bu yöntem, peyniri düzgün kesmenize yardımcı olacaktır.

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Hellim, Urfa ve Antep peynirlerini yemeden 20 dakika önce suda bekletin. Böylelikle fazla tuzunu alarak peynirlerin gerçek lezzetini ortaya çıkarmış olacaksınız.

Kaşar peynirini ise rutubetten uzak ortamda saklayın. Ortamın nemi artarsa kaşar peyniri küflenebilir.

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Krem peynirileri muhakkak kendi kapları içerisinde muhafaza edin ve daima kapağını kapalı tutun.

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Burgu peyniri de beyaz peynir gibi salamura suyunun içinde saklamalızınız. Yiyeceğiniz kadar alıp tabağınıza servis edin ve peynir suyunu kesinlikle dökmeyin.

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