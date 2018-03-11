Büyük tehlike! Meğerse kanser satın alıyormuşuz!

Harvard Üniversitesi School of Public Health araştırmacıları, öğrenciler üzerinde yaptıkları incelemelerden korkunç sonuçlar elde ettiler. Bu araştırmada; bir hafta boyunca plastik şişelerden su içen öğrencilerin idrarlarındaki incelemede BPA maddesinin yüzde 69 arttığı görüldü. BPA maddesi, dişilik hormonu östrojene benzeyen bir madde.

Yapılan araştırmalar pet şişe zararlarının, kalp rahatsızlıkları olmak üzere, kadınlarda pek çok rahatsızlığı tetiklediğini ortaya koymaktadır.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, “BPA'lı plastik şişelerde kanser ve kısırlık satın alıyoruz" dedi.

Özellikle, evlerimize aldığımız damacanalar, yazın elimizden, çantamızdan eksik etmediğimiz plastik şişelerin zararları birçok tehlikeli hastalığın daha da artmasına olanak sağlıyor.

Pet şişeleri zararlı kılan şey, şişenin plastiğindeki “bisfenol A” veya kısaca “BPA” dediğimiz maddedir. Günlük hayatımız içinde birçok üründe bulunan BPA’daki tehlike, saklama kabı, şişe, bardak gibi muhafaza kaplarındaki sert plastikten kaynaklanıyor.

Bu madde büyüme bozukluklarına, doğumsal kusurlara, kalp hastalıkları ile diyabet riski artışına sebep oluyor.

İşte pet şişelerin içinde bizi bekleyen tehlikeler…

Plastik şişeleri güneşte bırakmayın

Plastik bardak ve biberonlara konulan ve sıcaklığı 70–90 olabilen sıcak sıvılar kanser yapan maddeleri içermektedir.

Küresel içecek endüstrisinin en hızlı büyüyen sektörü olan plastik şişe suyu hem sağlığa hem çevreye yönelik yüksek riskler içeriyor. Yapılan araştırmalarda, her üç sudan birinde sentetik, organik kimyasallar ve bakteriler tespit edildi. Araştırmalara göre, plastik şişelerin içindeki sular özellikle çocukları etkiliyor; suların içindeki zehirli toksinlerin kalp, şeker ve kanser hastalıklarına neden oluyor.

Pet şişelerle ilgili Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBTAM) tarafından da bir çalışma yürütüldü.

Pet şişenin içindeki suda 5 çeşit kimyasal

Araştırmada, plastiklerin temas ettiği gıda ve içme suyuna ‘Chimassorb 81, Oleamide ve Irgafos 168′ isimli plastik katkı maddelerinin geçtiği belirlendi. 8 gün güneş ışığında bekletilen pet şişelerde ise antioxidant 2246 ve Butylated Hydroxytoluene (BHT) maddeleri tespit edildi. Söz konusu kimyasallar uzun vadede iç organlara ciddi zararlar veriyor. BHT maddesi kan, karaciğer, merkezi sinir sistemi için toksik olabiliyor. Bu maddeye uzun süreli maruz kalma durumlarında hedef organlarda hasarlar meydana gelebiliyor. Hücrelere, böbreklere, akciğerlere ve solunum sistemlerine büyük zarar veriyor.