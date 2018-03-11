Büyük tehlike! Meğerse kanser satın alıyormuşuz!

Bu madde büyüme bozukluklarına, doğumsal kusurlara, kalp hastalıkları ile diyabet riski artışına sebep oluyor.
Pet şişeleri zararlı kılan şey, şişenin plastiğindeki “bisfenol A” veya kısaca “BPA” dediğimiz maddedir. Günlük hayatımız içinde birçok üründe bulunan BPA’daki tehlike, saklama kabı, şişe, bardak gibi muhafaza kaplarındaki sert plastikten kaynaklanıyor.
Özellikle, evlerimize aldığımız damacanalar, yazın elimizden, çantamızdan eksik etmediğimiz plastik şişelerin zararları birçok tehlikeli hastalığın daha da artmasına olanak sağlıyor.
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, “BPA'lı plastik şişelerde kanser ve kısırlık satın alıyoruz" dedi.
Araştırma sonuçları korkunç
Yapılan araştırmalar pet şişe zararlarının, kalp rahatsızlıkları olmak üzere, kadınlarda pek çok rahatsızlığı tetiklediğini ortaya koymaktadır.
Harvard Üniversitesi School of Public Health araştırmacıları, öğrenciler üzerinde yaptıkları incelemelerden korkunç sonuçlar elde ettiler. Bu araştırmada; bir hafta boyunca plastik şişelerden su içen öğrencilerin idrarlarındaki incelemede BPA maddesinin yüzde 69 arttığı görüldü. BPA maddesi, dişilik hormonu östrojene benzeyen bir madde.
İşte pet şişelerin içinde bizi bekleyen tehlikeler…
Plastik şişeleri güneşte bırakmayın
Plastik bardak ve biberonlara konulan ve sıcaklığı 70–90 olabilen sıcak sıvılar kanser yapan maddeleri içermektedir.
Küresel içecek endüstrisinin en hızlı büyüyen sektörü olan plastik şişe suyu hem sağlığa hem çevreye yönelik yüksek riskler içeriyor. Yapılan araştırmalarda, her üç sudan birinde sentetik, organik kimyasallar ve bakteriler tespit edildi. Araştırmalara göre, plastik şişelerin içindeki sular özellikle çocukları etkiliyor; suların içindeki zehirli toksinlerin kalp, şeker ve kanser hastalıklarına neden oluyor.
Pet şişelerle ilgili Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBTAM) tarafından da bir çalışma yürütüldü.
Pet şişenin içindeki suda 5 çeşit kimyasal
Araştırmada, plastiklerin temas ettiği gıda ve içme suyuna ‘Chimassorb 81, Oleamide ve Irgafos 168′ isimli plastik katkı maddelerinin geçtiği belirlendi. 8 gün güneş ışığında bekletilen pet şişelerde ise antioxidant 2246 ve Butylated Hydroxytoluene (BHT) maddeleri tespit edildi. Söz konusu kimyasallar uzun vadede iç organlara ciddi zararlar veriyor. BHT maddesi kan, karaciğer, merkezi sinir sistemi için toksik olabiliyor. Bu maddeye uzun süreli maruz kalma durumlarında hedef organlarda hasarlar meydana gelebiliyor. Hücrelere, böbreklere, akciğerlere ve solunum sistemlerine büyük zarar veriyor.
Kanser hakkında çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Erkan Topuz da, güneşte duran pet şişelerin kanser riskini arttırdığını belirterek, "Eve damacanayla alınan su hemen cam boşaltılmalı. Günlerce bekletmek doğru değil. Pet şişeler kesinlikle güneşte durmamalı. Aksi taktirde plastikteki maddeler suya geçiyor. Ekonomik nedenlerle bunlar plastikten yapılıyor, ama en sağlıklısı cam" ifadelerini kullandı.
60 kez kullanılması gereken damacaların neredeyse bin kez kullanıldığını belirten Topuz, Yerel yönetimlerin bunu denetlemesi gerektiğini kaydetti.
BPA’lı plastik şişelerdeki risklerden bazıları şöyle:
-BPA’ya maruz kalmış anne karnındaki ceninlerde, yeni doğmuş bebeklerde ve çocuklarda büyüme ve davranış bozuklukları ortaya çıkıyor.
– Polikarbonattan mamül plastik şişe ve ambalajlardan tüketilen su ve gıda maddeleriyle birlikte vücudumuza giren BPA maddesi prostat, beyin gelişimi, kalp hastalıkları, karaciğerde enzim bozuklukları ve diyabet hastalıklarına sebep oluyor.
– Polikarbonat bebek biberonlarla beslenen çocuklar erken cinsel olgunlaşmaya maruz kalıyor.
– Sperm üretiminde ciddi bir düşüşe sebep oluyor. Çünkü ne ilginçtir ki; BPA maddesi vücutta östrojen hormonunu taklit ediyor ve kadınlık hormonuna dönüşüyor!
-Erişkinlerde göğüs kanseri riski oluşturuyor.
Nelere dikkat edilmeli?
Plastik su şişeleri buzluğa konulmamalı.
Özellikle yaz aylarında arabada bırakılan pet şişedeki sular tüketilmemeli.
Plastik şişeler dondurulmamalı. Bu durum plastik içindeki Dioksin’i açığa çıkartmaktadır. Dioksin denilen kimyasal maddenin kansere neden olduğu, özellikle göğüs kanserine yol açtığı biliniyor.
Eve alınan damacanalardaki su hemen bir cam kaba ya da plastik olmayan bir kaba boşaltılmalı. Tüketim, plastik damacanadan yapılmamalı.
Bunların yerine ne kullanmalı?
Mutfağımızda kullandığımız birçok plastik daha sağlıklı olan camla yer değiştirmeli.
Damacanadan saklama kabına, su şişesinden bardaklara kadar plastik ürünleri kullanmayalım. Camın her zaman sağlıklı bir alternatif olduğunu unutmayalım.
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