Besinleri buzdolabına doğru yerleştirmeyip uygun şekilde muhafaza etmezsek çabuk bozulup sağlığımıza zararlı olabilirler.

Buzdolabınızda böyle bir manzara varsa dikkat edin!

Sağlıklı beslenmek için hem satın aldığımız gıdalara hem de saklanma koşullarına dikkat etmemiz gerekir.

1 / 10 Doğru yerleştirmek çok önemli Besinleri buzdolabına doğru yerleştirmeyip uygun şekilde muhafaza etmezsek çabuk bozulup sağlığımıza zararlı olabilirler.

2 / 10 Buzdolabınızdan en iyi şekilde yararlanmak ve yiyeceklerin daha uzun süre taze olarak kalmasını sağlamak için bu ipuçlarına dikkat edebilirsiniz; Buzdolabınızın derecesini 1°C - 4°C arasında tutmaya çalışın, böylece yiyecekleriniz en fazla 5°C 'de saklanmış olur. Sıcak yiyecekleri hemen buzdolabına kaldırmayın, dışarıda sıcaklığın geçmesini bekleyin. Sıcak yiyecekler, buzdolabınızın derecesini yükseltir ve gıda zehirlenmeleri ile yemeklerin gereksiz yere bozulmasına neden olur.

3 / 10 Açıldıktan sonra kavanozlarda saklanan soslar ve reçelleri buzdolabında saklayın. Pişmiş yiyecekler uygun şekilde kaplanmalı, çiğ et ve balık ise kaplanıp hava almayan kaplarda buzluk bölümünde saklanmalı. Önceden pişirdiğiniz yiyecekler, şarküteri etleri gibi pişirmenize gerek olmayan yiyecekleri üst raflarda saklayın. Süt, peynir, yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünlerini orta ve alt raflarda saklayın. Son kullanma tarihi ne olursa olsun süt kutusunu açtıktan sonra en fazla 3 gün içinde tüketmelisiniz.

4 / 10 Gıdaların taze kalma sürelerine dikkat edin Dondurma derin dondurucuda 2-4 ay süreyle taze kalabilir. Yoğurt satın alındıktan sonra en fazla 7 gün içinde tüketilmelidir. Taze kaşar peyniri, dil peyniri gibi peynirler paket açıldıktan 3-4 hafta, krem peynirler 2 hafta boyunca buzdolabında tazeliğini korur.

5 / 10 mümkün oldukça cam kaplar kullanın Alüminyum kapları hiç önermiyoruz. Sadece süt için camı tercih etmeyin diyoruz. Çünkü süt çok ciddi B 2 vitamini kaynağıdır. Güneş ışığı aldığında bu vitamin kaybolur. O yüzden ışığı geçirmeyecek kaplarda saklanması gerekir. Kendi kutusunda buzdolabında saklanabilir.

6 / 10 Yumurtanın da hem kendisi hem de kabuğu çok ciddi bakteri taşır. Yumurtanın piştikten sonra kabuğu ile birlikte riski yoktur. Ama pişmeden risk taşır. O nedenle yumurtayı aldığımızda aldığımız kutunun içerisinde muhafaza etmeliyiz. Genelde buzdolabının içerisindeki yumurta raflarına konulur ama bu doğru değildir.

7 / 10 Sebzeler, yeşillikler ve meyveler kapalı yerlerde çekmecelerde saklanmalıdır. Sebzeler genellikle poşetleriyle konur. Oysa poşetten sebzeye sürekli bir plastik geçişi olur. O nedenle sebzeyi aldıktan sonra poşetinden boşaltıp buzdolabına yerleştirmemiz daha doğrudur. Buzdolabınızın en sıcak ve en çok ısı değişikliğine maruz kalan bölümü kapısıdır. İçinde koruyucu maddeler olan soslar, reçeller ve meyve suları gibi yiyecekleri burada saklayın.

8 / 10 Buzdolabında pişmiş ve pişmemiş etlerin birbiriyle temas etmemesine dikkat edin. Buzluk buzdolabınızın en soğuk bölümüdür. Bu kısımda çiğ et ve balık saklanmalıdır. Buzluğa bu gibi yiyecekleri koymanız diğer yiyeceklerinize mikrop bulaşmasını da önler. Buzdolabına besinleri yerleştirirken, dondurma ve yoğurt kaplarına yemek koymayın. Bu kapların üzerinde içindeki yiyeceğin son kullanma tarihi yazar. Kabı da bu tarihe kadar kullanmak gerekir. Ondan sonra kullanmaya devam ettiğinizde içerisindeki yiyecek içeceklere plastik geçişi olur. Yiyecek saklamak için bu amaçla hazırlanıp satılan saklama kapları kullanılabilir.

9 / 10 Meyveleri önceden değil, yiyeceğiniz zaman yıkayın. Çünkü nem çürümeyi hızlandırır. Meyve ve sebzeleri bir arada tutmayın. Çünkü bazı meyveler etilen gazı üretir ve bu da yanındaki sebzelerin daha çabuk bozulmasına neden olur. Sebze ve meyveleri delikli kapların içinde buzdolabında saklayabilirsiniz. Birçok meyve ve sebzenin buzdolabında saklanması gerekir. Ancak bazılarının oda ısısında kalması daha iyidir. Domates, patates, sarımsak, soğan buzdolabına konmaması gereken sebzelerdendir. Bu sebze ve meyveler hava geçiren delikli kaplarda, direkt güneş ışığı almayan bir yerde durmalı.