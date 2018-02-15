Çamaşır makinenizdeki küf için 3 bitkisel çözüm

Evimizdeki araç gereçlerin uzun ömürlü olması ve istediğimiz hijyen ve temizliği sağlıklı yapabilmesi için bakımlarını da iyi yapmak gerekir. Makinenizin ömrünü uzatmak için de bu bakımların düzenli bir şekilde yapılması şarttır.
Evimizin vazgeçilmez aletlerinden olan çamaşır makinesi özellikle çalışan kadınların en büyük yardımcılarından biri olup işlerini kolaylaştırırken zamandan tasarruf etmelerini de sağlar. Evimiz için bu kadar önemli olan bu makinenin dezenfekte edilerek temizlenmesi için size 3 önerimiz var.
Öncelikle her yıkamadan sonra çamaşır makinenizin kapağını açık bırakıp havalandırmasını sağlamanız ve küflenmeye neden olan nemden arındırmanız gerekir.
Çamaşır makinenizdeki küfleri ortadan kaldırmak, kötü kokuları yok etmek ve uzun süre kullanımına yardımcı olmak için evinizde ucuza mal edeceğiniz yöntemler;
1. Limon ve Hidrojen Peroksit
Limonun anti mikrobiyal ve antifungal özelliklerini hidrojen peroksit ile birleştirmek, çamaşır makinesini kusursuz ve uygun fiyatlı bir şekilde korumamıza yardımcı olacak ideal bir üründür.
Karışım, oluşan sabun kalıntılarından kurtulur. Buna karşılık, küfün neden olduğu kötü kokuları nötralize eder.
Malzemeler
6 su bardağı su (1,5 litre)
¼ su bardağı limon suyu (62 ml)
½ su bardağı hidrojen peroksit (125 ml)
Neye ihtiyacınız olacak
1 derin kap
1 mikrofiber bez
Nasıl kullanılır?
Suyu derin bir kaba koyun ve sonra limon suyu ve hidrojen peroksit ekleyin.
Malzemeler karıştırdıktan sonra, çamaşır makinesinin kauçuk astarlarına ve doğrudan tambura püskürtün.
10 ila 15 dakika boyunca etki etmeye bırakın ve sonra fazlalığı bir mikrofiber bezle alın.
Daha sonra, daha kapsamlı bir temizlik elde etmek için kalan sıvıyı sabun bölmelerinden birine koyun ve çamaşır makinenizi normal bir sıcak programda başlatın. Böylece, makinenin içindeki tüm boruları dezenfekte etmiş olursunuz.
2. Elma Sirkesi
Sadece ılık suda seyreltilmiş elma sirkesi kullanmak, çamaşır makinesi içine büyüyen kötü bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmaların tüm izlerinden kurtulan doğal bir dezenfektan oluşturur.
Bu karışım aynı zamanda makinenin kauçuk astarlarında oluşan koyu renkli küf lekelerini de giderir.
Malzemeler
5 su bardağı su (1,2 litre)
½ su bardağı elma sirkesi (125 ml)
Neye ihtiyacınız olacak
Sprey pompası takılmış 1 şişe
1 mikrofiber bez
Nasıl kullanılır?
Suyu ısıtın. Kaynadıktan sonra, elma sirkesini ekleyin. Çözeltinin bir kısmını şişeye koyun, gerisini sakladığınızdan emin olun.
Sıvıyı çamaşır makinesinin kauçuk astarlarına püskürtün ve mikrofiber bez yardımıyla küfü alın. Kalan kısmını makinenizin sabunlu bölmesine koyun ve kısa bir süre çalıştırın. Devir tamamlandıktan sonra, makineyi açın ve birkaç saat havalanmaya bırakın.
3. Beyaz Sirke ve Limon Suyu
Beyaz sirke ve limon suyunun kullanışlı bir çözümü, çamaşır makinesinin sabun bölmelerinin yanı sıra tambur, borular ve erişilmesi zor diğer alanların dezenfekte edilmesine yardımcı olur.
Bu maddeler, küfe neden olan mantarlardan kurtulur ve hoş olmayan kokuların nötralize edilmesinde mükemmeldir.
Malzemeler
5 su bardağı su (1,2 litre)
1 su bardağı beyaz sirke (250 ml)
¼ su bardağı limon suyu (62 ml)
Neye ihtiyacınız olacak
Sprey pompası takılmış 1 şişe
1 kumaş ya da sünger
Nasıl kullanılır?
Bir bardak suyu ısıtın ve beyaz sirkeyi ekleyin.
Ardından, limon suyu ekleyin ve her şeyin iyi entegre olabilmesi için birlikte karıştırın. Karışımın küçük bir miktarını püskürtme şişesine yerleştirin ve gerisini çamaşır makinesinin tamburu ile sabun bölmesine bölün.
Püskürtme şişesini kullanarak sıvıyı yapışkan astara doğru yönlendirin ve süngeri kullanarak küfü giderin.
Ardından, makinenize kısa bir süre çalıştırın, böylece kalan ürün ulaşılması zor alanlarda da temizlik yapabilir.
Devir bittikten sonra, kalan nemin kurumasına izin vermek için çamaşır makinesini açık bırakın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum