Çamaşır makinenize bir kapak sirke dökün ve...

Tadı ve kokusu diğer sirkeler gibi keskin ve yoğun olmayan beyaz sirke, yurt dışında genellikle ekolojik temizlik malzemesi olarak ve mutfakta kullanılır. Kimyasal bazlı temizleyicilere karşı alternatif olan beyaz sirke, mutfaktan temizliğe, bahçeden arabaya kadar birçok farklı alanda kullanılır.
Saydam bir görüntüye sahip olan beyaz sirke, yurt dışında yaygın olarak kullanılmasına rağmen, ülkemizdeki tüketimi ve bilinilirliği diğer sirkelerden daha azdır.
Beyaz sirke, şeker içeren tarım ürünlerinden fermantasyon yöntemi ile elde edilir ve % 5 oranında asetik asit içerir.
Beyaz sirke, çevreci bir alternatif olarak bilinir. Doğal temizleyici, kireç çözücü, dezenfekte edici, koku giderici özelliği vardır. Birçok kimyasal ürünün aksine, çevreye zararı olmayan, yaşlı ve çocuklar ile evcil hayvanların bulunduğu ortamda rahatça kullanılabilecek bir üründür.
Beyaz sirke mutfakta nasıl kullanılır?
Beyaz sirkeyi salata sosu olarak ve yemeklere lezzet katmak için kullanabilirsiniz.
Beyaz sirke, limon suyu, zeytinyağı, bal, sarımsak ve istediğiniz baharatları karıştırıp dana etini en az 12 saat bu karışımda bekleterek eti marine edebilir ve lezzetlendirebilirsiniz.
Meyveleri ve sebzeleri üzerindeki kir, böcek, bakteri ve zirai ilaçlardan arındırıp dezenfekte etmek için, sebzeler iyice yıkandıktan sonra, 1 litre soğuk suya 1 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin ve sirkeli suda 10 dakika bekletin.
Yemek yaparken elinizde oluşan soğan, sarımsak, balık gibi kokuları çıkarmak için elinize beyaz sirke sürün. Kolayca çıktığını göreceksiniz.
Yarım su bardağı beyaz sirkeyi bir bardak su ile karıştırıp bu karışımın tamamına yakını buharlaşana kadar kaynatırsanız, mutfakta oluşan kokuları temizlersiniz. Özellikle, balık gibi yiyecekleri pişirdikten sonra bu yöntemi kullanabilirsiniz.
Beyaz sirke özellikle kıyafet temizliğinde etkilidir
Kalıcı lekeleri çıkarır: Üzerinde leke olan kıyafeti soğuk suyla elde yıkayın ve üzerine beyaz sirke dökün. Sonrasında kıyafeti çamaşır makinesinde yıkadığınızda leke kalmadığını göreceksiniz.
Koku giderir: Kıyafetlerinizde sigara veya istenmeyen kokular varsa, yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökün. Kokular kolaylıkla yok olacaktır.
Kıyafetlerinizi ilk haline döndürür: Çabuk eskiyen kıyafetleri yıkarken yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökün ve ilk aldığınız haline döndürün.
Evcil hayvanların tüylerini çıkarır: Evcil hayvanların kıyafetleriniz üzerine yapışan tüylerini çıkarmak için beyaz sirke kullanabilirsiniz.
Koltukaltı lekelerini çıkarır: Kıyafetlerin koltuk altında oluşan beyaz lekeleri çıkarmak için çamaşır makinesinin yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökün, sonucu görün.
Deterjan kalıntılarını çıkarır: Çamaşırlar üzerinde zaman zaman deterjan izi kalır. Bu sorunu çözmek için beyaz sirkeden yararlanabilirsiniz.
Çamaşır makinesini temizler: Kirlenen ve bu nedenle kıyafetler üzerinde koku bırakan çamaşır makinesini temizlemek için beyaz sirkeden yararlanabilirsiniz.
Temizlikte beyaz sirke kullanımı
Eşit miktarda tuz ile unu karıştırın ve macun kıvamına getirecek kadar beyaz sirke ekleyin. Bu macunla tencerelerinizin, tavalarınızın iç ve dış yüzeylerini ovun ve ılık suyla duruladıktan sonra bir bezle kurulayın.
Tıkalı lavaboları açıp kötü kokuları gidermek için beyaz sirke kullanabilirsiniz.
Kesme tahtalarını dezenfekte etmek için tahtanın üzerine karbonat serpin ve spreyle üzerine beyaz sirke sıkın. Köpürdükten sonra 8-10 dakika bekleyip temiz bir bez ya da kağıt havlu ile silin.
Kumaşlardaki, halılardaki lekeleri beyaz sirke ile çıkarabilirsiniz.
Cam bardaklarda zamanla oluşan bulanıklığı gidermek için beyaz sirkeyi bir kaba koyup ısıtın. Bardakları ısınmış sirkenin içinde 20-30 dakika bekletin. Daha sonra fırçalayıp çalkalayın.
Bulaşık makinesini temizlemek için bir su bardağı beyaz sirkeyi bir kap içinde makinenin üst rafına koyun ve boş olarak bulaşık makinesini çalıştırın.
Cam bardakları parlatmak için ise bulaşık makinesine çalkalama devresinde 1/4 su bardağı beyaz sirke koyun.
Çaydanlıktaki ve su ısıtıcısında zamanla oluşan kireçlenmeyi beyaz sirke ile çözebilirsiniz.
Ütü, bulaşık makinası ve çamaşır makinesinin iç yüzey temizliğinde beyaz sirke kullanabilirsiniz.
Gümüş eşyalarınızı ve takılarınızı parlatıp temizlemek için yarım bardak beyaz sirkeyi 2 çorba kaşığı karbonat ile karıştırarak hazırladığınız karışımın içine koyarak 2 saat bekletin. Daha sonra bu karışımdan çıkarıp soğuk su ile durulayın ve yumuşak bir bezle silin.
Panjurları temizlemek için elinize bez, pamuklu bir eldiven giyin. Bir kapta eşit ölçüde beyaz sirke ile sıcak suyu karıştırın. Eldiveni elinizi bu karışıma batırdıktan sonra parmaklarınızı panjur dilimlerinin aralarından geçirerek silin. Eldiveni ara sıra temiz suya batırarak temizleyin.
Makas kirlenir veya yapış yapış olursa yıkamayın. Makasın kendisini ya da vidasını paslandırabilirsiniz. Makası temizlemek için beyaz sirkeye batırın ve hemen bir bezle silip kurulayın.
Cam yüzeylerin temizliğinde kullanmak için 1 ölçü beyaz sirkeyi 3 ölçü su ile karıştırarak püskürtmeli şişeye doldurun.
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