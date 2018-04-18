Çamaşır makinenize bir kapak sirke dökün ve...

Tadı ve kokusu diğer sirkeler gibi keskin ve yoğun olmayan beyaz sirke, yurt dışında genellikle ekolojik temizlik malzemesi olarak ve mutfakta kullanılır. Kimyasal bazlı temizleyicilere karşı alternatif olan beyaz sirke, mutfaktan temizliğe, bahçeden arabaya kadar birçok farklı alanda kullanılır.

Saydam bir görüntüye sahip olan beyaz sirke, yurt dışında yaygın olarak kullanılmasına rağmen, ülkemizdeki tüketimi ve bilinilirliği diğer sirkelerden daha azdır.

Beyaz sirke, şeker içeren tarım ürünlerinden fermantasyon yöntemi ile elde edilir ve % 5 oranında asetik asit içerir.

Beyaz sirke, çevreci bir alternatif olarak bilinir. Doğal temizleyici, kireç çözücü, dezenfekte edici, koku giderici özelliği vardır. Birçok kimyasal ürünün aksine, çevreye zararı olmayan, yaşlı ve çocuklar ile evcil hayvanların bulunduğu ortamda rahatça kullanılabilecek bir üründür.

Beyaz sirke mutfakta nasıl kullanılır?

Beyaz sirkeyi salata sosu olarak ve yemeklere lezzet katmak için kullanabilirsiniz.

Beyaz sirke, limon suyu, zeytinyağı, bal, sarımsak ve istediğiniz baharatları karıştırıp dana etini en az 12 saat bu karışımda bekleterek eti marine edebilir ve lezzetlendirebilirsiniz.