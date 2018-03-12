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Canan Hoca'dan açıklama var: "Bu içecekler bebeklerin alkolü!"

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.03.2018 11:24 | Son Güncelleme

5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nda ‘Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’ adlı kitabının tanıtım söyleşinde konuşan Prof. Dr. Canan Karatay hepimizi ilgilendiren çok önemli açıklamalar yaptı. Hazır meyve sularının zararlarından, 20 farklı hastalıktan nasıl kurtulacağımızı anlattı.

Canan Hoca'dan açıklama var: "Bu içecekler bebeklerin alkolü!"
  1. Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nda ‘Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’ adlı kitabının tanıtım söyleşinde konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, Rafineri un, şeker ve rafineri tuzun insülini artırdığını söyledi. Karatay, “Bu durum da hücre ve organları bozar. 20 hastalıktan kurtulmanın yolu insülini dengelemektir” dedi.

Konuşmasında taze sıkılmış meyve sularının zararlarına değinen Karatay, "Bu içecekler çocukların ve bebeklerin alkolü" olduğunu söyledi. Karatay:

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"Şeker ve C vitamini aynı anda alındığında yararı değil zararı var. En doğal meyve zeytindir. Ayrıca rafineri değil, kristal kaya tuzu kullanın. Kristal kaya tuzu hayattır. Turp yiyin turp gibi olun” şeklinde açıklamasına devam etti.

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Canan Hoca, yediğimiz bütün şeker, un ve içtiğimiz tüm içeceklerin kan şekerini ve insülin hormonunu bozarak trigliserid yükselmesine neden olduğunu belirtti. Bu bozulma sonucu hücre ve organlarımızın tahrip olduğunu söyleyen Karatay, "Trigliseridin yükselmesi, 20 türlü hastalığa yol açan hormon üretiyor” dedi.

İnsülini dengede tut 20 hastalıktan kurtul

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Bu hastalıkların başında beyne pıhtı atması, beyin basınç yüksekliği, katarak, kalp, felç, damar tıkanıklığı, kısırlık, adet düzensizliği, sperm azlığı, kanserin geldiğini kaydeden Karatay şunları söyledi:

“İnsülininizi dengede tutun, bu hastalıklardan kurtulun. Çünkü bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. İlaç eksikliği sonucunda da bu hastalıklar ortaya çıkmıyor. Diyet diye bir şey de yok. ‘Bunu ye mucize, şunu ye mucize.’ Hepsi satışa yönelik. Şekerinizi yükseltmeyin, insülininizi dengede tutun yeter.”

Mısır şurubu ile memleket zehirleniyor

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Mısır şurubundan uzak durmamız gerektiğini söyleyen Karatay, “Kutu ve taze sıkılmış meyve suları çocukların bebeklerin alkolüdür” diyen Karatay, “Vatandaş C vitamininin sadece meyvelerde olduğunu sanıyor. Bu yanlış. Şekerle C vitaminin aynı ayna alınmasının vücuda hiçbir yararı yok. Meyve suları şeker hastalığı riskini artıyor. Bir kutu şekerli içecek şeker hastalığı riskini yüzde 22, pıhtılaşmayı da yüzde 30 yükseltiyor. En sağlıklı meyve zeytindir. En sağlıklı meyve suyu da zeytinyağıdır. Her sabah 1 fincan doğal sıkılmış zeytinyağı içmek mideyi ve vücudu korur. Yetişkinlerin ana sütü niteliğindedir.”

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