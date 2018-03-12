Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nda ‘Gerçek Tıbbın 10 Şifresi’ adlı kitabının tanıtım söyleşinde konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, Rafineri un, şeker ve rafineri tuzun insülini artırdığını söyledi. Karatay, “Bu durum da hücre ve organları bozar. 20 hastalıktan kurtulmanın yolu insülini dengelemektir” dedi.

Konuşmasında taze sıkılmış meyve sularının zararlarına değinen Karatay, "Bu içecekler çocukların ve bebeklerin alkolü" olduğunu söyledi. Karatay:

"Şeker ve C vitamini aynı anda alındığında yararı değil zararı var. En doğal meyve zeytindir. Ayrıca rafineri değil, kristal kaya tuzu kullanın. Kristal kaya tuzu hayattır. Turp yiyin turp gibi olun” şeklinde açıklamasına devam etti.

Canan Hoca, yediğimiz bütün şeker, un ve içtiğimiz tüm içeceklerin kan şekerini ve insülin hormonunu bozarak trigliserid yükselmesine neden olduğunu belirtti. Bu bozulma sonucu hücre ve organlarımızın tahrip olduğunu söyleyen Karatay, "Trigliseridin yükselmesi, 20 türlü hastalığa yol açan hormon üretiyor” dedi.

İnsülini dengede tut 20 hastalıktan kurtul

Bu hastalıkların başında beyne pıhtı atması, beyin basınç yüksekliği, katarak, kalp, felç, damar tıkanıklığı, kısırlık, adet düzensizliği, sperm azlığı, kanserin geldiğini kaydeden Karatay şunları söyledi:

“İnsülininizi dengede tutun, bu hastalıklardan kurtulun. Çünkü bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. İlaç eksikliği sonucunda da bu hastalıklar ortaya çıkmıyor. Diyet diye bir şey de yok. ‘Bunu ye mucize, şunu ye mucize.’ Hepsi satışa yönelik. Şekerinizi yükseltmeyin, insülininizi dengede tutun yeter.”