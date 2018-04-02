Canan Karatay: Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar

Karatay, bu besinin yararlı olduğunu uzun yaşamanın ve dinç kalmanın sırrının kuyruk yağında olduğunu söyledi. Karatay, çay ve fındığın da sağlık için faydalı olduğuna değindi.

Rize’de öğrencilerle buluşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu. “Kendine iyi bak” konulu söyleşi programında çay ve fındığın insan sağlığı ve beslenmesi için yararlı olduğunu kaydeden Karatay, "Bol bol şekersiz çay için, fındık yiyin" dedi.

Bol çay için, hamsiyi kızartmayın

Yaz aylarının yaklaştığını ve sağlıklı beslenmenin günümüzde daha bir önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karatay, öğrencilere beslenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklamalar yaptı.

Karadeniz’in milli yemeği hamsiye de değinmeden geçmeyen Karatay şu önerilerde bulundu:

"Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. 'Kızartmayın' deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir. Hamsinin her tür yemeğini yiyebilirsiniz. Öte yandan, köy tereyağı sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip, çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur. Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydıyla... Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum" dedi.