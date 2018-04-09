Sağlıklı beslenme ve yiyecekler konusunda zaman zaman bugüne kadar bilinenlerin aksine açıklamalar yapan ve tartışma konusu olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay, bu kez de Ezine Peyniri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sertifika töreni için Çanakkale’ye giden Karatay, gazetecilerin sorunu üzerine bölgeye özgü Ezine Peyniri’nin çok kıymetli bir besin maddesi olduğunu belirtip, özellikle kemik erimesine karşı Ezine Peyniri’nin bolca tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Avuç içi kadar Ezine tüketin

Kadın ve erkek tüm bireylere bolca yiyin önerisinde bulunan Karatay, "Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynirdir. Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir" dedi.

Öğrencilerle buluşan ve yöresel ve organik ürünlerin satıldığı okul kooperatifini gezen ve peynirin tadına bakan Karatay şöyle konuştu:

"İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde osteoporoz (kemik erimesi) olmaz. Türkiye'de sende osteoporoz var diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlar beyler, osteoporozu önlemek için bol bol yiyin diyorum. Osteoporoz, kemik erimesidir. Kemik erimesi, diz ağrıları ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyerek önlemiş olursunuz."