Sağlıklı beslenme ve yiyecekler konusunda zaman zaman bugüne kadar bilinenlerin aksine açıklamalar yapan ve tartışma konusu olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay, bu kez de Ezine Peyniri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sertifika töreni için Çanakkale’ye giden Karatay, gazetecilerin sorunu üzerine bölgeye özgü Ezine Peyniri’nin çok kıymetli bir besin maddesi olduğunu belirtip, özellikle kemik erimesine karşı Ezine Peyniri’nin bolca tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Avuç içi kadar Ezine tüketin
Kadın ve erkek tüm bireylere bolca yiyin önerisinde bulunan Karatay, "Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynirdir. Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir" dedi.
Öğrencilerle buluşan ve yöresel ve organik ürünlerin satıldığı okul kooperatifini gezen ve peynirin tadına bakan Karatay şöyle konuştu:
"İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde osteoporoz (kemik erimesi) olmaz. Türkiye'de sende osteoporoz var diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlar beyler, osteoporozu önlemek için bol bol yiyin diyorum. Osteoporoz, kemik erimesidir. Kemik erimesi, diz ağrıları ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyerek önlemiş olursunuz."
Süt karışımından en lezzetli peynir
Ezine Peyniri, Ezine, Ayvacık, Çan ve Bayramiç bölgesinde doğal bir bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla yetişen hayvanlardan elde edilen sütten üretiliyor. İnek, koyun ve keçi sütlerinin karışımıyla yapılan Ezine Peyniri için uzmanlar, “Gerçek Ezine Peyniri’nin anlaşılabilmesi için kutu veya paketlerin üzerinde EPD (Ezine Peynirciler Derneği) logosu bulunup bulunmadığına” dikkat edilmesini istiyorlar.
Ezine Peyniri’nin özellikleri
Ezine Peyniri tam yağlı bir peynirdir ve özel bir bölgeye mahsus olup, üretildiği ilçenin adı gibi markalaşmıştır. Çoğu kişi tarafından sevilen Ezine Peyniri lezzetli bir yiyecektir. Çünkü, Kaz dağları bölgesinden elde edilen sütler, yağlı ve hayvanların yediği aromalı otların süte de geçmesiyle lezzetine lezzet katmaktadır.
Ezine Peyniri yapılırken sadece koyun sütü kullanılmıyor. Koyun sütü ağır olacağı için içine belli oranlarda da inek ve keçi sütü katılıyor. Peynir yapılırken ağırlıklı olarak, Tahirova, sakız, dağlıç cinsi koyunların ve karakeçi cinsi keçinin sütü kullanılıyor.
60-70 derece ısıtılan süt, buzağı şirdeninden elde edilen maya ile mayalanıp kesilmesi sağlanıyor. Bunun sonucunda biriken tortular süzülüp salamura yapılıp peynirin oluşması sağlanıyor.
Ezine Peyniri, satışa sunulmadan önce bir yıla yaklaşan bir süre (en az 6 ay), 2-4 derece arasındaki soğuk hava depolarında bekletiliyor ve eskimesi sağlanıyor.
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