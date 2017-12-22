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Canan Karatay uyardı... Kullanmayın, ölüm saçıyor!

Canan Karatay uyardı... Kullanmayın, ölüm saçıyor!

Canan Karatay uyardı... Kullanmayın, ölüm saçıyor!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sporcuların ve kas yapmak isteyenlerin kullandığı protein tozunun çok tehlikeli olduğunu söyledi.

İnsan sağlığı hakkında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlediği konferans öncesi muhabirlerin sorularını cevaplayan Karatay, özellikle spor salonlarında insanlara önerilen protein tozlarının ölüm saçtığını, sağlıklı bir şekilde protein almanın birçok yolu olduğunu belirtti. Karatay, en doğal ve en ucuz proteinin yumurta olduğunu anlattı.

Yumurtada bulunan proteinin değil, sporcuların kullandığı protein tozunun zararlı olduğunu aktararak, “Yumurtanın beyazında 9 tane amino asit vardır. Esansiyel amino asitlerdir bunlar. Vücuda mutlaka girmesi lazım. Sarısında da omega 3, omega 6 vardır. Kolin denilen bir madde var ki; kolin beyinde uyarıcı dediğimiz en önemli kimyasallardan biri olan asetilkolinin ana maddesidir. Bunların doğal olarak vücuda girmesi lazım. Yumurta hiçbir zaman sarısıyla beyazıyla tehlikeli değildir. Zararlı olan protein tozudur" diye konuştu.

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İnsanların yumurtayı yanlış tükettiğine dikkati çeken Karatay, yağ ile proteinin vücuda birlikte girmesi gerektiğini söyledi. Karatay, “Ancak yumurta çok haşlandığı zaman, yumurta kavrulduğu zaman trans yağlar meydana geldiği için tehlikelidir. Çok haşladığımız zaman biliyorsunuz ki sarının etrafında yeşil bir şey olur. İşte o artık yumurta değil zaten. Ağzınıza attığınızda dağılır. O sarı tehlikelidir. Maalesef bugün bütün atletlere, bütün sporculara, gençlere vücut yapabilsinler diye yalnız yumurtanın beyazı verilmektedir. Çok tehlikelidir. Yumurtanın beyazını yemesinler. Atletlere, onları yetiştirenlere söylüyorum. Çünkü protein tamam, çok iyi. Vücuda protein girecek. Vücuda yağ girmezse, yani yumurtanın sarısıyla birlikte yağ girmezse, o proteinin vücuda zararı var. Onun için yağ ile protein doğal olacak ve vücuda birlikte girecek."

'PROTEİN TOZU ÇOK TEHLİKELİ'

Karatay, dünyada yapılan araştırmalar sonucunda protein tozunun tehlikeli olduğunun kanıtlandığını dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yapılan araştırmalar gösterdi ki; protein, yağ ile birlikte vücuda girdiği zaman proteinin vücutta kullanımını o yağ hızlandırıyor. Çok daha güçlendiriyor. Vücut yapanlara ve yaptıranlara söylüyorum. En tehlikelisi protein tozlarıdır. En tehlikelisi sporculara 'adale yapacağım' diye verilen protein tozlarıdır. Trans yağ doludur. Bundan tamamen uzaklaşmak lazım. Hatta ithalini bile yasaklamak lazım. Çünkü trans yağlar vücudu geliştiriyor diye spor salonlarında sunuluyor. Güya kontrol altında. Protein tozu adaleyi büyütüyor. Kalp de bir adale. Kalbi de büyütüyor. Onun için de kalp krizi geçiriyor genç yaşta sporcularımız."

Okuyucu Yorumları13 yorum
  • 204 Oy
    İnsanlar ben kullanıyorum hiç bir şey de olmuyor diyor.Protein tozu zararlıdır diyorum yemediğim azar kalmıyor.Doktorlar söylüyor hala inanmıyorlar ilerde şizofreniye kadar götürüyor beyinde birikme yapıyor.Bu sigara gibi bir şey kaç yıldır içiyorum hani kanser olmuyorum demek ki aynı.İçmeyin,içirmeyin :D
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  • 103 Oy
    ayni doktorlar protein tozunu oneriyor onu ne yapacaz :) canan hoca tmm haklisinda antreman sonrasi proteini nasil ulastiracaksin kaslara :)
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  • 88 Oy
    Dayanikli vucut şisme vücuttan her zaman iyidir.
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  • 62 Oy
    büyük sözü dinlemiyorsa bırak içsin
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  • 56 Oy
    hoca doğru söylüyor..yıllarca protein tozu kullandım.(hatta Türkiye'de yokken amerikadan getirtiyordum) etkisi kalıcı değildir zaten.Kaslanmak için vücut kilo başına 2gr işide bence yalan.(protein tozu kullanımı artsın diye).
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  • 22 Oy
    @niyaziselcuk BENİMDE HASTALARDAN DUYMUŞLUĞUM VAR :KULLANMAYA BAŞLADIKTAN SONRA KOLESTERPLÜM FIRLADI DİYE
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  • 11 Oy
    adamlar zararlı olduğu tescilli sigarayı bırakmıyor bunlarımı bıraksın
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  • 9 Oy
    Doğru.
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  • 6 Oy
    protein tozunun vücuda ne gibi zararları var acaba bunun bilimsel kaynaklı içeriklerini birisi paylaşabilir mi? Ne Türkçe, ne de İngilizce herhangi bir kaynakta protein tozlarının (bilimsel olarak) zararlı olduğunu okumadım.
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  • 3 Oy
    hastalar kolesterolüm fırladı mı diyor? Vay arkadaş hastalar bile doktor gibi artık
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  • 3 Oy
    kalpte büyüme yapıyor....arkadaşım hastalandı...tozlar çok zararlı sakın kullanmayın...ÖLDÜRÜYOR....
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  • 3 Oy
    hocam sen bı tanesın bende bı tanıdıgımda cok kotu sonuclarını duydum
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  • 0 Oy
    Konu ile ilgilisi yok ama Sn. Doktordan "KARACİĞER YEME İLE İLGİLİ " görüşlerini de bildirmesini rica ediyorum. Ben, Karaciğerin zararlı olduğunu okumuştum.
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