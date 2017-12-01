YEMEK

Çaya öyle bir şey katıyorlar ki, gribi anında bitiriyor!

Çaya öyle bir şey katıyorlar ki, gribi anında bitiriyor!

Çaya öyle bir şey katıyorlar ki, gribi anında bitiriyor!

Kafkas ülkelerinde yaşayanların soğuktan korunmak için yüzyıllardır uyguladığı bir yöntem var. Çaya terayağı, karabiber ve süt katmak...

Nogay çayı nedir?

Kafkas çayı, Tatar çayı, Tibet çayı ya da Ayakşay olarak da bilinen Nogay çayı, çayın sütte pişirilmiş haline deniyor. Bu çay uzun yıllardan beri şifa niyetine içiliyor.

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Çay ama çorba gibi

Soğuk algınlığından korunmak, gribi önlemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek için içilen Nogay çayı, bir çaydan çok daha fazlası... Çorba niyetine de içilen Nogay çayına kimi zaman ekmek doğranıp afiyetle yeniyor.

Nogay çayı nasıl yapılır?

Malzemeler

Meme kanserine karabiber zerdeçal

Her zaman evde demlediğimiz dökme siyah çay
1 bardak süt
1 çay kaşığı terayağı ya da kaymak
Bir tutam tuz ve karabiber
1 ufak boylarda tencere

Hazırlanışı

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Tencerede tıpkı demlikte yapar gibi çayı, iyi bir su ile demliyoruz.

Ardından miktara göre süt ilave ediyoruz (bir tencere için iki su bardağı süt) ve çayı kaynatmaya devam ediyoruz.

Çay hafif fokurtular verdiği vakit tencereye karabiber ve tuz ekliyoruz.

Çay iyice kaynadığında ise çayımızı başka bir tencereye süzerek döküyoruz.

Ayrı bir yere aldığımız çayı bir bardak ya da kasede servis edebilirsiniz.

Servis ederken çayın üzerine çok az tereyağı ya da kaymak koyabilirsiniz.

Türk kahvaltısındaki çayın yerinden farklı olarak, bir nevi eş yemek veya aş malzemesi olarak tüketilir. Nogay çayına ekmek, açma, börek gibi çeşitli hamur ürünleri banılabilir.

Çay ve Süt Birlikteliği

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Nogay çayı, sütte demlenen bir çaydır. Tıpkı Hint çayı gibi... Hint çayından ayrıldığı nokta Nogay çayının tereyağı ve süt içermesi. Hint çayında ise daha çok baharat ve tarçın yoğundur.

Çaya süt eklemek Doğu geleneği dışında Batı’da da görülmektedir. Bunun en güzel örneği ise yine İngilizlerin çayların yanında süt servis etmeleridir. Ki Hint çayının sütle yapılmasının sebebi İngilizlerin çaya süt eklemeleri değildir. Hindistan’da bu gelenek çayı sütte demleyerek daha önceleri de var olmuştur.

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