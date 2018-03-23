Çayı böyle içiyorsanız dikkat! Kanser riskini artırıyor…

Çay ülkemizde çok tüketilen vazgeçilmez içeceklerimizdendir. Ancak son yapılan araştırmalar, çayla ilgili birçoğumuzu üzecek sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmalara göre, sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ediyor ve iltihaplanmaya neden oluyor. Türkler çayı sıcak içiyor Uluslararası çalışmalarda, ABD ve Avrupa'da çay 149 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda nadiren tüketiliyor ancak Türkiye, Rusya, İran ve Güney Amerika gibi yerlerde, oldukça sıcak içildiği belirlendi. Kanser riskini artırıyor İranlı bilim adamlarının yaptığı incelemeler çay tiryakilerini üzecek cinsten. Araştırma, sıcak çayın yemek borusu kanserine neden olduğunu ortaya çıkardı. Ocaktan yeni alınmış sıcak içecekler boğazın dokusuna zarar veriyor ve kansere yakalanma riski 5 kat daha artıyor. Tahran Üniversitesi Tıp Bilimi araştırmacılar tarafından yürütülen araştırma British Medical Journal isimli tıp dergisinde yayınlandı. Araştırma kapsamında, 300 kanserli ve 571 kanser olasılığı yüksek kişilerin çay içme alışkanlıkları incelendi. Araştırma için gönüllü olan kişilerin neredeyse hepsi düzenli olarak siyah çay tüketen bireylerdi.

Orta Doğu ülkelerindeki gırtlak kanseri oranının bu kadar yüksek olması sıcak çay tüketimi ile ilişkilendiriliyor. Çünkü bu ülkelerde sigara ve alkol çok az tüketiliyor. Ancak çay çok sıcak içiliyor. Kaynar çay zararlı Araştırma sonucunda kaynar halde bardağa koyulan ve bir kaç dakika içerisinde tüketilen çayın kanser riskini 5 kez arttırdığı görüldü. Sıcak içecekler içmenin, neden kansere sebep olduğu ise ısının hasar verici etkisiyle ilgili çıktı. Aşırı sıcak sıvılar boğaz ve yemek borusuna zarar veriyor. Yemek borusu kanseri 8.sırada CNN International'da yer alan bir habere göre de, yemek borusu kanseri, dünyada en sık görülen sekizinci kanser türü. Ölümcül bir hastalık olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Genellikle duman, alkol, asit reflüsü ve sıcak sıvılar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol açıyor. 500 bin kişi, 9,5 yıl izlendi ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Kanser Enstitüsünün kıdemli araştırmacısı Neal Freedman'a göre kendi türünün en büyüğü olan bu çalışma, Çin'de 500 bin yetişkinin dokuz buçuk yıl izlenmesiyle gerçekleştirildi.