YEMEK

Çileği sirkeli suya batırmanın şaşırtan sonucunu biliyor muydunuz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Birkaç pratik bilgiyle mutfakta mucizeler yaratmak sizin elinizde.

Çileği sirkeli suya batırmanın şaşırtan sonucunu biliyor muydunuz?

Bayılarak yediğimiz bahar meyvesi çilek, bildiğiniz üzere dolapta pek çabuk bozulan bir meyvedir. Bu çürümeyi önlemek ve daha uzun süre muhafaza etmek için bu yöntemi denemenizi tavsiye ediyoruz.

iStock-483394913

Öncelikle oda sıcaklığındaki suyun içine bir miktar elma sirkesi ilave edin.

ugjkuk

Çilekleri paketine koyun ve hazırladığınız sirkeli suya batırın. Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra, önce kurulayın ve ardından buzdolabına koyun.

j

Çilekleri dolaba koyduktan 3 gün sonra bile ilk günkü tazeliğini koruduğunu göreceksiniz. Afiyet olsun :)

htfh

Kaynak

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çilek taze meyve

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor 2018'de dokunulmazlık ve elemede yeni kurallar nedir? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de dokunulmazlık ve elemede yeni kurallar nedir? Acun Ilıcalı açıkladı

Çukur 24. bölüm fragmanı! Sultan öldü mü? Perihan Savaş Çukur'dan ayrılıyor mu?

Çukur 24. bölüm fragmanı! Sultan öldü mü? Perihan Savaş Çukur'dan ayrılıyor mu?

Avlu dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Avlu dizisinde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Meryem Uzerli estetik mi yaptırdı?

Meryem Uzerli estetik mi yaptırdı?

Survivor 2018 40. bölüm fragmanı! 'Hilmi Cem, Murat ve Damla da yeterli olmadı'

Survivor 2018 40. bölüm fragmanı! 'Hilmi Cem, Murat ve Damla da yeterli olmadı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güne açma veya poğaça ile başlamayın! Neden mi?…

Güne açma veya poğaça ile başlamayın! Neden mi?…

Dişinizdeki tartarı yok edecek en doğal 10 yöntem

Dişinizdeki tartarı yok edecek en doğal 10 yöntem

İyi yumurta nasıl anlaşılır? Yumurtanın kodu 3 ile başlıyorsa…

İyi yumurta nasıl anlaşılır? Yumurtanın kodu 3 ile başlıyorsa…

En şifalı, en özel balın fiyatı rekor kırdı: 900 TL

En şifalı, en özel balın fiyatı rekor kırdı: 900 TL

Brokoli ve yoğurdu birlikte yerseniz neler olur?

Brokoli ve yoğurdu birlikte yerseniz neler olur?

200 kilo verdi bambaşka bir insan oldu

200 kilo verdi bambaşka bir insan oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.