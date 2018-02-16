Türkiye’nin damak tadına uygun olmadığı için üretimi ve tüketimi fazla olmayan deniz patlıcanı, ihracat şansı çok yüksek olduğu için son dönemlerde yeni iş kolları arasında sayılmaya başlandı.

Çinliler yemeye bayılıyor: İktidarsızlığı bir numaralı ilacı

Şekli nedeniyle deniz patlıcanı ya da deniz hıyarı olarak adlandırılan deniz canlısı mutfaktan tıbba, kozmetikten ilaç sanayisine ve cinselliğe kadar çok sayıda alanda kullanılıp önemli faydalar sağlar.

1 / 6 Deniz patlıcanı Ege Denizi’nde özellikle Çeşme-Datça arasındaki bölgede bol miktarda bulunan ve avcılık yöntemiyle toplanan deniz patlıcanının tamamı yurt dışına gönderiliyor. Dondurulmuş ya da kurutulmuş olarak ihraç ediliyor. Türkiye’nin damak tadına uygun olmadığı için üretimi ve tüketimi fazla olmayan deniz patlıcanı, ihracat şansı çok yüksek olduğu için son dönemlerde yeni iş kolları arasında sayılmaya başlandı.

2 / 6 İktidarsızlığa iyi geliyor Çin tıbbında yorgunluğa, iktidarsızlığa ve eklem ağrılarına iyi geldiği söylenen deniz patlıcanı omurgasız bir çeşit canlıdır. Özellikle Çin mutfağında pek çok yemeği yapılır. Deniz patlıcanı ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılır.

3 / 6 Zengin bir protein kaynağı Yüksek protein kaynağı olduğu için avlanıp pişirilen deniz patlıcanının diş eti rahatsızlıklarına karşı da etkili olduğu belirtilmektedir. Çin mutfağında önemli yere sahip deniz patlıcanının bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve zengin protein kaynağı olduğu bilinir.

4 / 6 Deniz hıyarı da deniyor Deniz hıyarları veya deniz patlıcanı vücutları, ağızla anüsten geçen eksen istikametinde uzamış olup, sosis veya hıyara benzer. Ağız ve anüs karşılıklı iki uca yerleşmiştir. Diğer derisidikenlilerden, kutuplar yönünden geçen eksenin uzamasıyla farklılaşmıştır. Bu uzama hayvanın yan yatmasına sebep olur.

5 / 6 Denizlerin kıyılara yakın sığ yerlerinde rastlanır Ambulakral tüp ayaklarla yavaş hareket ederler. Tüp ayaklarını duyu organı olarak da kullanırlar. Tüp ayakları olmayan deniz hıyarları diplerde U şeklindeki oyuklarda yaşarlar. Solunumları vücut boşluğunda uzanan bir çift suakciğeri veya solunumağacı denen organlarla sağlanır. Kendilerini yenileme özelliğine sahiptirler. Yumurtlayarak ürerler, erkek ve dişilerinin şekli birbirine çok benzer. Bazıları hermafrodit (çift cinsiyetli)dir.