Çinlilerin uzun yaşam sırrı 4 günde demlenen bu çayda saklı

Lezzetinin yanı sıra, sağlıklı bir fermente ürün olan kombu çayı, yenileyici, onarıcı ve detoks etkisi yapan özellikleri ile tanınır.

Kombu çayı nedir?

Kombucha da denilen Kombu çayı, ilaç olarak da kullanılan fermente olmuş bir çay çeşididir. Ana yurdu Doğu Asya’dan Avrupa’ya kadar yayılarak tanınmıştır. Kombu, fermante olurken diske benzeyen ve jelatin kıvamında bir zardan meydana gelen mantar oluşur. Çayın içeriğini Kombucha isimli çay mantarı oluşturur.

Kombu çayı faydaları;

Ömrü uzatır

Bağışıklık sistemine destek verir, vücut dengesinin yeniden yapılandırılmasını sağlar

Kalp ritmini düzenler

Astımı tedavi eder, sık sık oluşan astım krizlerine iyi gelir.

Kanserin önlenmesi ve tedavi edilmesinde faydası tartışılmazdır

Kombu çayının zengin probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlık bulur, sistemin doğal florası korunur ve yeniden yapılandırılma süreci başlar.

Vücutta sağlıklı bir ph dengesinin oluşmasını sağlar.

Salgı bezlerini uyarır

Vücuttaki zehirli madde ve toksinlerin suda çözünerek atılmasını sağlar

Metabolizmayı uyarır

Kan dolaşımını hızlandırır, Kanı durulaştırır ve temizler

Yüksek tansiyonu düşürür

Ruhu teskin eder, huzursuzluğa iyi gelir.

Hemoroid tedavisinde etkilidir

Kombu çayı gut hastalığına da iyi gelir

Kan şekeri seviyesini dengeler, şeker hastalığını tedavi eder.

Yorgunluğu alır, sinirliliğe iyi gelir

Sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar, mide problemlerine iyi gelir.

Alerjiyi hafifletir

Böbrek fonksiyonlarını geliştirir. Böbreklerdeki kumun dökülmesini ve safra kesesindeki taşların düşürülmesini sağlar.

Karaciğeri yumuşatır ve yenilenmesini sağlar

Antioksidan olması sebebiyle radyasyona karşı korur ve serbest radikallerle savaşır

Kombu çayı damar sertliğini tedavi eder

Gevşemiş eklemleri güçlendirir

Eklem iltihabı ve romatizmaya iyi geldiği bilinmektedir.

Bademciklerin tedavisinde de kullanılır

Vücuttaki ürik asit ve kolesterolün suda çözünerek vücuttan tahliyesini sağlar.

Bağırsak tembelliğinin azaltılmasına yardımcı olur

Yorgunluğu alır, anjine, sinirliliğe iyi gelir

Herpes virüsünün uçuk oluşturmasına engel olur

Siğil ve lekelere iyi gelir

Bronşite iyi gelir, öksürük ve balgamı giderir

Baş ağrılarına iyi gelir

Uykusuzluğa çaredir

Mikrobik kökenli ishali durdurur.

Kolite iyi gelir

Menopoz dönemi şikayetlerini düzenler

Bademciklerin tedavisinde de kullanılır

Saçların uzamasına yardımcı olur, kelliğe doğal çözümdür

Saçlardaki grileşmeyi giderir ve saç renginin koyulaşmasını sağlar.

Korneadaki sorunları ve kataraktı giderir

Kilo kaybını kolaylaştırır, yağları yok eder

Susuzluğu giderir

Mantar enfeksiyonlarına karşı mücadele eder, deri üzerinde nemlendirici vazifesi görür

Cinsel gücü artırır

Ciltte meydana gelen kırışıklıkları, leke ve çilleri yok eder

Böcek, pire, sivrisinek ısırıklarına sürüldüğünde, kabartıları yumuşatır.

Kombu Çayı Nasıl Yapılır?

3 litre içme suyu çelik tencerede kaynatılır, su kaynamaya başlayınca 1,5 su bardağı toz şeker eklenip 5 dakika daha kaynatılır. Sonrasında ocak kapatılıp, kaynamış suyun içine 10 adet siyah poşet çay atılır. 15 dakika kadar demlendikten sonra çay poşetleri tencereden alınır ve bekletilir.

Çay, sonrasında temiz bir cam kavanoz veya geniş ağızlı bir cam kasenin içine boşaltılır. Kavanoz yahut kabın ağız kısmı ne kadar geniş olursa çay da o denli hızlı fermente olur. Mantar oluşmaya başladıktan sonra mantarın açık renkli kısmını daima yukarı bakması gerekir