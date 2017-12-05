Cinsel performansından şikayetçi olanlar bunu mutlaka yemeli!

Kırmızı biber

Acının, cinsel isteği artırdığı uzmanlar tarafından söylenir. Acı biber kan dolaşımınızı hızlandırır ve kendinizi sekse daha hazır hissetmenizi sağlar.

Zencefil

Çaylarınıza enfes aroma katan, onlarca faydası olan bir bitki olan zencefil, tüketildiğinde erojen bölgenizde hassasiyeti artırır. Tüm vücut sistemini -özellikle cinsel istek konusunda- uyarır, bedenen ve ruhen güç kazandırır.

Çikolata

Herkesin yıllardır ezberlediği bir etkiye sahip. Bilim adamlarının her araştırmasının sonunda ulaştığı aynı sonuç; çikolata serotonin hormonunu artırıyor.

Kuşkonmaz

Eski Yunan ve Romalılardan beri sevilerek tüketilen bu besinin sevilmesinin nedenlerinden biri de, kuşkonmazın afrodizyak etkisine sahip olmasıdır.

Çilek

İçerisinde A, B ve C vitaminlerinin yanısıra kalsiyum, demir ve fosfor içeren çileğin cinsel açıdan faydaları ise; sperm miktarını artırması ve cinsel organları besliyor olması

Havuç

Havucun seks hormonlarını aktive ettiği belirtiliyor.

İstiridye

İstiridye çinko bakımından oldukça zengin olan bir deniz ürünüdür ve bu mükemmel özelliği ile cinsel dürtüleri