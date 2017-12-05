Cinsel performansından şikayetçi olanlar bunu mutlaka yemeli!

Kırmızı biber
Acının, cinsel isteği artırdığı uzmanlar tarafından söylenir. Acı biber kan dolaşımınızı hızlandırır ve kendinizi sekse daha hazır hissetmenizi sağlar.
Zencefil
Çaylarınıza enfes aroma katan, onlarca faydası olan bir bitki olan zencefil, tüketildiğinde erojen bölgenizde hassasiyeti artırır. Tüm vücut sistemini -özellikle cinsel istek konusunda- uyarır, bedenen ve ruhen güç kazandırır.
Çikolata
Herkesin yıllardır ezberlediği bir etkiye sahip. Bilim adamlarının her araştırmasının sonunda ulaştığı aynı sonuç; çikolata serotonin hormonunu artırıyor.
Kuşkonmaz
Eski Yunan ve Romalılardan beri sevilerek tüketilen bu besinin sevilmesinin nedenlerinden biri de, kuşkonmazın afrodizyak etkisine sahip olmasıdır.
Çilek
İçerisinde A, B ve C vitaminlerinin yanısıra kalsiyum, demir ve fosfor içeren çileğin cinsel açıdan faydaları ise; sperm miktarını artırması ve cinsel organları besliyor olması
Havuç
Havucun seks hormonlarını aktive ettiği belirtiliyor.
İstiridye
İstiridye çinko bakımından oldukça zengin olan bir deniz ürünüdür ve bu mükemmel özelliği ile cinsel dürtüleri
Kekik ve nane
Özellikle kadınlarda bütün kadınlık hormonlarının düzenli çalışmasını sağlar ve vücudu güçlendirir.
Kereviz
İç salgı bezlerinin çalışma kapasitelerini artırır. Erkeklerde cinsel performansa etki ederek iktidarsızlığı önler. Orta yaşta mutlaka tüketilmesi gerekmektedir.
Ginseng
Yorgunluğun atılmasını, kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Özellikle erkeklerde zindelik verir
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