Çitlemeyi seviyorsanız aman dikkat! Kabak çekirdeğinin öyle bir zararı var ki...

Uyku düzeninden diyabete, kilo vermeden menopoza, prostattan tansiyona kadar çok sayıda rahatsızlık ve soruna iyi gelen kabak çekirdeğinin zararları da olduğunu hiç düşündünüz mü?

Yararları daha fazla bilinmesine rağmen aşırı tüketildiğinde ciddi zararlar da içeren kabak çekirdeği için uzmanlar ciddi uyarıda bulunuyor ve şu ana kadar söylenen her bilginin doğru olmadığının altını çiziyor.

İşte kabak çekirdeğinin bilinmeyen zararları;

Kabak çekirdeğinin içerisinde bulunduğu özler, alerjik reaksiyona neden olabilir ve zararlı olabilecek bazı maddeler içerebilir. Özellikle salatalığa veya karpuza alerjisi olanlar çok dikkatli olmalılar. Alerjik belirtiler, ishal, mide bulantısı, deri kaşıntısı gibi reaksiyonlar şeklinde kendini gösterir. Alerjisi olan insanlar ölümcül sonuçlarla bile karşılaşabilirler.

Bilindiği kadarıyla kabak çekirdeği özleri büyük bir zehirlenme sorununa neden olmamıştır fakat çekirdek ve kabuğu vücudun bazı maddeleri emmesine önleyen içeriğe sahiptir.

İçerisinde aşırı tuz miktarı olan kabak çekirdeklerinin sodyum oranı fazladır. 30 gram tuzla kabak çekirdeğinde 720 mg sodyum bulunur. Bu günlük sodyum ihtiyacının neredeyse yarısı kadardır.