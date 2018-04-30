Çocuklar günde 1 yumurta yerse…

Vitamin ve mineral deposu olmasının yanı sıra metabolizmayı hızlandırması ve yağ yakması nedeniyle tercih edilen yumurta, diyetler arasında da popüler olmuştur.

Yetişkinlerin beslenme programında önemli yer tutan yumurta çocuklar için de oldukça faydalı bir besindir ve uzmanlar, çocukların günde bir yumurta yemesini öneriyor.

Yumurtanın çocuklar üzerindeki etkilerinden bahseden Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı, bilimsel çalışmalar sonucunda yumurtanın göz sağlığına ve gözde meydana gelen sarı nokta hastalığına iyi geldiğinin tespit edildiğini söyledi.

Özkağnıcı, şunları söyledi:

"Çocukluktan itibaren dengeli beslenmenin göz sağlığına birçok faydası var. Bu dengeli beslenmenin içerisinde de olmazsa olmazlarımızdan biri de yumurtadır.

Yumurta tüketmek göz sağlığına iyi geliyor. Göz problemi yaşayan, büyüme çağındaki çocuklar ile yetişkinler, ortaya çıkabilecek göz hastalıklarını önlemek için günde en az bir yumurta tüketmelidir”.

Özkağnıcı, yumurtanın A, B ve C vitaminleri içerdiğini, A vitamininin özellikle gözün retina kısmındaki ışık iletiminde önemli bir rol üstlendiğini, bunun eksikliğinin görme problemi oluşturabileceğini belirtti. Dengeli beslenmek için her yaştaki insanın günde en az bir yumurta yemesi gerektiğini kaydeden Özkağnıcı, yumurtanın unutkanlığın azaltılmasında etkili olduğunu kaydetti.