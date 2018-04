Çocuklar günde 1 yumurta yerse…

Özkağnıcı, yumurtanın A, B ve C vitaminleri içerdiğini, A vitamininin özellikle gözün retina kısmındaki ışık iletiminde önemli bir rol üstlendiğini, bunun eksikliğinin görme problemi oluşturabileceğini belirtti. Dengeli beslenmek için her yaştaki insanın günde en az bir yumurta yemesi gerektiğini kaydeden Özkağnıcı, yumurtanın unutkanlığın azaltılmasında etkili olduğunu kaydetti.

Yumurta tüketiminin, unutkanlığın azaltılması veya engellenmesinde de etkili olduğunu anlatan Özkağnıcı, dengeli beslenmek için her yaşta insanın günde en az bir yumurta tüketmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuklara günde 1 yumurta yedirin

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı da bir yaşını dolduran çocukların günde bir yumurta tüketmesi gerektiğine dikkat çekti. Yağcı, çocuklarda demir eksikliğinin karşılanması için kırmızı et ve yumurta tüketilmesinin önemli olduğunu belirterek, , "Yumurta, anne sütünden sonra en değerli proteindir. Yumurta ayrıca proteinleri açısından vücutta kalıcılığı yüzde 100 en değerli bir besin kaynağıdır" dedi.

Yağcı, alerjik durumların yumurtaya bağlanmasını doğru olmadığını da savundu.

Belirli bir ısıda saklanan yumurtadan bir canlı çıktığını, başka bir besinde böyle bir özelliğin olmadığını belirten Yağcı, şöyle konuştu:

"Bir yaşını dolduran çocuğa anne sütü yüksek olmayan proteinlerinden dolayı yetersiz kalacağı için hayvansal proteinleri öneriyoruz. Burada da yumurta ilk tercihimizdir. Dolayısıyla bir yaşını dolduran çocukların günde bir yumurta tüketmesi gerekir. Protein, kalsiyum ve demir kaynaklarını düşünmemiz lazım. Her ailenin kendi kültürü ve ekonomik yapısına göre bir uygunluğu vardır. Kırmızı et bugün 25-35 lira bandında seyrediyor. Dolayısıyla kırmızı et alamıyorsak onun yerine yumurta tercih edilmelidir."

Yağcı, yumurtaya karşı alerjisi ve ailede kolesterole bağlı genlerle geçen yağ bozukluğu olmayan çocukların yumurta yemesinin alacağı protein değeri bakamından önemli olduğunu sözlerine ekledi.