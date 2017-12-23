Çok esrarengiz bitki! Nazar ve büyüye karşı kullanılıyor

Şifası tohumunda gizli olan ve halk arasında nazar otu diye bilinen Üzerlik Otu çok ilginç özelliklere sahip bir bitki.

Ülkemizde Orta Anadolu Bölgesi’nde yetişen ve tarihi çok eski yıllara dayanan üzerlik otundan arkeologlar eski yerleşim yeri kalıntılarını bulmak için faydalanırlarmış.

İlginç bir bitki

Nazar otunu, halkımız nazar, büyü gibi etkilerden korunmak ve kurtulmak için yakar ve tütsüsünü kullanır. Eski toplumlarda da özellikle şaman dinine mensup olanlarca bu bitki ruhsal arınma için kullanılırmış. Üzerlik tohumunun kullanılan kısmı tohumlarıdır. Tohumları A ve C vitamini yanı sıra alkolitler ve yağ ile kırmızı boya bulunur.



Hikayesi

Peygamberimiz bu şifalı birkinin faydalarında bahsederek kullanımını tavsiye etmiştir.

Ebu Hanife ed-Dîneveri: "Bu ilaç olarak kullanılan tohumdur, Hz. Pey gamber'in hadisinde de adı ile geçen ot budur. Üzerlik otu denilir. Halk arasında tabir ederler." der. Ebu Ubeyd de: "hurf yani üzerlik otudur." der.

Hz. Peygamber'in söz konusu hadisi: "İki acı şeyde, sabir[50] ve üzerlik otunda ne şifa vardır biliyor musunuz?" şeklindedir. Ebu Davud, eî-Merâsîl'de rivayet etmiştir.

Üzerlik Otu (Nazar Otu) Faydaları

Nefes darlığı, kalp çarpıntısı sorununuz var ise üzerlik otunu kullanmanızı tavsiye ederiz.

Parkinson hastalığına karşı faydalıdır.

Afrodizyak etkisi vardır. Cinsel gücü artırır.

Mevsimsel alerjilerde etkilidir. İbrahim Saraçoğlu da bu bitkinin burun akıntıları, saman nezlesi gibi mevsimsel alerjilere karşı kullanılabileceğini söylemektedir.

Balgam söktürücüdür, göğsü yumuşatır.

Saç siyahlaştırıcı etkisi vardır.

Kurdeşen oluşumunu önler.

Adet söktürücüdür.

Zihni canlandırır.

Göz alerjileri ve göz nezlesini giderici özelliği vardır.

Epilepsi (sara) hastalığında başarı ile kullanılabilir.

Üzerlik Otu (Nazar Otu) Nasıl Kullanılır

Üzerlik otunun tohumları kurutulduktan sonra çayı yapılabilir. Kavrulup bal ile karıştırılarak tüketilebilir veya su ile karıştırılıp yenilebilir. Bazı hastalıklarda da şu şekilde kullanılması önerilir:

Keten tohumu ve bal ile karıştırılıp elde edilen macun yutulduğunda nefes darlığını giderir. Rezene ile kaynatılıp göz hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Yalnız göz nezlesinde su ile kaynatılıp burna çekilir.1 avuç üzerlik tohumunu yaklaşık 7,5 kg üzüm suyu ile kaynatıp (karışımın 4’te 1’i kalana kadar) 1 ay boyunca yarım litre içilir. Her gün taze olarak hazırlanır. Saman nezlesi gibi mevsimsel alerjilere karşı da kaynamakta olan 2 su bardağı su içerisine 3 çorba kaşığı nazar otu tohumu eklenir. Kaynarken ortaya çıkan buhar burun yoluyla solunur. Hemoroit için tohumları kavrularak öğütülür ve yemeklerden önce 1 tatlı kaşığı tüketilir. Bu şekliyle kurt düşürücüdür. Adet söktürmek için tohumu kaynatılıp bal ile karıştırılarak her gün 1 su bardağı içilir. Öğütülen tohumunun bal ile tüketilmesi varis için de faydalıdır.