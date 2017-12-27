Çok pratik, çok lezzetli SİRON

Doğu Anadolu’da çok yaygın olan ancak Karadeniz ve İç Anadolu’da da karşılaşacağınız siron (serun) çok pratik ve lezzetli bir yiyecektir.

Genellikle kurutulmuş yufkadan yapılan ancak onu bulamıyorsanız günlük yufkadan da rahatlıkla hazırlayacağınız bu yiyecek tattıktan sonra bir daha bırakamayacağınız lezzetler arasındadır.

Malzemeler

3 adet kuru yufka (sacda pişirilmiş olan tercih edilir)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sulandırılmış Sarımsaklı Süzme Yoğurt İçin:

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Tereyağlı Sos İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı

Kuru yufkayı kırarak bir borcama dizin. Yufkanız günlük ise ucundan başlayarak rulo haline getirin ve 3 cm aralıklarla kesin. Kestiğiniz halkaları dik şekilde fırın tepsisine dizin ve 20 dakika kadar kızartın.

Bir tavada tereyağını eritip kıymayı kavurun. Tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın.

Diğer tarafta süzme yoğurt, tuz ve sarımsakları bir kapta karıştırın.

Fırında kızaran yufkaları alın ve üzerine hazırladığınız bu yoğurtlu karışımı dökün. Sonra yeniden fırına verin ve 10 dakika daha pişirin.

Sonrasında fırından çıkan yufkaların üzerine hazırlanan kıymayı ve erimiş tereyağını dökün ve servis edin.