Çörek Otunun Faydaları Nelerdir?

Düğün çiçeğigiller familyasının, iki çenekliler sınıfına dahil olan çörek otu, yaklaşık olarak 14 türü kapsayan bir türüdür. Otsu bir bitki olan çörek otunun tohumları kozalak içerisinde olgunlaşmakta ve boyutları da, 2-3 mm uzunluğundadır.

2000 yılı aşan bir süreç boyunca kullanılmış bir ot türü olan çörek otu, özellikle de tıbbi alanlarda yaygın şekilde kullanılmıştır. Rezene çiçeği ya da nigella adıyla da bilinen çörek otu, geleneksel olarak ilaç şeklinde kullanılmıştır.

Dünya geneline bakıldığında, en iyi çörek otlarının Mısır bölgesinde yetiştiği fark edilmektedir. Hem semavi hem de semavi olmayan dinlerde adında sıkça bahsettiren çörek otunun faydaları, henüz 40 yıl öncesine kadar tam olarak araştırılmış değildi.

Günümüzde ise, artan araştırmalara ve imkanlar dahilinde, çörek otu ile ilgili yapılan araştırmaların sayısı 200’ü aşmış durumdadır.

Çörek Otunun Kimyası

Bol miktarda linoleik asit içeren çörek otu, thymoquinone, nigellon, melanthin, nigilline, damascenine, palmitik asit, oleik asit ve tanen gibi maddeler içeren yağlardan oluşmaktadır.

Çöek otunun içeriğinde bulunan melanthin maddesi ise, yüksek dozlarda alındığında zehirleyici etki göstermektedir. Bundan dolayı fazla çörek otu tüketimi sağlıklı değildir. Çörek Otunun Besin Değerleri A vitamini, E vitamini, biyotin (H vitamini), C vitamini, B-1 vitamini, B-2 vitamini ve B-6 vitamini içeren çörek otu, selenyum, çinko, magnezyum, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor ve demir gibi mineraller de içermektedir.

Bunlara ek olarak çörek otu, safran ve sistein de içermektedir. 100 gram çörek otunun, temel besin değerleri şu şekildedir;

Enerji : 375 kcal

Karbonhidrat : 44,24 gram

Yağ : 22,27 gram

Protein : 17,8 gram

Lif : 10,5 gram

A vitamini : 1270 miligram

Kalsiyum : 931 miligram

Demir : 66,36 miligram

C vitamini : 7,7 miligram

Çörek Otunun Güvenli Kullanım Dozu İçeriğinde bulunan bazı maddeler, aşırı kullanım sonucu zehirli ve zararlı etkiler gösterebildiği için, çörek otu için güvenli kullanım dozu, günde 2 gram ya da 1 tatlı kaşığını aşmayacak şekilde olmalıdır. Ayrıca, hamile kadınların çörek otu kullanması sağlıklı ve uygun değildir.

Çörek Otunun Faydaları

Çörek otunda bulunan safran, sisplatin adı verilen ve kanser tedavisinde kullanılan ilacın yan etkilerini azaltmaktadır. Ayrıca çörek otu, iltihaplanmayı azaltır, ağrı kesicidir ve enfeksiyonlarla mücadele ederek ateş düşürücü etki göstermektedir. Yüksek tansiyon ve solunum sistemi hastalıklarını önleyen veya tedavi eden çörek otu hücre hasarı gibi sorunları da önlemektedir. Ayrıca çörek otu, kanserle ilişkili hücrelerin gelişimini önlemektedir. Bunların dışında çörek otu, baş ve diş ağrısını azaltıcı, burun tıkanıklığını giderici, alerji önleyici, bağırsak kurtlarını ve parazitlerini döktürücü ve göz nezlesini tedavi edici özellikler göstermektedir. Günümüzde ise çörek otu, kolik, ishal, dizanteri, kabızlık ve hemoroid gibi sorunların tedavisinde kullanılmaktadır. Kadınlarda ise çörek otu, doğum kontrolü, menstrual başlatıcı (adet kanaması) ve süt arttırıcı olarak etkili olabilmektedir.

1. Astım

Özellikle de 2010 yılında yapılan bilimsel araştırmalara göre çörek otu, anti-iltihap özellikleri sayesinde, solunum yollarındaki kaslar için faydalıdır. Böylece çörek otu, astım tedavisine yardımcı olmaktadır.

Astım atakları sırasında, 1 fincan kahve ile karıştırılarak içilen çörek otu, atakların yatışmasını sağlamaktadır.

2. Radyasyon Hasarına Karşı Koruyucu

Çörek otunun içeriğinde bol miktarda bulunan thymoquinone bileşeni, radyasyon ışınları nedeni ile hasar gören beyin dokularının daha fazla zarar görmesini önlemekte ve onları korumaktadır.

3. Yüksek Tansiyon

Yapılan araştırmalara göre çörek otu, yüksek kan basıncının düşürülmesinde oldukça etkilidir. Buna göre, yüksek tansiyondan muzdarip olan kişilerin, günde 0,6 miligramı aşmayan dozda çörek otu tüketmeleri, tansiyon değerlerinin düşürülmesi açısından faydalı olabilmektedir.

4. Parkinson Hastalığı

Çörek otunun içeriğinde son derece fazla miktarlarda bulunan thymoquinon bileşeni, nöronlarda yani sinir hücrelerinde meydana gelen hasarları önlemektedir. Bu bileşen sayesinde çörek otu, Parkinson hastalığı ile ilişkili olarak gelişen, toksisite nöronlarına karşı korumaktadır.

5. Göğüs Kanseri

Mississippi Üniversitesi’nin yaptığı deneyler ve araştırmalara göre çörek otu, zengin besin bileşenleri yardımı ile, göğüs kanserine neden olan, kanserli hücrelerin büyüme etkinliklerinin yavaşlatılmasında etkili olmuştur.

6. Şeker Hastalığı

Dünya genelinde, denek hayvanları üzerinde yapılan birkaç araştırmaya göre çörek otu, kan şekeri değerlerinin düşürülüp, sağlıklı oranlara ulaşmasında etkili olmuştur. Bundan dolayı çörek otunun, şeker hastalığı (diyabet) tedavisine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Hatta çörek otu, damar sertliğini de önlemektedir.

7. Kolon Kanseri

Fareler üzerinde yapılan bilimsel deneylerin sonuçlarına göre çörek otu, kolon kanseri oluşmasına neden olan kanser hücrelerinin çoğalmasını önlenmesinde son derece etkilidir. Bundan dolayı da çörek otunun, kolon kanseri oluşumunu engellediği düşünülmektedir.

8. Karaciğer Sağlığı

Geleneksel olarak, çörek otunun karaciğeri koruduğu bilinmektedir. Aynı şekilde, yapılan bilimsel çalışmalar da, bu bilgiyi desteklemektedir. Buna göre çörek otu, karaciğer dokularına zarar veren karbon tetrachloridin zehirli bileşenin etkilerini azaltmaktadır. Böylece çörek otu, hem karaciğer sağlığını korumakta hem de karaciğer hastalıkları gelişimini önlemektedir.

9. Alerjik Hastalıklar

Almanya’da, çörek otunun etkileri üzerine yapılan çalışmalar, çörek otunun, alerjik astım ve alerjiye bağlı gelişen egzama gibi hastalıkların tedavisinde, etkili olduğunu göstermiştir. Çörek otu yardımı ile yapılan tedavide, kullanılan çörek otu miktarı ise günde 40-80 miligram dozajını aşmayacak şekilde ayarlanmıştır.

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10. Çörek Otunun Diğer Faydaları

Sağlık açısından oldukça fazla yararı bulunan çörek otunun, kanıtlanmış ya da hala çalışmalara devam edilen diğer faydaları ise aşağıda belirtildiği şekildedir;