YEMEK

Daha önce ne duyduk ne gördük: Dünyanın en enteresan 10 meyvesi

Daha önce ne duyduk ne gördük: Dünyanın en enteresan 10 meyvesi

Öyle bir karpuz düşünün ki avucunuzun içine sığsın :)

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı 5 saat önce

Daha önce ne duyduk ne gördük: Dünyanın en enteresan 10 meyvesi

Öyle bir karpuz düşünün ki avucunuzun içine sığsın :)

1 / 10

Çerimoya

Ağızda bir krem peynir gibi eriyor. Ama şöyle bir kötü yanı da var: Tohumları zehirli! İyi yanı ise ateş düşürücü özelliğine sahip olması.
2 / 10

Durian

Durian meyvesinin tanımlanamayacak kadar hoş bir kokusu var. Tadı da sanki fındık gibi. Yalnız durianı da fazla tüketmek kan basıncının yükselmesine neden oluyor.
3 / 10

Jackfruit

Tadı, muz ve mango arası bir şey. Bu meyvelerin tohumları kızartıldığında ortaya çikolata tadı çıkıyor. Muhteşem değil mi!
4 / 10

Jabuticaba

Bu meyve ağacın gövdesinde büyüyor ve tadı üzümle neredeyse aynı. Şarap ve jöle yapımında kullanılıyor.
5 / 10

Mucize çilek

Boşuna mucize dememişler! Bu meyveyi yedikten bir süre sonra ne yerseniz yiyin tadı size tatlı gelecek :)
6 / 10

Kırmızı muz

Sıradan muzlara göre çok daha fazla potasyum içeriyor. C vitamini yönünden de oldukça zengin.
7 / 10

Tamarillo

Bu meyve domates, patlıcan ve biberle akraba sayılır. Tadı ise ekşi-tatlı domates gibi...
8 / 10

Siyah sapote

C vitamini açısından oldukça yüksek. Renginin siyah olması olgunlaştığını gösteriyor.
9 / 10

Melothria scabra

Bu şirin şey dünyanın en minik karpuzu! Karpuz dense de tadı pek karpuz gibi değil, daha çok salatalığa yakın bir lezzete sahip
10 / 10

Biriba

Bu egzotik meyveyi de yemek için siyahlaşmasını beklemeniz lazım
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