Daha önce ne duyduk ne gördük: Dünyanın en enteresan 10 meyvesi

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Çerimoya
Ağızda bir krem peynir gibi eriyor. Ama şöyle bir kötü yanı da var: Tohumları zehirli! İyi yanı ise ateş düşürücü özelliğine sahip olması.
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Durian
Durian meyvesinin tanımlanamayacak kadar hoş bir kokusu var. Tadı da sanki fındık gibi. Yalnız durianı da fazla tüketmek kan basıncının yükselmesine neden oluyor.
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Jackfruit
Tadı, muz ve mango arası bir şey. Bu meyvelerin tohumları kızartıldığında ortaya çikolata tadı çıkıyor. Muhteşem değil mi!
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Jabuticaba
Bu meyve ağacın gövdesinde büyüyor ve tadı üzümle neredeyse aynı. Şarap ve jöle yapımında kullanılıyor.
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Mucize çilek
Boşuna mucize dememişler! Bu meyveyi yedikten bir süre sonra ne yerseniz yiyin tadı size tatlı gelecek :)
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Kırmızı muz
Sıradan muzlara göre çok daha fazla potasyum içeriyor. C vitamini yönünden de oldukça zengin.
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Tamarillo
Bu meyve domates, patlıcan ve biberle akraba sayılır. Tadı ise ekşi-tatlı domates gibi...
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Siyah sapote
C vitamini açısından oldukça yüksek. Renginin siyah olması olgunlaştığını gösteriyor.
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Melothria scabra
Bu şirin şey dünyanın en minik karpuzu! Karpuz dense de tadı pek karpuz gibi değil, daha çok salatalığa yakın bir lezzete sahip
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Biriba
Bu egzotik meyveyi de yemek için siyahlaşmasını beklemeniz lazım