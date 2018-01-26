Daha önce ne duyduk ne gördük: Dünyanın en enteresan 10 meyvesi

Öyle bir karpuz düşünün ki avucunuzun içine sığsın :)

1 / 10 Çerimoya Ağızda bir krem peynir gibi eriyor. Ama şöyle bir kötü yanı da var: Tohumları zehirli! İyi yanı ise ateş düşürücü özelliğine sahip olması.

2 / 10 Durian Durian meyvesinin tanımlanamayacak kadar hoş bir kokusu var. Tadı da sanki fındık gibi. Yalnız durianı da fazla tüketmek kan basıncının yükselmesine neden oluyor.

3 / 10 Jackfruit Tadı, muz ve mango arası bir şey. Bu meyvelerin tohumları kızartıldığında ortaya çikolata tadı çıkıyor. Muhteşem değil mi!

4 / 10 Jabuticaba Bu meyve ağacın gövdesinde büyüyor ve tadı üzümle neredeyse aynı. Şarap ve jöle yapımında kullanılıyor.

5 / 10 Mucize çilek Boşuna mucize dememişler! Bu meyveyi yedikten bir süre sonra ne yerseniz yiyin tadı size tatlı gelecek :)

6 / 10 Kırmızı muz Sıradan muzlara göre çok daha fazla potasyum içeriyor. C vitamini yönünden de oldukça zengin.

7 / 10 Tamarillo Bu meyve domates, patlıcan ve biberle akraba sayılır. Tadı ise ekşi-tatlı domates gibi...

8 / 10 Siyah sapote C vitamini açısından oldukça yüksek. Renginin siyah olması olgunlaştığını gösteriyor.

9 / 10 Melothria scabra Bu şirin şey dünyanın en minik karpuzu! Karpuz dense de tadı pek karpuz gibi değil, daha çok salatalığa yakın bir lezzete sahip