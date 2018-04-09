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Damacana sudaki sahtekarlık pes dedirtti!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.04.2018 22:08 | Son Güncelleme

Suyun vücut sağlığı ve devamı için ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak sağlık için olmazsa olmaz su, temiz ve sağlıklı olduğunda faydalıdır. Sularla ilgili sahtekarlıklara her gün bir yenisi eklenirken, damacana sularla ilgili ortaya çıkan bu görüntül

Damacana sudaki sahtekarlık pes dedirtti!

Pakistan’da çekildiği belirtilen ve sosyal medyada hızla paylaşılıp yayılan görüntülerde damacana sahtekarlığı kelimenin tam anlamıyla gün yüzüne çıkmış durumda. Damacanalar musluk suyuyla doldurulup sonra da orijinal su gibi satışa sunuluyor. Damacanaya orijinal görüntü vermek için de her şey yapılıyor.

Orijinalinden ayırt etmek zor

Damacana önce musluk suyuyla doldurulup sonra ağzındaki kapak elle takılıyor. Orijinalinden ayırt edilmesin diye kapak emniyet bandı, ısıtılarak damacanayı sarması sağlanıyor. Böylece görüntü olarak, sahteyi orijinalinden ayırmak pek kolay olmuyor.

En sağlıklı su hangisi?

Paketlenip tüketime sunulan su, birçok aşamadan geçmiş sağlık açısından testleri yapılmış demektir. Maden suları ve kaynak sular, yeraltında temiz olarak bulunur. Paketlenme, şişelenme ve depolanma süreçlerinde ise uluslararası kriterlere uygun şekilde hareket edilir.

Sular taşıma ve kullanım kolaylığı göz önüne alınarak, genellikle polikarbon ve pet ambalajlara doldurulup tüketime sunulsa da, ideali suyun cam ambalajda saklanmasıdır. Su, farklı ambalajlarda olsa bile, cam şişeye boşaltılmalı oradan kullanılmalıdır.

Eğer içeceğiniz suyu pet şişede aldıysanız, o gün içinde bitirin ve uzun süre kalmamasına özen gösterin. Ayrıca, güneşte bırakmamaya da dikkat edin.

Damacanadaki suyun temiz olduğunu anlamak için, damacananın yıpranmamış, temiz ve saydam olması gerekir. Suyun renginin bulanık olmaması, içinde yabancı maddeler bulunmaması, yüzen parçacıklar olmamasına dikkat edilmelidir.

Damaca açıldıktan sonra maksimum bir hafta içinde tüketilmeli, ağzı açık bırakılmamalı, eğer pompa ya da su çeşmesi kullanılıyorsa, bunların arada (en az ayda bir) temizliği ve bakımları yapılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
su sağlık

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