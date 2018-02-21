Günde bir kilo veren Demet Akalın’ın listesi o kadar da zengin değil.

Demet Akalın günde 1 kiloyu nasıl verdi?

Beslenme, hızlı kilo verme, diyet konularının sıkça konuşulduğu günümüzde en hızlı kilo verdiren yiyecekler arasında yumurta ilk sıralarda yer alır. En kısa sürede en çok kilo vermeyle ilgili olarak yumurta diyeti hemen akla gelirken ünlülerin de tercihle

1 / 12 Bu diyetle en hızlı zayıflayanlardan biri de Demet Akalın Akalın kızının doğumundan sonra aldığı 31 kiloyu en çabuk şekilde vermek için bu şok diyeti uyguladı, çok konuşuldu ve sosyal medya hesabından da paylaştı. Günde bir kilo veren Demet Akalın’ın listesi o kadar da zengin değil.

2 / 12 Listede sadece yumurta ve içecek var Akalın’ın diyet listesi yumurtadan oluşuyor. Demet Akalın diyeti 3 öğünde yumurtadan oluşan tek tip yani protein ağırlıklı bir diyettir ve günde 1 kilo verdirir. Diyet programında yiyecek olarak yumurta, içecek olarak bitki çayı ve yürüyüş yer alıyor.

3 / 12 Akalın’ın günde bir kilo verdiren diyet listesi şöyle: Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta Öğlen: Yumurta akından omlet Akşam: Omlet Ara öğünlerde: Çay ve sade Türk kahvesi

4 / 12 Diyetisyenler ne diyor? Diyetisyenlerin Demet Akalın diyeti hakkında yorumları ise şu şekilde; “Demet hanımın diyeti tek tip beslenme olduğundan diğer vitaminlerde eksikliğe yol açıyor. Normal bir kişinin bu diyeti yaparak kilo vermesi zor fakat doğum kilolarını verdiren diyet yani doğumda alınan kilolar bu diyetle verilebilir. Bu diyette giden yağ değil ödemdir. Her gün bir kilo vermek ancak vücuttan su atarak olur. Bu tip diyetler kas dokunuzu kaybetmenize, deride buruşmaya, sarkmaya, çatlaklara, yanaklarda çökmeye neden olabilir. 3-4 günde fazla bu diyeti yapmak tehlikeli olur”

5 / 12 Yumurta diyetiyle 14 günde 11 kilo verme garantisi Yumurta, vitamin ve mineral deposu olmasının yanısıra metabolizmayı hızlandırıp yağ yakan ve dolayısıyla zayıflamaya yardım eden harika bir besindir. ABD'deki son zayıflama trendlerinden biri olan ve Avrupa’da da yayılan haşlanmış yumurta diyeti de popüler hale gelmiş, hızlı sonuç almak isteyenlerin başvurduğu bir program olmuştur. Hızlı kilo vermek isteyenlerin denediği haşlanmış yumurta diyeti, yumurta, narenciye ürünleri, sebzeler ve su içeren yapması da zor olmayan bir diyettir. Ancak diyetin püf noktası sudur. Bu diyeti sağlıklı uygulayabilmek için günde en az 8-10 bardak su içilmesi önerilmektedir. İşte iki haftada 11 kilo vermenize yardım edecek yumurta diyeti…

6 / 12 1.GÜN: Kahvaltıda az yağlı süt, 2 haşlanmış yumurta, 2 portakal. Öğle yemeğinde haşlanmış derisiz tavuk, küçük bir kase yoğurt. Akşam 1 portakal ve haşlanmış 2 yumurta ve tavuk.

7 / 12 2. GÜN: Sabah 2 haşlanmış yumurta, 1 limon suyu. Öğle, 1 greyfurt, ızgara balık. Akşam yemeğinde 3 haşlanmış yumurta.

8 / 12 3. GÜN Kahvaltıda 2 haşlanmış yumurta 1 bardak limon suyu. Öğle 1 greyfurt, haşlanmış kırmızı et. Akşam yemeğinde 3 yumurta.

9 / 12 4. GÜN Kahvaltıda soğan, dereotu ve maydanozla hazırlanacak 3 yumurta. Öğle, haşlanmış tavuk. Akşam yemeğinde 2 portakal, 1 haşlanmış yumurta.

10 / 12 5. GÜN: 2 haşlanmış yumurta, 2 havuç. Öğlen, taze kısılmış portakal suyu, 2 havuç. Akşam 1 haşlanmış yumurta, buğulama balık.

11 / 12 6. GÜN: Kahvaltıda yoğurt, portakal veya limon suyu. Öğle 2 greyfurt ve 2 haşlanmış yumurta. Akşam bir bardak su.