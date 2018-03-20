Dev yumurtanın içinden çıktı, gören şaştı kaldı!

Doğada her gün bizi şaşırtan çok şey oluyor. Bunlardan biri de kısa bir zaman önce Avustralya’da yaşandı.

Scott Stockman, Stockman’s Eggs ismindeki yumurta şirketinin sahibi ve Avustralya’nın dört bir yanına yumurta dağıtıyor. Ancak, işçilerinden birinin çekip kendisine ilettiği bir fotoğrafı görünce gözlerine inanamadı.

Avustralya'da bir çiftçi, marketten yumurta almış ancak eve geldiğinde şaşkına dönmüştü. Aldığı yumurtalardan biri normalde 3 kat daha büyüktü. Yumurtayı avucunuzun içine aldığınızda tamamen kaplıyor ve adeta bir kaz yumurtasını andırıyordu. Yumurtanın ağırlığı tam tamına 176 gramdı.

Ancak asıl şaşırtan şey yumurtayı kırdıklarında gördükleri şey yani içinden çıkanlar oldu. Aslında görenler yumurtadan bir yavru çıkmasını bekliyordu. Yumurtayı kırdıklarında ise öyle olmadığı anlaşıldı. Yumurtanın içinden yavru değil, daha normal boyutlarda başka bir yumurta çıktı.

Biyolojik açıklaması vardı…

Tabiki, çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı. Nadiren rastlanan bu durum, yumurta anomalisi olarak adlandırılıyordu.