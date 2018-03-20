YEMEK

Dev yumurtanın içinden çıktı, gören şaştı kaldı!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
İÇERİK HABERLERİ  | 20.03.2018 23:44 | Son Güncelleme

Bir çiftçinin paylaştığı ve normalin 3 katı büyüklüğündeki yumurtayı ve içinden çıkanı görenler gözlerine inanamazken, yumurta sosyal medyanın ve uzmanların ilgisini çekti.

Dev yumurtanın içinden çıktı, gören şaştı kaldı!

Doğada her gün bizi şaşırtan çok şey oluyor. Bunlardan biri de kısa bir zaman önce Avustralya’da yaşandı.
Scott Stockman, Stockman’s Eggs ismindeki yumurta şirketinin sahibi ve Avustralya’nın dört bir yanına yumurta dağıtıyor. Ancak, işçilerinden birinin çekip kendisine ilettiği bir fotoğrafı görünce gözlerine inanamadı.

Avustralya'da bir çiftçi, marketten yumurta almış ancak eve geldiğinde şaşkına dönmüştü. Aldığı yumurtalardan biri normalde 3 kat daha büyüktü. Yumurtayı avucunuzun içine aldığınızda tamamen kaplıyor ve adeta bir kaz yumurtasını andırıyordu. Yumurtanın ağırlığı tam tamına 176 gramdı.

Ancak asıl şaşırtan şey yumurtayı kırdıklarında gördükleri şey yani içinden çıkanlar oldu. Aslında görenler yumurtadan bir yavru çıkmasını bekliyordu. Yumurtayı kırdıklarında ise öyle olmadığı anlaşıldı. Yumurtanın içinden yavru değil, daha normal boyutlarda başka bir yumurta çıktı.

Biyolojik açıklaması vardı…

Tabiki, çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı. Nadiren rastlanan bu durum, yumurta anomalisi olarak adlandırılıyordu.

Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durumdu.

Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor. Bu durum, gelişimini tamamlayamayan yumurtanın, yumurta üretiminin gerçekleştiği ovaryuma geri dönmesi ve bir sonraki yumurtanın gelişiminde iç içe geçmesi ile açıklanıyor.

Herkesin ilgisini çekmeyi başardı

Dev yumurta gerek sosyal medya kullanıcılarının gerekse de uzmanların dikkatini çekmeyi başardı.

Profesör Raf Freire, ABC News’e yaptığı açıklamada, “Biyolojik açıdan bakacak olursak küçük yumurtanın, büyük yumurtanın içine girmesi gerçekten çok tuhaf. Hala inanamıyorum. Yumurtanın içinden yumurta çıkmasına daha önce rastlamamıştım” dedi.

Yumurta yenmezken incelenmesi için laboratuvara yollandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dev yumurta sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Survivor 2018 29. bölüm fragmanı! Survivor'da Nagihan ve Sahra kavgası

Survivor 2018 29. bölüm fragmanı! Survivor'da Nagihan ve Sahra kavgası

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu hacker kurbanı oldu

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu hacker kurbanı oldu

Sıla'dan aşk ve silikon açıklaması! İkisi de...

Sıla'dan aşk ve silikon açıklaması! İkisi de...

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barışma şartları ortaya çıktı!

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barışma şartları ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Korkunç görüntüler! Çuvallanmış ve pişirmeye hazır

Korkunç görüntüler! Çuvallanmış ve pişirmeye hazır

Patatesin suyunu çıkarın! Tam bir şifa deposu

Patatesin suyunu çıkarın! Tam bir şifa deposu

Kokoreç mutluluk veriyormuş

Kokoreç mutluluk veriyormuş

Popüler gıdaların nasıl yetiştiklerini biliyor musunuz?

Popüler gıdaların nasıl yetiştiklerini biliyor musunuz?

Yemeden önce bir kez daha düşünün!

Yemeden önce bir kez daha düşünün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Baharatları taze ve uzun süre saklamanın püf noktaları

Baharatları taze ve uzun süre saklamanın püf noktaları

Mutfak süngerinizin bir köşesini kesin ve…

Mutfak süngerinizin bir köşesini kesin ve…

Korkunç görüntüler! Çuvallanmış ve pişirmeye hazır

Korkunç görüntüler! Çuvallanmış ve pişirmeye hazır

Aç karnına kahve içmeden önce bu 3 şeyi unutmayın!

Aç karnına kahve içmeden önce bu 3 şeyi unutmayın!

Kitre ya da geven balını duydunuz mu! Okuyun ve kullanmaya çalışın

Kitre ya da geven balını duydunuz mu! Okuyun ve kullanmaya çalışın

Türkiye'nin yeni tanıştığı baharat! Lezzetin adı MUSKAT

Türkiye'nin yeni tanıştığı baharat! Lezzetin adı MUSKAT

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.