YEMEK

Dikkat! Yılda on binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.01.2018 00:44 | Son Güncelleme

10 farklı ülkeden 22 bilim insanının hazırladığı Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) son raporunda çok çarpıcı veriler yer aldı. Rapora göre işlenmiş et ürünleri kanserojen olarak nitelendirildi!

Dikkat! Yılda on binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor!

Et ve işlenmiş et ürünleri sağlık ve beslenme uzmanları tarafından faydaları ve zararları konusunda sık sık tartışılırken, WHO’nun raporundaki verilerde bu tartışmaya yeni bir başlık ekledi. Sosis, pastırma, jambon gibi işlenmiş etlerin kansere yol açtığı görüşü konunun ne kadar ciddi olduğunun da bir göstergesi.

Raporda şu çarpıcı veriler yer aldı:

“Günde 50 gram işlenmiş et yenilmesinin kalın bağırsak kanserine yakalanma olasılığını % 18 oranında artırdığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, kırmızı etlerin de, "kansere yol açması ihtimali bulunduğunu" ancak bu konudaki verilerin sınırlı olduğunu bildirdi.

Kırmızı et riski

%21 İşlenmiş etin yol açtığı bağırsak kanseri oranı

%86 tütün ürünlerinin yol açtığı akciğer kanseri oranı

%19 Tüm kanser türlerinde tütün ürünlerinin yarattığı risk

3% Tüm kanser ürünlerinde kırmızı et ya da işlenmiş etin yarattığı risk

Kaynak: İngiltere Kanser Araştırmaları”

iStock-843206168

Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Kurt Straif, "Bireylerin işlenmiş et tüketiminden kalın bağırsak kanserine yakalanmaları tehlikesi hâlâ düşük. Ama bu risk, tüketilen işlenmiş et miktarının artmasıyla yükseliyor." dedi.

Rapora göre işlenmiş et ürünleri insanlarda kolon ve rektum kanserlerine neden olurken, bu ürünler kanserojen yani ‘Grup 1’ olarak değerlendiriliyor.

İşlenmiş et yemenin kolorektal kansere neden olduğuna karar verildiği raporda ortaya konuluyor. Kesin olmamakla birlikte mide kanseriyle de bir ilişki olduğu saptanmış durumda.

Pişirme yöntemi önemli

Kırmızı et ve işlenmiş et nedir?

Kırmızı et bütün memeli kas eti tiplerini içerir. Sığır, dana, koyun, kuzu, keçi, domuz eti bu grupta yer alır

İşlenmiş etler, lezzeti artırmak veya raf ömrünü uzatmak amacıyla tuzlama, fermante etme, tütsüleme gibi işlemlere maruz bırakılarak ortaya çıkarılan ürünlerdir. Sosis, salam, jambon gibi ürünler işlenmiş et ürünleridir.

- Etin pişirilme yöntemleri riski değiştirebilir mi?

Yüksek sıcaklıklarda pişirme yöntemlerinin kanserojen olabilecek bileşikler oluşturma riski söz konusu. Yüksek sıcaklıklarda mangalda veya tavada kızartmada olduğu gibi alev veya sıcak bir yüzeye temas eden pişirme yöntemlerinde, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve heterosiklik aromatik aminler gibi kanserojen kimyasallar ortaya çıkabilir.

‘Yılda 34 bin kişinin ölümüne sebep oluyor’

Bağımsız bir akademik araştırma organizasyonu olan Global Hastalık Yükü Projesi tarafından yapılan en son tahminlere göre, dünya genelinde yılda yaklaşık 34 bin kişi işlenmiş et miktarının yüksek olduğu diyetlere bağlı ortaya çıkan kanser türlerinden yaşamını yitiriyor.

Kırmızı etin yüksek tüketildiği diyetlerin, dünya genelinde yılda 50 bin kanser ölümünden sorumlu olabileceği tahmin ediliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şarküteri yemek

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Gülse Birsel hastanelik oldu

Gülse Birsel hastanelik oldu

Hazal Kaya: 10 yıldır hastasıyım

Hazal Kaya: 10 yıldır hastasıyım

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

İlginizi Çekebilir

İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

İnciri zeytinyağında bekletip yerseniz bunlar oluyor

Bir ay boyunca her gün sirkeli su içerseniz ne olur?

Bir ay boyunca her gün sirkeli su içerseniz ne olur?

Ayda 10 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti

Ayda 10 kilo verdiren haşlanmış limon diyeti

İşte viagra etkisine sahip 10 gıda

İşte viagra etkisine sahip 10 gıda

Sarımsak yutmak bu hastalığa sebep oluyormuş!

Sarımsak yutmak bu hastalığa sebep oluyormuş!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
salam sosis olabilir de sucuk asla kansorejen olamaz
@adrese1 hepsinin içeriği aynı malesef.
yenmezmi be sucuk pastırma..yemeyen de ölüyor..onun için ye gitsin gardaşım ;)
Sosis salam jambon vb. işlenmiş ürünlerde sodyum nitrit bulunur ve bunlar kansere yol açar.. Tüketmek için aldığımız her ürünün arkasını açıp okumak gerek E250 sodyum nitrit maddesi bulunan ürünlerden uzak durun
Hayvan ve hayvansal atıkları yemek başta mide ve kalın bağırsak olmak üzere bir çok hastalıklara neden olur. İnsan otçul (vegan) bir canlıdır.
Kısacası her şey kanser yapıyor desenize peki ne yiyelim ne kaldı
bu haberleri cıkaranların buzdoplarında yoksa bu yiyecekler ben bir şey demiyorum
bu habere gore salam sosıs sucuk yemek buyuk rısk keçı koyun keçı dana ınek kuzudah ırırk ekmek bal şeker unda zaralı aç çalışıp olelım barı meyvede ılaç kalıntısı vs. vs.
domates acı kırmızı bıber patlıcan cevız badem yaş yada kuru malatya kayısı ye
Diğer Haberler
Yumurtayı buzdolabı kapağında saklamayın! Çünkü...

Yumurtayı buzdolabı kapağında saklamayın! Çünkü...

Adı gibi kudretli! Bir bardak için karaciğeri temizleyin

Adı gibi kudretli! Bir bardak için karaciğeri temizleyin

Bu 8 yiyeceği lezzetlendirmek için muhakkak süte batırın

Bu 8 yiyeceği lezzetlendirmek için muhakkak süte batırın

İktidarsızlığı bitirip düşük riskini azaltıyor

İktidarsızlığı bitirip düşük riskini azaltıyor

Mide bulandırdı! Dağıttığı pizzaya önce tükürdü sonra teslim etti

Mide bulandırdı! Dağıttığı pizzaya önce tükürdü sonra teslim etti

Anneler dikkat! Turuncu'ya uyarı, kırmızı'ya yasak

Anneler dikkat! Turuncu'ya uyarı, kırmızı'ya yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.