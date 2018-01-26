Dikkat! Yılda on binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor!

Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Kurt Straif, "Bireylerin işlenmiş et tüketiminden kalın bağırsak kanserine yakalanmaları tehlikesi hâlâ düşük. Ama bu risk, tüketilen işlenmiş et miktarının artmasıyla yükseliyor." dedi.

3% Tüm kanser ürünlerinde kırmızı et ya da işlenmiş etin yarattığı risk

Dünya Sağlık Örgütü, kırmızı etlerin de, "kansere yol açması ihtimali bulunduğunu" ancak bu konudaki verilerin sınırlı olduğunu bildirdi.

Et ve işlenmiş et ürünleri sağlık ve beslenme uzmanları tarafından faydaları ve zararları konusunda sık sık tartışılırken, WHO’nun raporundaki verilerde bu tartışmaya yeni bir başlık ekledi. Sosis, pastırma, jambon gibi işlenmiş etlerin kansere yol açtığı görüşü konunun ne kadar ciddi olduğunun da bir göstergesi.

Rapora göre işlenmiş et ürünleri insanlarda kolon ve rektum kanserlerine neden olurken, bu ürünler kanserojen yani ‘Grup 1’ olarak değerlendiriliyor.

İşlenmiş et yemenin kolorektal kansere neden olduğuna karar verildiği raporda ortaya konuluyor. Kesin olmamakla birlikte mide kanseriyle de bir ilişki olduğu saptanmış durumda.

Pişirme yöntemi önemli

Kırmızı et ve işlenmiş et nedir?

Kırmızı et bütün memeli kas eti tiplerini içerir. Sığır, dana, koyun, kuzu, keçi, domuz eti bu grupta yer alır

İşlenmiş etler, lezzeti artırmak veya raf ömrünü uzatmak amacıyla tuzlama, fermante etme, tütsüleme gibi işlemlere maruz bırakılarak ortaya çıkarılan ürünlerdir. Sosis, salam, jambon gibi ürünler işlenmiş et ürünleridir.

- Etin pişirilme yöntemleri riski değiştirebilir mi?

Yüksek sıcaklıklarda pişirme yöntemlerinin kanserojen olabilecek bileşikler oluşturma riski söz konusu. Yüksek sıcaklıklarda mangalda veya tavada kızartmada olduğu gibi alev veya sıcak bir yüzeye temas eden pişirme yöntemlerinde, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve heterosiklik aromatik aminler gibi kanserojen kimyasallar ortaya çıkabilir.

‘Yılda 34 bin kişinin ölümüne sebep oluyor’

Bağımsız bir akademik araştırma organizasyonu olan Global Hastalık Yükü Projesi tarafından yapılan en son tahminlere göre, dünya genelinde yılda yaklaşık 34 bin kişi işlenmiş et miktarının yüksek olduğu diyetlere bağlı ortaya çıkan kanser türlerinden yaşamını yitiriyor.

Kırmızı etin yüksek tüketildiği diyetlerin, dünya genelinde yılda 50 bin kanser ölümünden sorumlu olabileceği tahmin ediliyor.