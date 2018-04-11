Dilinizin rengi beyazsa aman dikkat! Beyaz dil hastalık habercisi

Normal zamanda bir dilin rengi açık pembedir ancak üzerinde hafif ince bir beyaz tabaka olabilir. Dilinizin rengi eğer kırmızıya ya da koyu kırmızı bir renge kayıyorsa, bu vücudumuzda iltihap olduğunu gösterir. Bu iltihap, akciğer, bağırsak, mide veya iç organların herhangi biriyle ilgili olarak bize bilgi verebilir. Diliniz beyazsa bundan kurtulmanın ve sağlıklı olmanın yollarını bu yazımızda bulabilirsiniz. Beyaz dilden kurtulmanın yolları Vücudumuz, normal döngüsü için yaşamsal atıkları sadece idrar, dışkı ve ter yoluyla değil, dil yoluyla da dışarı atmaktadır. Bu nedenle atıkları dilden temizlemek ve üzerindeki tortuları atmak, vücudun sürekli bir detoksifikasyonunu sağlar. Dilin temiz olması ise, üzerindeki tat tomurcuklarının hassasiyetini fazlalaştırır, dişlerde ortaya çıkan rahatsızlıkların önlenmesini sağlar, nefesi rahatlatır, diş plağı ve diş etinin oluşmasını önler. Beyaz dil neyin habercisidir? Dilin rengi ve durumu antik çağlardan bu yana, teşhis amacıyla yakından izlenen bir organımızdır ve hastalık ortaya çıkmadan önce vücutta bir şeylerin yanlış gittiğinin işaretini verir.

Eski şifacılar, sadece hastalık ortaya çıkmadan önce değil, rahatsızlıkla ilgili tüm semtomlar iyileşse bile, dilin rengi normal haline dönene kadar hastalığın tamamen iyileşmediğine inanırlardı. Dilin durumu rahatsızlık olan organın belirlenmesinde önemli rol oynar. Dilin farklı kısımları farklı hastalıkların habercisi Plak yeri, tedaviye ihtiyaç duyan organı kesin olarak belirlememizi sağlar. İşte dilin durumuna göre rahatsızlıklar; Dilin önü ve ucu: Solunum sistemi hastalıkları olduğuna işaret eder. Akciğerlerdeki sorun, dilin kenarları boyunca beyazlığın oluşmasına neden olur. Ortadaki beyaz plak ise, kalp sorunlarına işaret eder. Dilin orta kısmı: Dilin orta kısmındaki sol kenar karaciğer, sağ kenar pankreas ve midedeki rahatsızlığa dikkat çeker. Dilin alt kısmı: Kenarlar böbrekteki rahatsızlığı gösterir. Ortadaki bölge bağırsaktaki rahatsızlık olarak yorumlanır. Beyazlığın birikmesi, bağırsakta önemli miktarda toksin varlığına işaret edebilir. Dilde çatlaklar varsa veya dil üzerindeki plak gri görünüyorsa, gastrit, mide ülserleri veya duodenal ülserlerin başlangıcı olarak algılanır.

Tüm bu belirtiler ışığında dilinizi iyi gözlemleyin ve beyaz plağın nerede olduğunu belirleyin. Çünkü, dil üzerinde beyaz veya başka bir plak oluşumu aynı zamanda zayıflamış bir bağışıklık sisteminin de ilk işaretlerindendir. Ayrıca ağız hijyeninin de yeterli düzeyde olmadığını gösterir. Dilin dezenfekte edilmesi için etkili olan doğal ilaçlar; Dilin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine yardımcı olabilecek bazı doğal yöntemler vardır. Bu yöntemleri uyguladığınız takdirde dişlerinizin ve diş etlerinizdeki sorunların çözümü ve daha sağlıklı olması kolaylaşacaktır. İşte o doğal çözümler; 1. Sarımsak Sarımsak harika bir doğal besindir. Çoğumuz sarımsağın ağız kokusuna neden olacağını düşünüp, ağız temizliği için kullanılmayacağına inanırız. Ancak bu inanış çok doğru değildir. Siz de çiğ sarımsak yemekten korkmayın. Unutmayın, sarımsak bakterileri öldürür, dilin temizlenmesine yardım eder. 2. Aloe vera Aloe, anti-inflamatuar ve iyileştirici özelliklere sahiptir. Dildeki ve diş etleri üzerindeki mikropları öldürmek için, ağzınıza bir çorba kaşığı aloe vera suyu alın. Birkaç, dakika boyunca çalkalayıp tükürün. Ardından da ağzınızı ılık su ile durulayın. Bunu günde birkaç kez tekrarlamanızda hiçbir sakınca yoktur.

3. Tuz Dilin temizlenmesi ve bakterilerin yok edilmesi için tuz en iyi yardımcılardan biridir. Tuz parçacıkları, kir ve ölü hücrelerin dilden temizlenmesini sağlar. Bunun için dilin üzerine biraz tuz serpin ve bir diş fırçası ile bir dakika boyunca yumuşak hareketlerle fırçalayın. Daha sonra ağzınızı durulayın. Günde iki kez tekrar edebilirsiniz. 4. Zerdeçal Zerdeçalı çoğumuz bir baharat olarak biliriz ancak unutmayın ağız temizliğinde de yararlanabileceğiniz bir yardımcıdır. Antiseptik ilaçlara mükemmel bir alternatiftir. Biraz zerdeçal ve narenciye suyunu karıştırıp macun kıvamına getirin. Macunu dilin üzerine sürün ve 2 dakika boyunca tutun. Daha sonra ılık su ile iyice durulayın. 5. Diş fırçası veya fırçalayın Dili alttan yukarı doğru özel bir fırça ile yavaşça fırçalayın. Fırçalamayı yumuşak hareketlerle yapmaya özen gösterin. 6. Gargaraların bitki ve tuzla dezenfekte edilmesi Otların şifalı özelliklere sahip olduğunu düşünerek bunlardan yararlanabilirsiniz. Papatya, nane ve adaçayını karıştırın. Bu karışıma bir tutam da meşe kabuğu ekleyip üzerine, 4 bardak kaynamış su doldurun. Et suyu ve tuz ekleyin. Günde iki kez bunu kullanabilirsiniz.