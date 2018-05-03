Diş ağrısı çekenler dikkat! Bu macunlar tam bir şifa

Gönül rahatlığıyla gülmek bazen birçok şeye bedeldir, ancak çoğu kişi dişlerindeki problemler nedeniyle bunu yapamaz.

Pek çoğumuzun başına gelmiştir. “Çekmeyen bilmez” denir ya. Diş ağrısı, diş çürükleri, apse, iltihaplanma gibi çok sayıda nedenden dolayı günümüz zehir olur, ağrıyı bir türlü dindiremeyiz. Ağrıya neden olan ve en sık karşılaştığımız problemlerin başında diş çürükleri gelir. İlaçların da kimi zaman fayda etmediği diş ağrısına iyi gelecek bitkisel çözümler vardır.

Bu doğal çözümler diş çürüklerinin tedavisinde zaman zaman ilaçlardan bile daha etkili sonuç verebilmektedirler. Ev yapımı bu macunlar, doğal olup, etkili, hazırlaması kolay ve kullanım açısından sağlığa hiçbir zararı yoktur.

Diş sağlığı için D ve K vitamini bakımından zengin yiyeceklerin tüketilmesine dikkat etmek gerekirken bu bitkisel tarifler de size yardımcı olacaktır.

Hindistan cevizi ve zerdeçal karışımı;

Malzemeler:

Çeyrek çay kaşığı organik hindistan cevizi yağı,

2 damla karanfil yağı,

Bir fiske tuz,

Çeyrek çay kaşığı toz zerdeçal.